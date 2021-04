Lorsque le FC Goa a disputé son premier match contre le Qatarien Al Rayyan le 14 avril, personne ne leur a donné beaucoup de chance. Pourtant, le club indien est sorti avec un match nul louable 0-0. Lundi, lorsque Goa les a affrontés au match retour, les attentes étaient un peu plus élevées, même dans l’espoir d’une victoire. Tout cela parce que Goa avait fait match nul contre Al Wahda et limité les géants iraniens Persépolis à une victoire 2-1 au match aller. Même si le FC Goa s’est battu 4-0 contre Persépolis au match retour, il y avait de l’espoir car ce résultat était dû à des changements à gogo forcés par des suspensions, des blessures et en gardant à l’esprit les deux derniers matchs.

Le FC Goa a pris un départ parfait lorsque Jorge Ortiz a marqué le premier match à la troisième minute. Un long ballon de Brandon Fernandes a pris la défense d’Al Rayyan au dépourvu et Ortiz a fait une course parfaite derrière la défense pour atteindre le ballon. Le gardien pressé a tenté de couvrir son but, mais le toucher étendu d’Ortiz a pris sa poitrine et a roulé, aidant Ortiz à ramener le ballon à la maison avant qu’il ne puisse être dégagé.

Début de rêve! Jeu de rêve! Mais… pour un égaliseur à la 89e minute. Le FC Goa avait réussi à frustrer Al Rayyan et était toujours si proche d’une victoire historique mais juste un manque de concentration et tout était parti, réduisant les joueurs du FC Goa aux larmes après le coup de sifflet permanent. Abdulaziz Hatem a eu beaucoup trop de temps et d’espace sur le flanc gauche, qu’il a utilisé pour envoyer le ballon dans la surface. Même si Dheeraj Singh y est parvenu, lui et le défenseur central James Donachie se sont mis dans le chemin, ce qui a conduit le gardien à renverser le ballon et Ali Ferydoon a glissé le ballon au fond des filets.

LIRE AUSSI: Crise évitée lorsque le CSA et le Conseil des membres concluent un pacte « historique »

C’était un match nul qui ressemblait à une perte pour le FC Goa et des milliards d’Indiens espérant un peu d’extase dans la morosité de la pandémie de coronavirus à travers le pays. Cependant, au crédit du FC Goa, c’est leur performance tout au long de ce tournoi qui a créé cette fenêtre où les fans espéraient même une victoire contre les géants du football qatarien.

POSITIFS

Le FC Goa a quelques points positifs à tirer du match, le premier étant son confort sur le ballon. Juan Ferrando veut que son équipe joue au football basé sur la possession. Même si l’équipe n’a pas eu la part du lion de possession dans le tournoi, ils ont l’air à l’aise avec le ballon dans leurs pieds chaque fois qu’ils l’ont. Il n’y a pas de panique au sein du FC Goa pour simplement dégager le ballon, mais ils semblent avoir un plan et ils savent ce qu’ils veulent faire sur le terrain. Contre des équipes d’un tel calibre, il est rafraîchissant de voir la clarté du FC Goa sur le terrain.

Ortiz a été un début tout au long du match! Non seulement il a marqué le but, mais sa course infatigable et sa vision de créer étaient cruciales pour le FC Goa chaque fois qu’il avançait. Ortiz a complètement justifié la confiance de Ferrando en lui avec l’entraîneur espagnol laissant de côté l’attaquant Igor Angulo.

Seriton Fernandes était un bourreau pour Al Rayyan à droite. Non seulement il a gardé la forme et s’est défendu à l’arrière, mais ses courses en avant ont attrapé Al Rayyan à plusieurs reprises, l’équipe qatari ayant du mal à faire face à lui.

Dernier point mais non le moindre, Dheeraj, malgré cette erreur qui a mené au but, a de nouveau été brillant. Il a stoppé six des tirs cadrés d’Al Rayyan, y compris une étape massive dans le temps d’arrêt qui a permis au FC Goa d’obtenir au moins un point du match.

MOTS DE L’ENTRAÎNEUR

Voici ce que Juan Ferrando a déclaré lors de la conférence de presse d’après-match:

C’est bien sûr difficile de perdre à la dernière minute mais la vérité est qu’on joue contre de très bonnes équipes. C’est un plaisir de jouer contre Persepolis, Al Wahda et Al Rayyan parce que ces équipes jouent au football. Ok certaines erreurs, il est très important de les contrôler. Le match d’aujourd’hui était très important pour nous car vous savez en Inde, la situation est très difficile et nous pensions, si nous gagnons, peut-être que c’est un bon moment pour les Indiens, c’est très difficile pour les joueurs, ils parlaient de jouer pour l’Inde . Je connais ces moments difficiles. Mais dans la minute, c’est le football, une erreur dans la transition et tout va bien. Il est nécessaire que je dise aux joueurs qu’ils ont fait un excellent travail. Bien sûr, nous devons nous améliorer. Nous avons une autre opportunité contre Al Wahda, je pense maintenant au prochain match. Beaucoup de blessures, il est difficile de préparer l’effectif et les alignements. Le personnel médical travaille tellement dur en ce moment, c’est la vérité.

L’action pour le but à mon avis était en transition. J’ai besoin de revenir en arrière et de voir mais je pense que c’était une faute et puis dans cette transition, de l’attaque à la défense, l’équipe n’est peut-être pas prête. C’est la différence entre les équipes en Inde et par exemple, Al Rayyan. Mais il n’est pas possible de parler d’erreur car je connais mes joueurs et le but de la dernière minute a été un moment terrible pour eux. On apprendra bien sûr parce qu’une fois (erreur) ça va mais deux fois, non. Mais je pense que c’est bien de jouer dans cette compétition en Ligue des champions parce qu’alors on peut parler des problèmes et trouver des solutions et s’entraîner sur le terrain.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici