À propos de la libération controversée de l’ex-député, la Cour suprême demande des dossiers au Bihar

La Cour suprême a demandé aujourd’hui au gouvernement du Bihar de publier les dossiers sur la libération anticipée du gangster-politicien Anand Mohan, qui était en prison pour avoir encouragé le meurtre d’un officier de l’IAS.

La demande contestant la libération a été déposée par l’épouse de G Krishnaiah, l’épouse de l’officier qui a été lynché par une foule dirigée par l’ancien député du Bihar Anand Mohan en 1994.

M. Krishnaiah, originaire de Telangana, a été battu à mort par une foule en 1994 lorsque son véhicule a tenté de dépasser le cortège funèbre du gangster Chhotan Shukla dans le district de Muzaffarpur.

L’avocat principal Siddharth Luthra, représentant Uma Krishnaiah, a déclaré que le gouvernement de l’État avait modifié la politique rétrospectivement et l’avait libéré dans l’affaire. Il a exhorté le banc à ordonner à l’État de placer des dossiers complets sur les antécédents criminels d’Anand Mohan et a demandé que l’affaire soit répertoriée au mois d’août.

Lors de la dernière audience du 8 mai, la Cour suprême a adressé un avis au Centre et au gouvernement du Bihar concernant la libération anticipée d’Anand Mohan.

Anand Mohan a été libéré de la prison de Saharsa le 27 avril à la suite d’un amendement au règlement de la prison de Bihar.

Son nom figurait sur une liste de plus de 20 prisonniers dont la libération a été ordonnée par une notification émise par le département juridique de l’État plus tôt cette semaine car ils avaient passé plus de 14 ans en prison.

La remise de sa peine fait suite à un amendement du 10 avril au manuel de la prison de Bihar par le gouvernement de Nitish Kumar, selon lequel la restriction à la libération anticipée des personnes impliquées dans le meurtre d’un fonctionnaire en service a été supprimée.

Ceci, selon les détracteurs de la décision du gouvernement de l’État, a été fait pour faciliter la libération de Mohan, un homme fort Rajput, qui pourrait ajouter du poids à la grande alliance dirigée par Nitish Kumar dans sa lutte contre le BJP. Plusieurs autres, dont des politiciens, ont bénéficié de l’amendement aux règles des prisons d’État.