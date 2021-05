A Place in the Sun fans bouche bée alors que le couple s’extasie sur une villa qui «  ressemble à une maison de retraite  »

A PLACE in the Sun, les téléspectateurs sont restés bouche bée alors qu’un couple se précipitait sur une villa qui ressemblait à « une maison de retraite ».

L’expert immobilier Jean Johansson aidait les jeunes mariés Debbie et John à trouver la maison de leurs rêves sur la Costa del Sol ensoleillée d’Espagne, mais les fans n’ont pas été impressionnés par l’une des options.

8 Jean Johansson aidait un couple à trouver la maison de ses rêves en Espagne

Le couple, originaire du sud du Pays de Galles, cherchait à déménager définitivement dans la ville de Benalmádena.

Avec un budget de 250000 £, leurs besoins comprenaient au moins deux chambres et un espace pour leurs chiens Dolly et Betty.

Alors que l’hôte de Channel 4 parcourait sa liste de propriétés potentielles, ce n’est que jusqu’à ce qu’ils arrivent à la troisième propriété que l’intérêt du couple a clairement augmenté.

8 Debbie et John ont été très impressionnés par une villa de trois chambres à Arroyo de la Miel

8 Mais les téléspectateurs ont estimé que cela ressemblait à une « maison de soins » au Royaume-Uni

8 Ils n’ont pas été impressionnés par la cuisine carrelée bleu et blanc

8 Ni l’espace de vie confortable

En regardant autour de la villa à trois chambres à Arroyo de la Miel, Debbie a commenté: « Cuisine de belle taille, le plan de travail est charmant. J’aime le sol, j’adore ces carreaux. »

Alors que John a observé: « C’est très intime. »

Et sur le jardin, il a dit: « Je ne m’attendais pas à cette taille – nos chiens vont adorer. »

Les murs de la propriété ont été peints dans un blanc éclatant, avec des plans de travail en bois dans la cuisine, ainsi que des carreaux de sol bleus et blancs.

8 Pour Debbie et John, c’était un prétendant définitif

8 Et l’espace extérieur était parfait pour leurs deux chiens

8 Un fan a écrit que cela ressemblait à « une maison de soins à Milton Keynes »

Jean était impatient d’entendre leur avis sur la villa et Debbie lui a dit: « Les dimensions des chambres sont belles, le salon est compact mais c’est charmant.

« C’est simple et confortable, n’est-ce pas? »

« Cela semble juste », a ajouté John.

Malheureusement, les téléspectateurs n’ont pas partagé leur opinion et se sont précipités sur Twitter pour commenter.

L’un d’eux a écrit: « Absolument sans caractère #aplaceinthesun ».

« On dirait un bungalow à Milton Keynes », a ajouté un autre.

Tandis qu’un troisième a dit: «On dirait une maison de retraite».

Et ce n’était pas censé être pour Debbie et John, car à la fin de l’émission, ils ne pouvaient pas décider d’une propriété et ont décidé de rentrer chez eux et de faire plus de recherches.

A Place in the Sun est diffusé en semaine à 15h sur Channel 4.