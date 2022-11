A Plague Tale: Requiem est le jeu d’essaim de rat effrayant dont vous ne saviez pas avoir besoin

Quand je suis entré pour la première fois dans le monde de A Plague Tale: Requiem, tout ce à quoi je pouvais penser était les incroyables paysages et éclairages médiévaux, le combat furtif décent et le doublage et le dialogue efficaces. Puis, quelques heures plus tard, un essaim géant de rats aux yeux rouges a commencé à apparaître et à manger les gens.

Je suppose que j’aurais dû savoir m’y attendre, mais je n’ai jamais eu le temps de jouer au jeu original Plague Tale de 2019, donc c’est sur moi. Nous ne parlons pas non plus des bouffonneries du métro Pizza Rat. Ces rats déferlent sur l’écran comme un raz-de-marée, transformant les étapes du jeu en un puzzle géant de piège mortel.

En plus d’être un excellent exemple de ce à quoi devrait ressembler le jeu de la génération actuelle sur la plate-forme Xbox Series X / S, Plague Tale: Requiem est une belle, bien que effrayante, rupture avec la similitude de tant d’autres jeux 2022, principalement des RPG d’action fantastiques ou des tireurs multijoueurs gratuits. C’est à moitié un jeu furtif, à moitié un jeu de puzzle et implacablement sombre et sanglant, alors soyez prêt pour cela.

Alors que beaucoup de mes collègues joueurs connaissaient Plague Tale: Requiem, et qu’il a reçu une vague de critiques très positives, ce n’est certainement pas un jeu grand public avec la reconnaissance du nom de God of War, Call of Duty ou la plupart des autres nouveaux jeux du temps des Fêtes. C’est pourquoi j’ai été ravi de le voir ajouté à la bibliothèque Xbox Game Pass lors de son lancement le 18 octobre.

J’ai souvent dit que Game Pass est l’une des meilleures valeurs du jeu, offrant une énorme bibliothèque de jeux pour 10 $ à 15 $ par mois, d’autant plus que de nombreux nouveaux jeux apparaissent dans le cadre du service. C’est un excellent moyen d’échantillonner des jeux plus petits et moins connus que vous n’achèteriez peut-être pas en tant que produits autonomes.

Par exemple, sans Game Pass, je n’aurais peut-être pas découvert de grands jeux comme Plague Tale ou Vampire Survivors, et j’ai aussi pu goûter à des jeux dont je sais maintenant qu’ils ne sont tout simplement pas pour moi, comme Scorn.

Mais Plague Tale est tellement bon que je l’achèterais même s’il n’était pas inclus dans mon abonnement Game Pass. C’est un peu des essais et des erreurs, et vous rechargerez plusieurs fois en essayant de vous faufiler dans une section, mais j’ai aimé la variété entre les énigmes droites, d’autres domaines que vous pouvez traverser de plusieurs manières et des moments occasionnels de rats abjects-sont- terreur va-manger-moi. Si j’avais une plainte principale, c’est que ce monde médiéval très détaillé est généralement fondé sur le réalisme, mais fait parfois un virage à gauche vers un surnaturalisme discordant (avec nuances de Willard).

J’ai encouragé mes collègues à mettre en évidence des jeux similaires sous le radar au cours des dernières semaines de 2022, alors gardez un œil sur leurs contributions.