Peu de temps après que le Premier ministre canadien ait accusé l’Inde d’être à l’origine de l’assassinat du terroriste khalistanais Hardeep Singh Nijjar, les États-Unis se sont déclarés « profondément préoccupés » par ces allégations.

« Les États-Unis sont profondément préoccupés par les allégations révélées par le Premier ministre Justin Trudeau, a déclaré la porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Adrienne Watson, dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

« Il est essentiel que l’enquête du Canada se poursuive et que les auteurs soient traduits en justice », a déclaré Mme Watson.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré que son gouvernement disposait d’« allégations crédibles » liant le meurtre de Hardeep Singh Nijjar aux « agents du gouvernement indien ».

L’Inde a rejeté ces allégations, les qualifiant d' »absurdes et motivées ».

« De telles allégations non fondées » visent à détourner l’attention des terroristes et extrémistes du Khalistan, qui ont trouvé « asile au Canada et continuent de menacer la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Inde », a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

L’Inde a également expulsé aujourd’hui un haut diplomate canadien, en guise de réciprocité, après que le Canada a expulsé un haut diplomate indien.

« Le haut-commissaire du Canada en Inde a été convoqué aujourd’hui et informé de la décision du gouvernement indien d’expulser un haut diplomate canadien basé en Inde », a indiqué le ministère.

Le diplomate canadien, qui reste anonyme, a été prié de quitter le pays dans cinq jours.

Nijjar, basé au Canada, a été désigné « terroriste » par l’Inde. Il a été abattu par des assaillants inconnus près d’un gurdwara dans le Surrey en juin.

Cette nouvelle querelle a plongé les relations entre Ottawa et New Delhi, déjà difficiles, à un nouveau plus bas.

Les tensions entre les deux pays se sont encore aggravées plus tôt ce mois-ci lors du sommet du G20 à Delhi, auquel M. Trudeau a assisté.

Le Premier ministre Narendra Modi a exprimé « de vives inquiétudes quant à la poursuite des activités anti-indiennes d’éléments extrémistes au Canada » lors d’une réunion avec son homologue canadien.