A PLACE In The Sun, l’animateur Jonnie Irwin a appelé ses concurrents indécis à l’émission alors qu’ils changeaient entièrement les poteaux de but lors de leur chasse à la propriété baignée de soleil.

L’ancre de Channel 4 a été stupéfaite lorsque Michael et Seamus ont changé leur enthousiasme initial pour une maison de vacances très convoitée à Competa dans l’Axarquia, en Espagne, pour un refus catégorique de s’engager.

Jonnie a montré au couple d’Irlande du Nord une maison de ville de deux chambres pour sa deuxième offre, en ligne avec leur budget de 175000 £.

Ils ont adoré l’espace de divertissement mais cela n’a pas coché toutes les cases mais, bien sûr plus tard dans le programme, une maison de ville de quatre lits à Competa semblait idéale.

L’hôte de A Place In The Sun n’a pas pu cacher sa joie alors qu’il a exhorté la paire: « Allez-y! Sautez! »

Pourtant, dans un coup fatal, Seamus a avoué: «Je ne pense pas que nous soyons encore tout à fait prêts à faire une offre là-dessus.

« Cela nous a fait réaliser que nous cherchons quelque chose sur lequel nous pouvons mettre notre empreinte. »

Il a dit que même ce qui semblait être leur maison de rêve aurait besoin de travail supplémentaire, grâce à la petite terrasse sur le toit.

Il a expliqué qu’ils devraient injecter des fonds dans la construction d’une cuisine extérieure pour la rendre réalisable.

Michael a dit que le couple voulait continuer à chercher un peu plus longtemps – ce qui a rappelé à Jonnie qu’il pouvait être récupéré à tout moment.

Alors que Jonnie continuait de battre le drapeau de la maison de vacances, un Michael indécis se dit: «Nous pourrions bien revenir à la maison.

« C’est un joli petit village mais il n’a pas assez de vie pour nous. »

Il a ajouté « ce n’est pas censé être », car l’expert immobilier a suggéré qu’ils pourraient passer à côté de leur vie de maison ensoleillée.

À la fin de l’épisode, il a été confirmé que le couple avait accepté une offre pour un projet de construction – un virage important par rapport à ce qu’il avait initialement demandé à l’hôte, qui était à l’avant-garde de l’émission de développement immobilier depuis 17 ans.

Ils ont ensuite souligné à Jonnie qu’ils étaient enthousiastes à l’idée de s’approprier la maison.

Les derniers épisodes de A Place In The Sun ont été difficiles pour les compétences de Jonnie, car il a perdu patience avec un « acheteur illisible » et a cassé: « Je ne peux pas vous débrouiller. »

Il a également été déconcerté lorsqu’une star de la série a avoué s’être «poignardé» avec un couteau pour arrêter ses rires nerveux lors de son apparition dans la série.

