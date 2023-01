À propos d’Olivia Culpo et de ses ex – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Anthony Behar/Fox Sports/PictureGroup/Shutterstock

Christian McCaffrey est un porteur de ballon pour les 49ers de San Francisco.

Il sort avec la mannequin Olivia Culpo depuis 2019.

Christian avait auparavant eu une relation amoureuse avec Brooke Pettet et Marybeth Sant.

Il a récemment fait la une des journaux lorsqu’il a subi une contusion au mollet.

Christian McCaffrey, 26 ans, a eu toute une carrière de footballeur avant et après avoir été repêché dans la NFL, mais il s’avère qu’il a également eu une vie amoureuse intéressante. L’athlète professionnel sort actuellement avec un mannequin Olivia Culpo, 30 ans, et leur romance semble plus forte que jamais. Des apparitions à des matchs de football et plus encore, à la publication de photos Instagram, les tourtereaux n’ont pas hésité à montrer publiquement leur amour l’un pour l’autre depuis qu’ils se sont rapprochés pour la première fois en 2019.

Plus à propos Olivia Culpo

Découvrez-en plus sur Olivia et sa relation avec Christian ainsi que sur les amours passées de Christian ci-dessous.

Olivia Culpo

Olivia est la petite amie la plus récente et actuelle de Christian. Elle est originaire de Cranston, RI et est surtout connue comme mannequin et actrice. Elle a d’abord été sous les projecteurs après avoir remporté le concours Miss Rhode Island USA, ce qui l’a amenée à être couronnée Miss USA puis Miss Univers en 2012. Après son succès d’apparat, elle a continué à apparaître dans diverses séries télévisées et films, y compris ville du paradis, Je me sens beauet Vénus en garçon.

Olivia avait une relation amoureuse avec le chanteur Nick Jonas de 2013 à 2015 et a ensuite été lié à un joueur de football Tim Tebow jusqu’en novembre 2015. Elle est ensuite sortie avec un joueur de football Danny Amendola de 2016 à 2019. Elle et Christian ont déclenché des rumeurs d’amour l’été après sa séparation d’avec Danny et cela a commencé quand il a aimé une photo d’elle sur les réseaux sociaux. Quelques mois plus tard, ils ont été photographiés pendant des vacances au Mexique et Olivia a commencé à assister à certains matchs de football de Christian. Fin 2019/début 2020, ils ont emmené leur romance sur Instagram et ont commencé à publier des photos et des vidéos les uns sur les autres.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





“Joyeuse Saint-Valentin à ma meilleure amie. Merci d’avoir changé ma vie et de m’avoir montré le genre d’amour que j’ai toujours voulu mais que je n’aurais jamais cru possible. Vous êtes la définition d’une prière exaucée. Je suis la fille la plus chanceuse du monde ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ », a écrit Olivia à propos de Christian en février 2020.

Le lien des tourtereaux s’est renforcé et ils ont fini par avoir un chien ensemble à l’été 2020 et Christian a nommé son bateau après Olivia en 2021. Le couple a également fait des apparitions sur des tapis rouges, y compris le Salon de la vanité Soirée des Oscars au début de 2022. Ils ont ensuite célébré leur troisième anniversaire en juin 2022 et Olivia a jailli sur son beau, dans une interview avec Divertissement ce soir en novembre 2022.

Lien connexe Lié: Christian McCaffrey: 5 choses à savoir sur le petit ami star de la NFL d’Olivia Culpo

“Il est juste le meilleur, j’ai l’impression qu’il est vraiment tout ce que je pourrais demander”, a-t-elle déclaré. « Donc, je n’ai jamais à m’inquiéter de quoi que ce soit. Je pense que c’était la raison pour laquelle je ne voulais pas sortir avec un athlète, sans vouloir vous offenser, car il y a une réputation là-bas.

“Il vient juste d’une grande famille”, a-t-elle poursuivi. «Nous avons beaucoup de points communs à cet égard. J’ai l’impression que vous pouvez vraiment dire qui est une personne par les personnes qui l’élèvent, et j’aime tellement ses parents. Ils ont une excellente relation.

Plus tard ce mois-là, Olivia a également admis que bien qu’elle et Christian veuillent avoir des enfants un jour, il n’est pas prêt pour le moment car il se concentre sur le football. “Il est complètement et totalement concentré sur le football et il devrait l’être. Il n’est pas prêt à avoir des enfants. Ce n’est pas vraiment une option”, a-t-elle déclaré dans un épisode de sa série télé-réalité familiale, Les sœurs Culpo.

Brooke Petet

Avant que Christian ne sorte avec Olivia, il serait sorti avec Brooke Petet de 2016 à 2017 environ. Elle aurait fréquenté la Walter Cronkite School of Journalism de l’Arizona State University de 2013 à 2017 et a travaillé à la fois comme journaliste et entraîneuse personnelle dans un gymnase. On ne sait pas comment elle et Christian se sont rencontrés avant que les étincelles ne volent, mais il est connu pour avoir fréquenté le gymnase où Brooke, qui est de Denver, CO, a travaillé. Pendant leur temps ensemble, le couple était très privé et Brooke a même rendu sa page Instagram privée.

Mariebeth Sant

Christian est sorti avec une star de l’athlétisme de l’Oregon Mariebeth Santavec qui il serait allé au lycée, en 2015. Alors qu’il jouait au football à Stanford, elle a couru sur piste dans l’Oregon et après avoir subi diverses blessures, elle a quitté l’Oregon et a pensé à la retraite, mais a fini par être transférée dans l’État du Colorado, selon Collegian. .

“J’ai continué à avoir des fractures de stress”, a déclaré Marybeth à propos du voyage. «Je me suis cassé le pied en première année, puis j’ai couru en deuxième année, mais j’avais toujours mal. Au début de l’année junior, entraînement d’automne, j’ai eu une fracture de fatigue au tibia, ce qui est rare chez les sprinteurs. Le médecin a fait une analyse de la densité osseuse et a pris mon sang et j’ai eu une ostéopénie.

Malgré ses défis, Marybeth a continué sur la piste et a remporté une médaille de bronze aux Championnats du monde d’athlétisme en salle 2022 – 60 mètres féminins à Belgrade, en Serbie. Elle a également évolué dans sa vie personnelle et a épousé le décathlète américain Prix ​​du chasseur en 2019.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.