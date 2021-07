À propos de Guru Purnima, Ayushmann Khurrana regrette de ne pas avoir rencontré Kishore Kumar et déclare « il sera toujours mon gourou »

Sur Guru Purnima, Ayushmann Khurrana reconnaît l’impact que le multi-talentueux Kishore Kumar a eu sur sa vie et sa carrière. Pour l’affiche du cinéma de contenu en Inde, qui a également de multiples facettes, Kishore a été une énorme inspiration.

« Kishore Kumar n’est pas seulement une légende et une icône, c’est une institution. Il a toujours été une source d’inspiration pour moi, ses chansons m’ont donné mes plus grands apprentissages lorsque j’ai décidé de poursuivre ma passion pour la musique et je suis dans admiration devant l’héritage qu’il a laissé », déclare Ayushmann.

Le jeune acteur, qui a livré huit succès consécutifs pour se catapulter dans la célébrité, a déclaré: « Kishore Kumar était le showman aux multiples talents du siècle et en tant qu’artiste, je trouve cela fascinant. Il a façonné l’industrie, a inspiré des musiciens pendant des générations et a gravé son nom dans l’histoire de l’industrie cinématographique et musicale indienne. Honnêtement, il est, a été et sera toujours mon gourou.

Ayushmann ajoute : « C’est mon plus grand regret de ne pas avoir eu l’occasion de le rencontrer et de rechercher ses bénédictions, mais, à travers sa musique, j’ai la chance de comprendre son génie. »

Sur le plan du travail, Ayushmann a « Chandigarh Karey Aashiqui » et « Doctor G » en préparation.