Quelques jours avant de monter sur un ring de boxe avec le sénateur Patrick Brazeau en 2012, Justin Trudeau s’est levé à la Chambre des communes et a interrogé le gouvernement conservateur sur son soutien aux jeunes.

James Moore, alors ministre du Patrimoine, s’est levé pour répondre.

“Mon collègue devra attendre le budget demain, mais je sais qu’il est très soucieux de plaire aux Canadiens”, a taquiné Moore.

“Je pense que la meilleure façon pour lui de plaire aux Canadiens serait le samedi soir, lorsqu’il montera sur le ring. S’il garde ses mains bien basses et garde son menton bien haut, il offrira aux Canadiens le plus grand spectacle que nous ayons attendu.”

Il y a eu des applaudissements du côté gouvernemental de la Chambre des communes.

Justin Trudeau célèbre après avoir battu le sénateur conservateur Patrick Brazeau lors d’un match de boxe caritatif pour la recherche sur le cancer le 31 mars 2012 à Ottawa. (Fred Chartrand/Presse canadienne)

Ces conservateurs étaient sans aucun doute très impatients de voir le fils aux cheveux longs de Pierre Trudeau obtenir son salaire cette semaine-là. Ils attendent toujours.

Justin Trudeau a remporté son combat contre Brazeau par KO technique. Un an plus tard, il a remporté la direction libérale. Et puis il a remporté trois élections fédérales consécutives, éliminant Stephen Harper, Andrew Scheer et Erin O’Toole dans le processus. Plus tard cet automne, il marquera sept ans en tant que premier ministre.

Si Trudeau peut distraire les conservateurs, il fait maintenant face à un chef de l’opposition qui peut susciter des sentiments tout aussi intenses chez les libéraux. Et si les libéraux espèrent remporter une quatrième élection consécutive, ils devront au moins éviter de commettre les mêmes erreurs que les conservateurs ont commises avec Trudeau.

Mais la plus grande question qui se pose est de savoir si Trudeau a encore un gros combat en lui.

Quand le mépris mène à l’excès de confiance

Pendant plus de sept ans, les conservateurs ont alternativement sous-estimé la capacité politique de Trudeau et surestimé leur propre capacité à le renverser, prenant des coups sauvages qui n’ont pas réussi à se connecter. Il serait facile pour les libéraux de tomber dans le même piège face à Poilievre.

Alors que les libéraux languissaient dans l’opposition de 2006 à 2015, Poilievre a été l’agitateur précoce du gouvernement conservateur, piquant l’opposition et se moquant de ses accusations. Au plus fort de la bataille sur la Loi sur l’intégrité des élections en 2014, le député libéral Wayne Easter a furieusement comparait débattre Poilievre à jouer aux échecs avec un pigeon .

“Il bat des ailes partout, fait tomber les pièces de la table, fait du désordre partout sur la table, puis se pavane comme s’il avait gagné la partie”, a déclaré Easter à la Chambre.

Aussi approprié que certains libéraux trouvent cette comparaison, Poilievre s’est révélé être un politicien talentueux qui réfléchit beaucoup à la façon dont il communique et débat – nettement plus que le pigeon moyen.

“Nous tous en politique ces jours-ci commettons l’erreur de trop nous concentrer sur les bonnes lignes… En fait, ce que les gens veulent, ce sont les bons faits. Et ils n’ont pas besoin d’être des faits compliqués et archaïques. Au contraire, ils doivent être clair, simple, documenté, irréfutable, ” Poilievre m’a dit dans une interview en 2014 .

“La plupart du temps, en politique, nous essayons de proposer ces tournures de phrases, ces slogans ou ces messages intelligents, mais ce que le public veut vraiment, ce sont simplement les faits simples. Et quel que soit le camp qui maîtrise le mieux ces faits, je pense que gagne le débat à long terme.”

Poilievre aime toujours beaucoup les slogans et les hashtags, remarquez. Mais il étaye ces phrases mignonnes avec des faits soigneusement sélectionnés et il essaie de projeter de la substance.

Bien que le leadership teste un politicien de manière impitoyable, Poilievre a passé presque toute sa vie d’adulte dans le jeu – et il a eu idées bien formées sur la façon de faire de la politique depuis l’âge de 30 ans . Une partie de son appel aux conservateurs est l’idée qu’il mènera le combat à Trudeau et gagnera. À tout le moins, il est une figure politique plus redoutable que Scheer ou O’Toole.

Les défis libéraux s’étendent au-delà de Poilievre

Il arrive également à un moment plus opportun. L’inflation est élevée et les taux d’intérêt augmentent. Le gouvernement libéral est au pouvoir depuis sept ans et Trudeau a participé à trois élections fédérales en tant que chef libéral. Toutes choses étant égales par ailleurs, on s’attendrait à ce que les conservateurs aient de très bonnes chances de remporter les prochaines élections.

Pour se donner une chance de percer, les libéraux devront trouver comment s’engager utilement avec Poilievre. Ils devront également construire une meilleure argumentation pour eux-mêmes.

Les conservateurs de Stephen Harper étaient peut-être destinés à perdre en 2015 – ils étaient au pouvoir depuis plus de neuf ans et Harper avait combattu quatre élections – mais ils ne se sont certainement pas facilité la tâche.

Le propre bureau de Harper est tombé sur le Affaire Mike Duffy . Les conservateurs ont axé tout leur programme sur l’équilibre du budget fédéral. Et des gestes inutilement provocateurs – comme l’interdiction du niqab lors de la prestation du serment de citoyenneté – se sont retournés contre eux de façon spectaculaire.

Le chef libéral Justin Trudeau, à gauche, et le chef du NPD Jagmeet Singh se préparent pour le début du débat des chefs anglophones des élections fédérales à Gatineau, au Québec, le 9 septembre 2021. (La Presse canadienne/Justin Tang)

Les libéraux de Trudeau ont un accord de confiance et d’approvisionnement en 24 points avec les néo-démocrates qui est censé durer jusqu’en juin 2025. En fait, terminer tous les éléments de cette liste de choses à faire serait au moins le début d’une dispute pour un autre mandat.

Mais les libéraux sont en mer sur l’inflation et le coût de la vie depuis plusieurs mois maintenant, sans rien de nouveau à offrir en paroles ou en actes. Ils semblent prêt à faire plus maintenant mais Poilievre les a sans doute battus au coup de poing rhétorique. Et les libéraux devraient savoir à quel point ces questions peuvent être décisives, après avoir battu les conservateurs en 2015 en mettant l’accent sans relâche sur la « classe moyenne ».

Trudeau a-t-il un autre combat en lui?

Il y a aussi la question de savoir qui devrait mener les libéraux aux prochaines élections – une question qui continuera d’être débattue par les experts et les panels politiques, peu importe ce que Trudeau lui-même a décidé .

Comme les boxeurs, les dirigeants politiques accumulent l’usure. Peu d’entre eux sortent sur une note gagnante. Parfois, les anciens poids lourds envoient les nouveaux arrivants (comme Muhammad Ali battant George Foreman en 1974 ). Parfois, le nouveau frappe l’ancien champion (comme Larry Holmes bat Ali en 1980 ).

Comme nous allons l’entendre jusqu’à la prochaine élection, cela fait plus d’un siècle qu’un chef fédéral n’a pas mené son parti à quatre victoires électorales consécutives. Le dernier à essayer et à échouer a été Stephen Harper en 2015. Mais la question pour les libéraux n’est pas simplement de savoir si Trudeau devrait les diriger à nouveau. Si ce n’est pas Trudeau, alors qui?

Pour l’instant, le Premier ministre devrait ressentir un pincement de reconnaissance lorsqu’il regarde de l’autre côté de l’allée. Il n’y a pas si longtemps, il attirait les foules, remportant la direction de son parti au premier tour et promettant de grands changements.

Maintenant, il a juste besoin de comprendre comment il peut éviter le sort qu’il a infligé au dernier Premier ministre.