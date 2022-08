A Pretty Little Liar est “crazy pour Kelowna”

Même les célébrités aiment Kelowna et son charme.

La star de Pretty Little Liars, Lucy Hale, profite actuellement du soleil à Kelowna.

Hale est peut-être en train de tourner un nouveau film ou une nouvelle émission dans l’Okanagan, qui est récemment devenu un point chaud pour le tournage.

Elle a amené ses deux chiots à K-town et le trio semble profiter des merveilles naturelles de la ville.

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

