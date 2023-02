A pour Apple, B pour boAt – Aman Gupta montre les effets du Shark Tank

La renommée de Shark Tank, Aman Gupta, co-fondateur et CMO de boAt, est très appréciée du public de l’émission pour son comportement cool, ses doublures intelligentes et ses références ROFL à Bollywood. L’entrepreneur est actuellement vu sur la deuxième saison de l’émission. Aman a été assez loquace sur la vision qu’il a de son entreprise boAt et qu’il a travaillé dur pour en faire un nom familier. Il a également, dans plusieurs interviews, partagé son désir de voir les générations futures épeler « B » pour « boAt » au lieu de « bat », dès la maternelle. Et selon le dernier article de l’entrepreneur, il semble que son rêve soit devenu réalité.

Aman Gupta vient de publier une photo de la feuille de réponses d’un enfant sur son compte Instagram. Aman a été ému par le geste innocent d’un enfant, où il avait mentionné lui et sa marque boAt pour construire une phrase dans la feuille de réponses.

Tout en répondant à l’une des questions de l’examen, l’enfant devait écrire des phrases en utilisant différents mots. Pour le mot “bateau”, l’enfant a écrit, “boAt est une marque d’écouteurs d’Aman Gupta”. La feuille de réponses a été téléchargée sur Instagram par le père de l’enfant avec la légende : « La feuille de réponses de mon fils Anvay. Après les effets de Shark Tank.” Cela prouve que la série a une portée massive non seulement limitée aux adultes mais aussi aux enfants.

Aman, étant un passionné de Bollywood, a partagé une capture d’écran du message du père avec une chanson de Shah Rukh Khan – Chaand Taare – jouant en arrière-plan. La légende du message disait : « A pour Apple B pour boAt. Pétition pour faire ce changement dans tous les manuels.”

Voir le message original du père de l’enfant ici:

Le message d’Aman a été bien accueilli par les utilisateurs des médias sociaux. Il est également devenu viral, avec plus d’un million de likes. Un utilisateur a commenté : “La cerise sur le gâteau est que l’enfant sait que ‘a’ dans ‘boAt’ doit être en majuscules.” Un autre utilisateur a ajouté : « Aman est sur le point de construire un nouveau système éducatif. » L’une d’entre elles a écrit à propos de son enfant qui est fan de Shark Tank : « Mon fils de 4 ans est fan de Shark Tank. Il adore regarder cette émission. Le truc c’est qu’après avoir regardé cette émission, il commence à se comporter comme des requins.”

Shark Tank 2 comprend Amit Jain (co-fondateur de CarDekho), Peyush Bansal (PDG de Lenskart), Anupam Mittal (fondateur de Shaadi.com), Aman Gupta (co-fondateur de boAt), Vineeta Singh (PDG de SUGAR Cosmetics) et Namita Thapar (responsable d’Emcure Pharmaceuticals) en tant que Sharks.

