À Plain Sight, les fans dégoûtés alors que la famille « dissimule » les crimes de Peter Manuel – et ont la « chair de poule » alors qu’il est finalement attrapé

Les fans d’IN Plain Sight ont été dégoûtés lorsque la famille du tueur en série Peter Manuel a semblé « couvrir » ses crimes pervers dans l’épisode final.

Les téléspectateurs ont eu la chair de poule lorsque le tueur en série (joué par Martin Compston) a finalement été attrapé.

Inconnu, clair avec pupitre photo

Dans Plain Sight, les fans ont regardé le tueur en série Peter Manuel faire face à la justice ce soir[/caption]

Le drame d’ITV – qui a été diffusé à l’origine sur ITV en 2016 – suit l’histoire d’un homme qui a tué huit personnes dans le Lanarkshire, en Écosse, à la fin des années 1950.

Bien que de nombreux fans aient été agacés lorsqu’ils ont réalisé que le programme était une répétition, d’autres étaient désespérés pour la finale de ce soir afin que Peter Manuel puisse « obtenir son comeuppance ».

Au fur et à mesure que l’épisode se déroulait ce soir, de nombreux téléspectateurs étaient convaincus que la famille de Manuel avait une idée « qu’il ne préparait rien de bon ».

L’un d’eux a écrit sur Twitter : « Toute la famille qui couvre ce psychopathe fait partie du problème #inplainsight. »

Un deuxième a déclaré: « Sa famille devrait également être tenue pour responsable, ils savaient qu’il ne préparait rien de bon mais qu’il était couvert pour lui… #inplainsight. »

Un troisième a ajouté : « Aucun respect pour personne… même sa propre famille #inplainsight. »

Le tueur en série a été arrêté lorsque le détective William Muncie (Douglas Henshall) et son équipe ont découvert qu’il avait volé des billets de banque dans la maison de Peter Smart après l’avoir assassiné, lui et sa famille.

Il a ensuite utilisé ces derniers pour payer des boissons à Glasgow et a ensuite été arrêté.

Manuel a ensuite avoué huit meurtres et les téléspectateurs ont afflué sur la plate-forme de médias sociaux pour partager leurs réflexions sur la fin captivante.

L’un d’eux a écrit : « J’ai eu la chair de poule à la fin là-bas. Jeu d’acteur fantastique. J’ai vraiment dû me pincer plusieurs fois pour me rappeler que c’était une histoire vraie et que quelqu’un d’aussi hideux existait réellement. #En pleine vue. »

Un deuxième a déclaré : « La chair de poule absolue à la fin. quel spectacle horrible et brillant #inplainsight. «

Un autre a tweeté : « Série géniale. Jeu brillant de la part de tout le monde #inplainsight. «

Document de presse ITV

Le détective William Muncie est joué par Douglas Henshall[/caption]





Un quatrième a écrit : « Des trucs superbes. Tout à fait effrayant et d’autant pire de savoir que c’était basé sur une histoire vraie. Ne fais pas de cauchemars. #En pleine vue. »

Un autre a déclaré : « Chilling stuff #inplainsight. »

Le tueur a plaidé « non coupable » pour les crimes, mais a ensuite été pendu en juillet 1958.

Manuel est né en 1927 de parents écossais à New York, mais sa famille a émigré en Grande-Bretagne en 1932.

Il vivait à Birkenshaw, dans le North Lanarkshire, et a eu des ennuis pour la première fois alors qu’il n’avait que dix ans.