À propos de cette merveilleuse invention technologique connue sous le nom de livres

Les livres sont plus puissants que les ordinateurs.

Ils ne peuvent pas être piratés.

Ils ne peuvent pas être bloqués.

Ils fonctionnent toujours après 100 ans.

Ils n’existent pas dans un domaine sur lequel vous n’avez aucun contrôle physique.

Ils n’ont pas besoin de batterie ou de source d’alimentation pour lire.

Ils n’ont pas besoin de démarrer.

Et ils peuvent être abandonnés.

Rien contre les ordinateurs ou les tablettes, je les utilise quotidiennement.

Je fais la plupart de mes lectures sur un iPad en parcourant d’innombrables PDF de rapports chargés sur les sites Web d’agences gouvernementales, d’entreprises et d’organisations.

Une fois que les mots sont imprimés sur une page imprimée, ils ne peuvent plus être modifiés.

Un censeur gouvernemental ne peut pas le modifier électroniquement ni vous empêcher à distance de le lire.

Ceux qui sont sensibles au politiquement correct ne peuvent pas – avec le bon codage – éradiquer les phrases, les mots et les idées d’une autre époque qui reflétaient fidèlement cette époque pour satisfaire un révisionnisme inspiré par un politiquement correct myope.

Se blottir avec un iPad ou un ordinateur portable n’est pas la même chose qu’avec un livre.

Oubliant un instant la sensation tactique du papier, je préfère de loin m’endormir avec un livre à la main afin que ma première pensée au réveil ne soit pas de craindre d’avoir endommagé un appareil à 600 $.

Vous ne pouvez pas vous échapper avec une tablette ou un ordinateur.

Ce sont des appareils qui nous enchaînent à notre travail et à notre routine quotidienne.

Le simple fait de jeter un coup d’œil à une tablette posée sur votre bureau n’évoque pas de souvenirs forts, de passion ou un sentiment d’appartenance.

Mon iPad est sympa, mais il ne me fait pas penser à ma grand-mère et à ma tante Grace comme le fait de jeter un coup d’œil à une édition de 1936 des « Poèmes les plus appréciés du peuple américain ».

Ma tante l’a signé pour ma grand-mère Edna Towle. C’est devenu son livre préféré. Ma grand-mère me l’a offert avec une inscription.

Jeter un coup d’œil à la surface d’un Kindle ne suscite pas la passion pour la politique de l’eau comme le fait de regarder des livres sur mon étagère intitulés « Une vie qui lui est propre : la politique et le pouvoir de l’eau », « Désert de Cadillac », « La rivière s’arrête ici ». : Comment la bataille d’un homme pour sauver sa vallée a changé le destin de la Californie » et de nombreux autres livres qui montrent clairement à quel point ma conviction est forte que la Californie n’est rien sans la manipulation de l’eau.

Regarder mon ordinateur au travail ne déclenche pas un flot de réflexions sur les œuvres, la sagesse et l’esprit de Samuel Clemens, comme le fait de faire le point sur les nombreux livres sur mes étagères sur et par l’homme le plus connu sous le nom de Mark Twain.

Ce PC ne me rappelle pas non plus une journée étouffante de juin 1988 à Hannibal, dans le Missouri, où j’ai dépensé une rançon royale de 300 $ à la librairie Becky pour acheter tous les livres que je pouvais offrir sur ses écrits et sa vie.

Lorsque j’allume un ordinateur, mon imagination ne se déchaîne pas.

Si je prends l’un des innombrables livres que j’ai sur la Vallée de la Mort, de son histoire à la géologie en passant par les possibilités de randonnée, je pense instantanément à tous les coins et recoins que j’ai explorés et à ceux qui m’attendent encore.

Je peux télécharger des informations sur les randonnées à partir de divers sites Web, mais rien ne correspond au sens ou à la sensation des bases de l’itinéraire que vous procure un livre écrit par un auteur qui a catalogué et présenté toutes ses connaissances. Dans certains cas, vous pouvez l’obtenir sur Internet, mais je peux emporter un livre de randonnée avec moi.

Il n’y a pas de signal Wi-Fi à Dante’s View, au sommet de Telescope Peak, sur les dunes de sable de Panamint, à Fall Canyon, à Hell’s Gate, ou pratiquement n’importe où dans le parc national de la Vallée de la Mort qui a la taille équivalente au Connecticut.

Vous pouvez télécharger des livres sur Internet.

C’est en effet un merveilleux avantage technologique qui fait baisser le prix.

Mais cela n’a rien de spécial.

Une histoire racontée sur un récipient en papier peut enflammer l’imagination d’une manière que les octets formant des mots sur un écran électronique ne pourront jamais le faire.

Les ordinateurs, de par leur nature même, sont des appareils structurés.

Et en tant que tels, ils inspirent par nécessité des réponses structurées.

Vous devez suivre des protocoles spécifiques pour les faire fonctionner.

Pour cette raison, votre esprit est structuré selon un schéma structuré lorsque vous passez de l’allumage au « feuilletage » entre les logiciels et Internet.

En conséquence, votre cerveau est en mode logique.

Ce n’est pas le cas d’un livre.

De la seconde où vous le prenez jusqu’au moment où vous le posez, votre imagination peut se déchaîner.

Les deux sont des instruments de lecture, mais l’ordinateur ressemble davantage à un vieux cheval de trait fiable tandis qu’un livre est un mustang sauvage.

Manteca célèbre les livres et la lecture le samedi 14 octobre de 10 h à 16 h au Great Valley Bookfest dans les Promenade Shops d’Orchard Valley.

Rassurez-vous, il ne s’agit pas d’un rassemblement de Luddites.

Les participants seront équipés de smartphones et de tablettes.

Ils pourraient même transporter un Kindle ou un Nook.

La seule chose qu’ils ont en commun est d’accepter la liberté qu’offre un livre.

C’est quelque chose qui a survécu au Moyen Âge, à la révolution industrielle et aux prédictions grandioses d’il y a à peine 30 ans selon lesquelles les livres et les bibliothèques disparaîtraient de la surface de la terre au tournant du 21e siècle.

Ce « quelque chose » a enflammé l’imagination de plusieurs générations, jeté les bases de grandes découvertes, incité les gens à tomber amoureux et inspiré des révolutions politiques.

Les livres électroniques peuvent les copier, mais ils ne peuvent pas reproduire le sentiment de connexion.

Ils ne peuvent pas non plus garantir l’absence de contrôle.

Les graveurs de livres des régimes répressifs n’ont pas à travailler aussi dur alors qu’ils n’ont qu’à espionner électroniquement les gens et à déployer des codeurs pour couper l’accès à l’écrit.