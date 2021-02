Laissez libre cours à votre imagination avec ces ombres vives et audacieuses. Disponible en huit nuances colorées, comme le vert lime, le jaune ensoleillé, le bleu ciel et d’autres teintes vibrantes, le Shadowsticks vous inspirera à devenir ludique avec votre maquillage. Du moins, c’était le cas pour moi. En testant ces produits, j’ai dessiné des lignes graphiques sur mes couvercles, des ombres mélangées et assorties et j’ai troqué ma doublure noire traditionnelle pour quelque chose de plus amusant dans la ligne de flottaison.

Non seulement les Shadowsticks sont hautement pigmentés, mais j’ai adoré leur durabilité et leur résistance aux taches. En fait, l’ombre n’a pas bougé du tout tout au long de la soirée et c’était un peu difficile à essuyer avec mon nettoyant démaquillant pour le visage – j’ai découvert plus tard qu’un baume nettoyant faisait l’affaire. Autre chose à noter: si vous avez les yeux sensibles, vous n’aimerez peut-être pas autant la formule. Les bâtons frottent sur la peau, de la même manière, un crayon s’accroche au papier, ce qui signifie qu’il tire et tire un peu sur les couvercles.

Dans l’ensemble, si vous voulez que vos yeux soient au centre de l’attention (surtout maintenant que nous vivons dans un monde où les masques sont la nouvelle norme), alors cela vaut la peine d’ajouter à votre collection de maquillage.