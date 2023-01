À propos de Jean Todd et de son précédent mariage – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Éric Charbonneau/Shutterstock

Michelle Yeoh est une actrice malaisienne connue pour ses rôles dans Tigre accroupi Hidden Dragon, fous riches asiatiqueset plus.

Michelle est en couple avec Jean Todt depuis 2004.

Elle était auparavant mariée à Dickson Poon.

Michelle a récemment été nominée pour un Golden Globe Award 2023 pour son travail dans Tout partout tout à la fois.

Michelle Yeo, 60 ans, est peut-être connue comme une actrice impressionnante, mais elle a aussi une vie amoureuse impressionnante. La talentueuse star, qui a été nominée pour un Golden Globe Award 2023 dans la meilleure actrice dans un film (comédie ou comédie musicale) pour son rôle dans le film Tout partout tout à la foisa eu une relation amoureuse avec son partenaire et fiancé, Jean Todd, depuis 2004, et ils ont continué à partager un lien doux et affectueux. Elle a également été mariée une fois à Poon de Dickson.

En savoir plus sur Jean et sa romance avec Michelle ainsi que sur le seul mariage de Michelle avec Dickson ci-dessous.

Jean est un cadre français du sport automobile.

Jean est également ancien copilote de rallye. Certains de ses titres de travail passés impressionnants incluent directeur de Peugeot Talbot Sport et directeur de l’équipe Scuderia Ferrari Formula 1 de 1982 à 1993, directeur général de Ferrari de 2004 à 2008 et neuvième président de la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA). de 2009 à 2021. En 2015, il a également été nommé Envoyé spécial des Nations Unies pour la sécurité routière.

Comment Michelle et Jean se sont-ils rencontrés ?

Michelle et Jean se sont rencontrés lors d’un tournoi à Shanghai en 2004, selon Ville & Campagne magazine. Ils se sont tout de suite entendus et ont commencé à sortir ensemble. Michelle ne conduit pas, mais cela ne l’a pas empêchée d’apprécier la carrière et le style de vie de jean. “Je suis désesperé. J’ai pris mon propre permis et je l’ai mis dans le coffre-fort », a-t-elle dit à propos de sa conduite. Certains des traits de jean qu’elle aime le plus sont son sens de l’humour furtif et ses yeux bleus, a rapporté le point de vente.

Quand Michelle et Jean se sont-ils fiancés ?

Les tourtereaux se sont fiancés un an après leur rencontre, en 2005. Bien qu’ils n’aient pas encore dit “oui”, a déclaré Michelle Ville & Campagne qu’ils pensaient enfin se marier en 2022. “Réflexion!” dit-elle tout en indiquant qu’ils étaient tous les deux trop occupés pour planifier le type de cérémonie qu’ils souhaitaient. “Il compte le nombre de jours plutôt que les années”, a-t-elle déclaré à propos de Jean. « Je lui demanderai : ‘Qu’est-ce que le présent pendant 6 725 jours ?’ ”

Jean a un fils d’un précédent mariage.

Nicolas Todd est né en France de Jean et de son ex-femme en 1977 et a travaillé comme propriétaire d’une équipe de sport automobile. Il gère plusieurs pilotes de course majeurs différents, notamment Daniel Kvyat, Philippe Massa, Pasteur Maldonado, James Calado, Charles Leclerc, José María López, Caio Collet, Marcus Amstrong, Gabriele Mini, James Wharton, Martinius Stenshorne et Christian Hô. Il a également fondé All Roads Management en 2003 et continue d’avoir un impact dans le monde du sport automobile, tout comme son père.

Le mariage de Michelle avec Dickson Poon.

Avant que Michelle n’ait une relation amoureuse avec Jean, elle était mariée à l’homme d’affaires de Hong Kong Dickson Poon de 1988 à 1992. Il est le président exécutif de sa société basée et cotée à Hong Kong Dickson Concepts (DCIL) et a fondé D&B Films Co., Ltd, qui produit des films d’arts martiaux, avec Sammo Hung. En 1984, la société a engagé Michelle, qui avait alors 21 ans, pour apparaître dans une publicité télévisée avec Jackie Chan. L’apparition a aidé Michelle à se lancer dans une carrière cinématographique avec le film d’arts martiaux de 1985 Oui madame. elle et Dickson ont commencé à sortir ensemble et en février 1988, ils se sont mariés. Sa carrière cinématographique a été suspendue jusqu’à leur séparation en 1992.

