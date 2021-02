La présentatrice de A Place In The Sun, Jasmine Harman, a parlé de son parcours de gain de poids en réfléchissant au récent verrouillage.

La star de la télévision de 45 ans, qui présente l’émission depuis 2004, a ouvertement révélé aux fans qu’elle avait du mal à maintenir une routine et qu’elle s’était donc tournée vers « manger et boire émotionnellement ».

Partageant la publication avec ses 68000 adeptes Instargam, la mère de deux enfants a dévoilé une photo avant et après qui reflétait son parcours de prise de poids.

Parallèlement au cliché, elle a également écrit un message touchant en rappelant aux fans qu’ils ne sont pas seuls.

« Pré-verrouillage Vs MAINTENANT! » Jasmine a commencé dans son long message.

«Est-ce que vous regardez la télévision et souhaiteriez être aussi parfait que les gens que vous voyez à la télévision? Cela m’est arrivé aujourd’hui. Je me suis regardé à la télévision et je me suis demandé si je pourrais jamais être aussi parfait que le« moi »à l’écran. C’était une sensation étrange.







«Ce que je me suis rendu compte au cours des derniers mois (près d’un an!) Depuis le premier verrouillage, c’est que les gens réagissent différemment. Certains prennent de nouveaux projets et défis, travaillent sur eux-mêmes, s’exercent, maîtrisent une nouvelle compétence. Et certains le sont. comme moi, luttant pour garder la tête hors de l’eau.

Jasmine a poursuivi en révélant qu’elle avait eu du mal à maintenir une routine alors que le monde se détournait des effets de la pandémie en cours.

La présentatrice a également expliqué que sa lutte était en partie due au fait de manquer son travail et qu’elle avait du mal à maintenir son «identité».







Elle a ajouté: « Je trouve à peine le temps de me brosser les cheveux, sans parler de me maquiller ou de faire de l’exercice. J’ai trouvé ce dernier verrouillage plus difficile que jamais et je suis sûre que je ne suis pas seule. L’enseignement à domicile est difficile et même si j’aime passer du temps avec mes enfants, mon travail me manque vraiment.

«J’ai l’impression que mon identité se dissout, et j’ai été émue en mangeant et en buvant. Si vous m’aviez demandé il y a un an si j’arrêterais un jour de faire de l’exercice ou si je mangerais un pot entier de glace végétalienne, je avez pensé que vous étiez des crackers.

Jasmine a ensuite ajouté une note de soutien pour ses abonnés Instagram.

« Personne ne s’attendait à ce qu’une pandémie secoue le monde comme elle l’a fait. Tout a changé. Il est facile de glisser dans une spirale descendante de pensées dépressives et de léthargie quand le monde semble s’effondrer. La mentalité est tout. Logiquement, je sais que c’est le cas. Mais cela ne rend pas plus facile de s’en sortir lorsque vous vous sentez déprimé.







Elle a poursuivi: « Quoi qu’il en soit, c’est une façon détournée de dire que si vous vous sentez déprimé, contactez quelqu’un. Si vous ne travaillez pas, ne vous en faites pas. Si vos habitudes alimentaires et qui a mal tourné, vous n’êtes pas seul.

: Si votre maison est en désordre, vos racines sont longues d’un pouce et vos enfants regardent trop la télé … Je vous entends !!! Sachez simplement que le chemin vers vos objectifs est juste devant vous.

« Vous avez peut-être viré temporairement, mais vous vous remettrez sur les rails lorsque vous serez prêt. # Mentalhealth # lockdown », a conclu Jasmine.

Jasmine a été rapidement inondée de compliments alors que les adeptes affluaient pour soutenir la star pour son message franc.

