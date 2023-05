À propos de son mariage, de son divorce et de ses fiançailles – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Lauren Sanchez serait fiancée au PDG d’Amazon après environ cinq ans de fréquentation

Lauren a été mariée à l’agent de talent Patrick Whitesell pendant environ 13 ans avant de divorcer en 2019

Jeff a été marié à MacKenzie Scott pendant 25 ans avant leur divorce en 2019

Lauren Sanchez est une future mariée ! L’ancien journaliste de 53 ans et fondateur d’Amazon Jeff Bezos, 59 ans, seraient fiancés alors qu’ils poursuivent leurs vacances en Europe sur le tout nouveau yacht de 500 millions de dollars de Jeff. Bien qu’ils n’aient pas fait l’annonce officielle au moment d’écrire ces lignes, la paire a déclenché des rumeurs de fiançailles pendant des années – surtout après que Lauren a été aperçue portant une bague étincelante en forme de cœur à l’annulaire en 2019.

Lauren et Jeff sont ensemble depuis 2019, la même année, chacun a annoncé son divorce avec ses partenaires respectifs. Jeff était auparavant marié à MacKenzie Scott depuis 25 ans. Ils ont annoncé leur divorce le 9 janvier 2019 : le même jour, la romance de Jeff et Lauren a été révélée. Pendant ce temps, Lauren était mariée à Patrick Whitesell, un ancien ami de Jeff. Leur divorce a été finalisé en octobre 2019. En savoir plus sur le mariage de Lauren et Patrick, et la romance de Lauren et Jeff ci-dessous.

Lauren Sanchez et Patrick Whitsell

Lauren et Patrick, le patron de l’agence de talents Endeavour, étaient amis avec Jeff depuis des années avant leur divorce. En fait, ils ont été vus en train de discuter lors de l’after-party des Golden Globes d’Amazon en janvier 2019 avant que la relation entre Lauren et Jeff ne soit découverte. « Jeff était de bonne humeur et s’amusait beaucoup. Il avait une foule de gens autour de lui », a déclaré un initié PERSONNES suivant l’événement. « Lauren était là mais n’était pas avec Jeff tout le temps. Son mari était là aussi. Un deuxième initié a affirmé que Patrick savait que Jeff et Lauren se voyaient à ce moment-là.

Comme ils n’étaient pas complètement à l’honneur, on sait peu de choses sur le mariage de Lauren et Patrick. Ils ont été mariés pendant 13 ans avant de mettre officiellement fin à leur union en octobre 2019. Ils partagent deux adolescents : une fille, Aliénoret un fils, Eva. Lauren a également un fils adulte nommé Nikko avec l’ancien bout serré de la NFL Tony González.

Le couple a demandé le divorce en avril 2019. « Au cours des deux ou trois dernières années, leur mariage ressemblait plus à une relation d’affaires », a déclaré une personne proche de l’ancien couple. PERSONNES. « Ils faisaient tous les deux leur propre truc. » Ils semblent s’être séparés à l’amiable, car ils vivaient encore ensemble au début de leur séparation, selon le point de vente.

Lauren Sanchez et Jeff Bezos

Bien que leur relation ait fait la une des journaux en janvier 2019, on pense que Jeff et Lauren se voyaient depuis un certain temps avant leurs divorces respectifs. En fait, le couple a été aperçu en train de passer du temps seul ensemble au club Casa Tua à Miami, en Floride, fin octobre 2018, par Page 6. Lauren et Patrick s’étaient déjà séparés en privé à ce moment-là, a déclaré un initié au point de vente. Lauren, qui est également pilote, et Jeff se sont ensuite rapprochés lorsqu’elle a commencé à travailler pour le milliardaire.

« Patrick et Lauren ont socialisé avec Jeff Bezos et sa femme pendant quelques années, parce que les deux [now former] les couples ont des maisons à Seattle », a expliqué la source. « Ensuite, Lauren a été embauchée pour travailler sur l’un des projets de Bezos, » Blue Origin « , une société de lancement spatial, en tant que pilote d’hélicoptère. Elle a pris des photos aériennes pour Bezos.

Comme indiqué ci-dessus, Jeff a annoncé son divorce et celui de Mackenzie le jour même où la nouvelle de sa relation avec Lauren a été publiée. Il aurait fait l’annonce de battre des photos qu’il savait qu’elles allaient sortir de lui et de Lauren ensemble. Mackenzie aurait également été au courant de la romance de Jeff et Lauren. « Jeff et McKenzie ont essayé très fort d’arranger les choses. Ils se sont séparés l’année dernière, puis Jeff et Lauren ont commencé à sortir ensemble. McKenzie savait qu’ils sortaient ensemble; la nouvelle d’aujourd’hui n’a pas été une surprise pour elle », a révélé un initié à Page 6. « Lauren était avec Jeff aux Golden Globes parce qu’ils sortent ensemble. »

Lauren et Jeff ont fait leur première apparition publique en couple lors de la finale de Wimbledon au All England Club en avril 2019. Peu de temps après, ils ont été vus en croisière ensemble au large des côtes espagnoles sur un superyacht, par Initié. Ils ont fait leurs débuts sur le tapis rouge en janvier 2020 lors d’un événement Amazon Prime à Mumbai, en Inde.

Bien qu’ils soient des personnes relativement privées, ils se sont parfois félicités publiquement. « Nous sommes de très bons coéquipiers, et nous nous amusons aussi beaucoup ensemble et nous nous aimons », a déclaré Lauren. CNN lors de leur premier entretien conjoint en novembre 2022. « Nous nous regardons toujours et nous sommes l’équipe. » Jeff a ajouté : « C’est facile. On s’apporte de l’énergie, on se respecte. Donc, c’est amusant de travailler ensemble. En plus de piloter pour Jeff, Lauren l’aide dans ses diverses activités philanthropiques.

Plus tôt dans l’année, Lauren a écrit un hommage d’anniversaire sincère à Jeff lorsqu’il a eu 58 ans. « Oui, tout le monde sait que tu es brillant, mais ils ne voient pas toujours ton cœur comme mes yeux », a-t-elle commencé. « Ils ne voient pas l’homme qui met tout de côté pour aider un ami malade, mais mes yeux oui. Ils ne voient pas l’homme qui se lève tôt chaque matin pour préparer le petit-déjeuner des enfants afin qu’ils puissent rire et parler de la vie, de la science et de la façon de rendre ce monde meilleur – mes yeux oui. Ils ne voient pas l’homme qui veut que tout le monde ressente de la joie, dont le cœur (sic) est incommensurable et dont la capacité (sic) d’aimer est infinie. Mes yeux voient ça.

