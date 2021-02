A PLACE In The Sun Danni Menzies a perdu patience avec un couple cherchant à acheter la maison de vacances de leurs rêves en Espagne.

Amanda et Steve cherchaient une propriété à Villamartin sur la Costa Blanca espagnole où ils pourraient espérer prendre leur retraite.

Le couple était très précis dans ce qu’il voulait, y compris deux salles de bains et une piscine commune pour socialiser, mais voulait s’en tenir à un budget d’environ 85000 £.

Danni a eu du mal à trouver quelque chose qui correspondait aux exigences du couple, mais a réussi à leur trouver une villa, en particulier une avec deux salles de bains.

Prouvant que la troisième fois est un charme, Danni a emmené le couple dans une troisième propriété que le couple aimait, même si elle n’avait qu’une salle de bain.

Steve n’était pas convaincu de l’endroit parce qu’il tenait à ce que la deuxième salle de bain dise à son partenaire: «J’allais me disputer avec vous», avant qu’Amanda n’intervienne et précise, «mais non, nous devons faire des compromis.»

« Aimes-tu ça? » Danni leur a demandé et Amanda a répondu: « Nous adorons ça. »

Danni a ensuite posé la question à Steve: « Nous avons donc fait un compromis sur la deuxième salle de bain mais ce n’est pas un problème pour vous? »

Il a plaisanté: «Nous sommes arrivés au compromis que je peux utiliser [Amanda’s] salle de bain. »

La dernière propriété que Danni leur montra était une maison de ville de trois chambres et deux salles de bains qui semblait cocher toutes les cases.

Steve a déclaré: « Nous savions qu’il serait difficile pour vous de nous trouver ce que nous voulions vraiment, mais vous nous avez gâtés cette fois. »

«Nous pourrions en faire notre maison», a ajouté Amanda.

Danni a plaisanté: « Je ne peux pas avoir une meilleure réaction que ça. »

«Nous avons une énorme discussion à avoir», lui a dit Steve avec Amanda disant à Danni: «Vous m’avez confondu.

Un Danni choqué a répondu: « Et je ne peux plus vous aider, je vous laisse faire. »

Mais les choses ont réussi à s’arranger quand Amanda et Steve ont décidé qu’ils voulaient faire une offre sur l’appartement de deux chambres.

Alors que leur première offre a été rejetée, le couple a accepté la contre-offre du propriétaire.

Le tempérament court de Danni pourrait s’expliquer par le fait qu’elle a eu du mal à se verrouiller.

Elle a avoué qu’elle était «fêlée» sous la pression du verrouillage, avec son premier «cri» induit par l’isolement.

La présentatrice de Channel 4, 33 ans, s’est rendue sur sa page Instagram et a admis qu’elle était comme le reste d’entre nous lorsqu’il s’agit de passer de mauvais jours au milieu de la pandémie de coronavirus.

L’Écossais, qui est actuellement soumis au verrouillage du coronavirus à l’échelle du Royaume-Uni, a téléchargé un selfie franc et sans maquillage la montrant dans un air renfrogné partiel à la caméra.

Danni avait attaché ses cheveux en un chignon et enfilé sa robe de chambre sur ses vêtements.

Elle a ajouté un deuxième cliché la montrant en train de faire la moue à la caméra alors qu’elle écrivait: «J’ai craqué 🤷🏼‍♀️ J’ai eu mon premier cri de verrouillage ce matin en essayant de faire un cours d’entraînement en ligne.

« Très dramatique 😂 J’ai littéralement fondu en larmes et j’ai dû l’éteindre (désolé @loucbarton c’était moi, pas toi! 🤦‍♀️). »