À Port aux Basques, à Terre-Neuve, les résidents sous le choc après que Fiona ait détruit des dizaines de maisons – Kelowna Capital News

Jocelyn Gillam sait qu’elle a de la chance d’être en vie après avoir été confrontée à la tempête post-tropicale qui a détruit une partie de sa ville du sud-ouest de Terre-Neuve et l’a presque emportée dans une vague d’eau tumultueuse.

Gillam se tenait près de chez elle à Port aux Basques samedi matin lorsqu’une onde de tempête a frappé, la balayant de ses pieds et la traînant sous une Jeep alors qu’elle s’accrochait au train d’atterrissage pour sa vie.

La femme de 61 ans a déclaré qu’elle discutait avec sa famille et ses voisins lorsqu’elle a tourné la tête et “a vu Fiona arriver”.

“C’était marron, c’était blanc, c’était en colère”, a-t-elle déclaré lors d’un entretien téléphonique. “Vous pouviez voir qu’elle venait avec une vengeance.”

La tempête post-tropicale Fiona a tracé un chemin de dévastation dans certaines parties du Canada atlantique, laissant derrière elle des maisons détruites, des routes jonchées de débris et des centaines de milliers de personnes sans électricité.

Mais peu d’endroits ont été aussi durement touchés que la communauté de 4 000 personnes de Port aux Basques, où des dizaines de maisons ont été détruites et une femme de 73 ans est décédée après avoir été emportée en mer lorsqu’une onde de tempête a inondé sa maison.

Gillam se souvient avoir senti l’eau monter alors qu’elle luttait pour s’accrocher à la Jeep et que son beau-frère luttait contre le courant pour l’atteindre.

« Il est venu mais il n’a pas pu me trouver parce qu’il y avait tellement d’eau », a-t-elle dit. “J’étais sous l’eau tellement, tellement.”

Elle a dit que son beau-frère avait appelé à l’aide, et lui et quelques voisins ont réussi à l’attraper lorsque l’eau a commencé à baisser.

Gillam s’est échappée avec seulement un genou cogné et des souvenirs qui, selon elle, vivront avec elle “pour toujours et un jour”.

“La nuit dernière, je n’ai pas fermé l’œil car chaque fois que je me retournais, je pouvais voir les vagues, puis je pouvais goûter l’eau et je pouvais la sentir dans mon nez”, a-t-elle déclaré. Cependant, elle dit qu’elle est en voie de guérison et se sent chanceuse que sa maison n’ait pas été endommagée.

Beaucoup dans sa ville n’ont pas eu autant de chance.

Lundi, des résidents escortés par des équipes d’intervention provinciales ont trié des tas de débris sous une pluie battante pour récupérer ce qu’ils pouvaient de ce qui restait de leurs maisons.

Une maison perchée au bord des rochers manquait un mur entier, sa table de cuisine et son placard entièrement exposés sur le plancher de bois affaissé. À environ 30 mètres, une autre maison a été presque rasée, son toit et son mur latéral manquant. À proximité, un animal en peluche et une couverture avec des personnages de Pixar “Cars” gisaient sous du bois éclaté.

Le premier ministre Andrew Furey a visité Port aux Basques et les communautés voisines lundi et a comparé la dévastation dans le sud-ouest de Terre-Neuve aux zones sinistrées où il a travaillé comme médecin.

Lundi après-midi, a-t-il dit, au moins 80 maisons ont été détruites ou structurellement endommagées à Port aux Basques seulement – ​​mais le nombre pourrait augmenter à mesure que les autorités continuent de faire le bilan des dégâts.

“Pour chaque toit qui flotte dans l’océan, il y a une famille, il y a des histoires et des souvenirs attachés à cette infrastructure, et c’est ce qui est déchirant”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Il a déclaré que les responsables travaillaient toujours avec le gouvernement fédéral pour savoir où déployer les membres des Forces armées et les autres aides fédérales qui ont été offertes.

Andrew Parsons, le député provincial de Burgeo-La Poile, a déclaré lors de la conférence que l’objectif immédiat des efforts de secours est de s’assurer que les gens ont un abri, de la nourriture et des vêtements. Alors qu’un abri d’urgence a été mis à disposition, il a déclaré que tous ceux qui ont été déplacés sont hébergés dans des hôtels ou en famille.

L’effort de reconstruction plus long prendra plus de temps et impliquera la coordination et l’aide du gouvernement fédéral. “Nous n’avons pas toutes les réponses pour le moment, mais nous y arriverons, et tout le monde sera de retour tout au long de cette épreuve”, a-t-il déclaré.

Furey a déclaré que le gouvernement annoncerait un programme de soutien financier dans les prochains jours qui aidera ceux dont l’assurance ne couvrira pas les dommages.

L’étendue et le coût des dégâts étaient toujours en cours d’évaluation lundi, a ajouté Furey. Il a dit que les Forces armées canadiennes déterminaient également où l’aide était la plus nécessaire.

L’adjudant Bradley McInnis a été parmi les premiers à arriver à Port aux Basques en provenance du 5e groupe de patrouilles des Rangers canadiens, basé à Gander, à Terre-Neuve, pour signaler aux militaires les zones les plus nécessiteuses.

Il s’est brièvement arrêté sous la pluie battante dans une rue bordée de maisons endommagées et de débris pour discuter des premières étapes des travaux. Alors que les familles passaient avec des effets personnels, McInnis a déclaré que l’ampleur de la destruction ne faisait que s’enfoncer.

“Certaines parties de la ville, ce n’est qu’un terrain vague”, a-t-il déclaré. “C’est inimaginable de penser par où commencer.”

—Holly McKenzie-Sutter, La Presse canadienne

