À propos de la préquelle de « The Hunger Games » – Hollywood Life

Crédit d'image : Broadimage/Shutterstock/James Veysey/Shutterstock

Le feu brûlera pour toujours. Suzanne Collins’ plus vendu Jeux de la faim préquelle, La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents, reçoit le traitement du film. Le casting est déjà réuni et le tournage est en cours.

La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents plongera dans la trame de fond du seul et unique président Snow. Son ascension au pouvoir a été pleine de rebondissements, notamment en ce qui concerne la seule et unique Lucy Gray Baird. En plus du film étant un Jeux de la faim préquelle, La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents mettra en vedette une musique incroyable. HollywoodLa Vie a toutes les dernières mises à jour concernant le casting, la date de sortie, etc.

Quand le film sortira-t-il ?

La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents sortira le 17 novembre 2023. Lionsgate a annoncé la date de sortie du film lors de sa présentation au CinemaCon en avril 2022, ainsi qu’un bref teaser qui n’avait pas été rendu public à l’époque. Le teaser a ensuite fait ses débuts lors des MTV Movie & TV Awards en juin 2022.

“Vous êtes invité à revenir aux jeux en 2023. Le monde découvrira qui est un oiseau chanteur et qui est un serpent”, indique le message dans le teaser. Le teaser ne comportait aucune séquence du film. Le teaser s’ouvre sur des branches d’arbres gelées, un oiseau chanteur et un serpent. Soudain, la glace tombe pour révéler un oiseau chanteur doré et un serpent. Dans les dernières secondes du teaser, le serpent va tuer.

Le film est actuellement en production. La première bande-annonce avec des images tombera probablement vers Noël 2022. D’ici là, le tournage devrait être presque terminé.

Qui est dans le casting de Ballade d’oiseaux chanteurs et de serpents?

Tom Blyth comme Coriolanus « Coryo » Snow : Coryo a 18 ans quand le livre commence. Le jeune Snow est chargé de mentorer Lucy Gray Baird, la fille hommage du district appauvri 12 lors des 10e Hunger Games annuels. Donald Sutherland a joué Snow dans l’original Jeux de la faim films.

Rachel Zegler comme Lucy Gray Baird: Lucy est l’hommage féminin du district 12. Elle est encadrée par Coryo et attire toute l’attention de Panem lorsqu’elle chante lors de la cérémonie de récolte. Lucy et Coryo développent des sentiments l’un pour l’autre au cours du roman. La voix incroyable de Rachel sera pleinement exposée. Lucy interprète un certain nombre de chansons dans le roman.

“Comme tout le monde, j’ai vu Rachel Zegler pour la première fois dans West Side Storyet comme tout le monde, je savais que je regardais une star qui commanderait l’écran pendant une génération », a déclaré le réalisateur François Laurent Raconté Date limite. “Lucy Gray lui correspond parfaitement en tant qu’actrice : le personnage est audacieux, indépendant et provocateur, mais aussi vulnérable, émotif et aimant. Rachel rendra ce personnage inoubliable.

Rachel a fait ses débuts au cinéma en 2021 West Side Story refaire. Elle jouera également le rôle de Blanche-Neige dans une prochaine adaptation en direct.

écoutez….. pouvez-vous tous grandir tranquillement ? devenez-vous un individu au repos décisif ? — rachel zegler (elle/elle) (@rachelzegler) 30 mai 2022

Elle a taquiné son rôle dans un tweet un jour avant l’annonce de la nouvelle. La première lettre de chaque tweet énonce “Lucy Gray Baird”.

Chasseur Schafer comme Tigris Snow: Le Euphorie star joue le cousin de Coriolan dans La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents. Tigris est une styliste talentueuse des premiers jours des Hunger Games. Elle est jouée par Eugénie Bondurant dans Geai Moqueur — Partie 2.

Pierre Dinklage comme Casca Highbottom : Casca est le doyen de l’Académie du Capitole et crédité pour la création des Hunger Games. Il est ensuite assassiné. Peter est connu pour jouer Tyrion Lannister dans la série Jeu des trônes.

comme Casca Highbottom : Casca est le doyen de l’Académie du Capitole et crédité pour la création des Hunger Games. Il est ensuite assassiné. Peter est connu pour jouer Tyrion Lannister dans la série Jeu des trônes. Josh Andrés Rivera comme Sejanus Plinth : Sejanus est un ami proche de Coriolanus et un citoyen du Capitole. Il est le mentor de Marcus, membre du district 2, lors des 10e Hunter Games. Josh retrouve à l’écran Rachel, qui a joué à ses côtés dans West Side Story. Josh et Rachel sortent également ensemble.

comme Sejanus Plinth : Sejanus est un ami proche de Coriolanus et un citoyen du Capitole. Il est le mentor de Marcus, membre du district 2, lors des 10e Hunter Games. Josh retrouve à l’écran Rachel, qui a joué à ses côtés dans West Side Story. Josh et Rachel sortent également ensemble. Jason Schwartzmann en tant que Lucretius “Lucky” Flickerman : Lucky est un présentateur météo qui finit par animer les interviews des 10e Hunger Games. Son nom de famille est le même que Caesar Flickerman, joué par Stanley Tucci dans Les jeux de la faim films, donc les personnages sont probablement liés.

en tant que Lucretius “Lucky” Flickerman : Lucky est un présentateur météo qui finit par animer les interviews des 10e Hunger Games. Son nom de famille est le même que Caesar Flickerman, joué par dans Les jeux de la faim films, donc les personnages sont probablement liés. Lilly Cooper comme Arachne Crane : Arachne est un résident du Capitole et un étudiant de l’Académie. Elle est le mentor de Brandy, hommage au district 10, lors des 10e Hunter Games.

comme Arachne Crane : Arachne est un résident du Capitole et un étudiant de l’Académie. Elle est le mentor de Brandy, hommage au district 10, lors des 10e Hunter Games. Tissu Hiroki Berre en tant que Treech : Treech est un hommage masculin lors des 10e Hunger Games. Il est encadré par Vipsania Sickle.

en tant que Treech : Treech est un hommage masculin lors des 10e Hunger Games. Il est encadré par Vipsania Sickle. Laurel Marsden en tant que Mayfair Lipp : Mayfair est la fille du maire Lipp, qui est le maire du district 12 au moment des 10e Hunger Games.

en tant que Mayfair Lipp : Mayfair est la fille du maire Lipp, qui est le maire du district 12 au moment des 10e Hunger Games. Ashley Liao en tant que Clemensia Dovecote : Clemensia vit au Capitole et est étudiante à l’Académie. Elle est mentor de l’hommage du district 11 à Reaper Ash lors des 10e Hunger Games.

en tant que Clemensia Dovecote : Clemensia vit au Capitole et est étudiante à l’Académie. Elle est mentor de l’hommage du district 11 à Reaper Ash lors des 10e Hunger Games. Nick Benson comme Jessup Diggs : Jessup est l’hommage masculin du district 12 aux côtés de Lucy Gray dans les 10e Hunger Games. Ils sont alliés pendant les Jeux.

comme Jessup Diggs : Jessup est l’hommage masculin du district 12 aux côtés de Lucy Gray dans les 10e Hunger Games. Ils sont alliés pendant les Jeux. Clochers de Luna en tant que Dill : Dill est un hommage féminin du district 11 aux 10e Hunter Games.

Depuis La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents a lieu des années avant la naissance de Katniss Everdeen, Jennifer Lawrence ne reprendra pas le personnage emblématique de la préquelle. Cependant, il existe une théorie selon laquelle Katniss et Lucy Gray sont liées. De nombreux fans pensent que la cousine de Lucy Gray, Maude Ivory Baird, est la grand-mère de Katniss.

Qui est l’équipe créative ?

La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents sera dirigée par François Laurentqui a dirigé trois des Les jeux de la faim films: Hunger Games: L’Embrasement, The Hunger Games : Clarak — Partie 1et The Hunger Games : Clarak — Partie 2. Il exercera une double fonction en tant que réalisateur et producteur de Les jeux de la faim préquelle.

Le scénario a été écrit par Michel Arndt et Michel Lesslie. Nina Jacobson et Brad Simpson rejoindront Francis en tant que producteurs. Nina était productrice des quatre Jeux de la faim films.

Quelle est l’histoire du film ?

Le synopsis officiel de La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents est: «Des années avant de devenir le président tyrannique de Panem, Coriolanus Snow, 18 ans, est le dernier espoir de sa lignée en déclin, une famille autrefois fière qui est tombée en disgrâce dans un Capitole d’après-guerre. Alors que les 10e Hunger Games annuels approchent à grands pas, le jeune Snow est alarmé lorsqu’il est nommé mentor de Lucy Gray Baird, l’hommage féminin du district appauvri 12. Mais, après que Lucy Gray ait retenu toute l’attention de Panem en chantant avec défi pendant la cérémonie de récolte, Snow pense qu’il pourrait peut-être retourner les chances en leur faveur. Unissant leurs instincts de mise en scène et leur nouveau sens politique, la course contre la montre de Snow et Lucy Gray pour survivre révélera finalement qui est un oiseau chanteur et qui est un serpent.

Sur quoi est-il basé ?

Le film est basé sur le livre du même nom de Suzanne Collins. Suzanne est devenue célèbre avec elle Jeux de la faim série: Les jeux de la faim, Prendre feuet geai moqueur. Dix ans après la dernière Jeux de la faim livre, elle a publié La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents le 19 mai 2020.

L’original Jeux de la faim les livres faisaient partie d’une trilogie. A partir de maintenant, La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents est le seul livre préquelle que Suzanne ait écrit. Cependant, le livre est divisé en trois parties, ce qui pourrait éventuellement donner lieu à une trilogie de films. Il y a certainement plus qu’assez de contenu dans le livre pour faire plus d’un film. La troisième partie du livre se déroule dans le district 12 et se concentre sur la musique.

Suzanne a également écrit un épilogue à la fin de La ballade des oiseaux chanteurs et des serpentstout comme elle l’a fait à la fin de geai moqueur. Même si La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents est contenu dans un seul film, il y a encore beaucoup d’histoires à raconter avant que Katniss n’entre en scène. Les films suivants pourraient suivre la montée en puissance de Snow.

L’accent sur le président Snow

Le président Snow est une figure fascinante et controversée de Les jeux de la faim univers. L’écriture de Suzanne et Donald Sutherland nous a présenté le personnage sur la page et à l’écran, et La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents arrive à la racine de Coriolanus Snow. Snow est une figure centrale de Panem, et sa trame de fond est pleine d’intrigues et de drames.

Il sera intéressant de voir si le film et la représentation de Tom Blyth inciteront les fans à ressentir de l’empathie envers Snow. Cependant, une chose est sûre : tout le monde va aimer Lucy Gray Baird.

Alors que de plus amples informations sont révélées sur La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents, HollywoodLa Vie continuera à mettre à jour ce message. Restez connectés pour plus de nouvelles!