Le négociateur en chef de l’UE Michel Barnier vu le jour de Noël avec le texte intégral post-Brexit

BBC News a obtenu une copie complète de l’accord commercial post-Brexit conclu entre le Royaume-Uni et l’UE, définissant la forme de leur relation pour les années à venir. Le Parlement votera sur le plan la semaine prochaine, mais jusqu’à présent, Downing Street n’a publié qu’un bref résumé, plutôt que le document complet. Notre rédacteur en chef économique, Faisal Islam, a examiné les détails.

Tard dans la veille de Noël, le gouvernement britannique et les avocats européens ont travaillé d’arrache-pied pour terminer le processus de mise à jour du texte de l’accord commercial post-Brexit dans un langage formel, un processus connu sous le nom de « frottement légal ».

Car quel que soit le soulagement général sur les grandes lignes de cet accord, il y a près de 1 300 pages de texte juridique qui détermineront tous les aspects des centaines de milliards de dollars dans le commerce entre le Royaume-Uni et l’UE.

Certains des points de négociation les plus épineux ont été intégrés au texte final.

Des articles et annexes à consonance innocente et obscure pourraient avoir un impact énorme sur l’industrie et la politique gouvernementale.

Par exemple, les restrictions compensant les subventions injustes accordées aux entreprises « ne s’appliquent pas » dans des situations telles que les catastrophes naturelles, exonérant l’énorme programme de soutien pandémique actuel de l’UE pour l’aviation, l’aérospatiale, le changement climatique et les voitures électriques.

Un compromis tardif

Sur les voitures électriques, une annexe révèle un compromis tardif.

L’UE avait cherché à offrir un accès libre de droits uniquement aux voitures britanniques fabriquées principalement avec des pièces européennes. Cela sera désormais échelonné sur six ans, mais est moins généreux que ne le demande le Royaume-Uni.

Cela devrait être à peu près suffisant pour les propriétaires japonais d’immenses usines britanniques Nissan et la production actuelle de Toyota, mais soulève des questions sur les futurs cycles d’investissement.

Il existe un engagement clair à ne pas abaisser les normes sur l’environnement, les droits des travailleurs et le changement climatique par rapport à celles qui existent actuellement et les mécanismes pour les faire respecter.

Mais il existe également un droit mutuel de « rééquilibrer » l’accord s’il existe à l’avenir des « divergences importantes » susceptibles « d’avoir un impact sur le commerce ».

L’histoire continue

Ceux-ci vont bien au-delà des accords de libre-échange standard tels que ceux entre l’UE et le Canada ou le Japon, reflétant l’histoire du Royaume-Uni dans le marché unique.

Le texte se lit comme si ces mécanismes sont conçus pour être utilisés et créés pour garantir que les deux côtés restent proches de l’orbite réglementaire de l’autre.

