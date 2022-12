À Phoenix, un géant taïwanais des puces construit une haie contre la Chine

Les améliorations pourraient permettre à l’usine de Phoenix – le premier grand site de production américain de TSMC – de produire à terme des puces, pour les iPhones d’Apple, capables d’effectuer près de 17 000 milliards de calculs spécialisés par seconde. TSMC prévoit plus tard d’y construire une deuxième usine qui comportera une technologie de production encore plus avancée, ciblant les futurs smartphones, ordinateurs et autres appareils intelligents.

TSMC prévoit de présenter mardi un plan de 40 milliards de dollars pour agrandir et moderniser un centre de production américain à Phoenix. Sur le site, qui bourdonne de camions, de grues et d’ouvriers du bâtiment, l’entreprise prévoit d’importer une technologie de fabrication de pointe qui a été largement limitée à ses usines à Taiwan.

Les entreprises et les responsables américains craignent depuis longtemps de trop dépendre de Taïwan, que la Chine revendique comme son propre territoire, pour les puces informatiques les plus avancées au monde. C’est parce que Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, qui est le plus grand fabricant de puces de pointe, y est basée.

Le plan mis à jour est le dernier signe de la façon dont les préoccupations géopolitiques poussent les entreprises et les gouvernements à modifier leurs stratégies de longue date, contrecarrant les tendances historiques qui ont conduit les entreprises à déplacer la plupart de la fabrication de semi-conducteurs vers l’Asie. Cela souligne également la reconnaissance croissante de l’importance des puces et des nouvelles technologies pour les produire, qui ajoutent une puissance de calcul aux gadgets grand public, aux voitures et aux équipements militaires tels que les missiles et les drones.

L’expansion est si importante qu’un événement mardi pour célébrer le déménagement devrait attirer le président Biden et Tim Cook, le directeur général d’Apple, ainsi que d’autres entreprises et des représentants du gouvernement.

L’ancien président Donald J. Trump et maintenant les responsables de l’administration Biden ont fait pression pour des mesures visant à encourager les fabricants de puces étrangers et nationaux à construire plus d’usines aux États-Unis. Les démocrates et les républicains, influencés par une récente pénurie de puces, ont convenu en juillet d’un ensemble de subventions de 52 milliards de dollars dans le CHIPS and Science Act pour les dépenses plus importantes liées à la construction de telles usines.

Les fabricants de puces ont réagi en annonçant de grands projets d’usine, notamment par Intel dans l’Ohio, Micron Technology à New York et Samsung Electronics au Texas. Mais le producteur le plus convoité de nos jours est TSMC, dont le fondateur, Morris Chang, a lancé en 1987 le concept de fabrication de puces pour d’autres entreprises qui les conçoivent.

TSMC est de loin la plus grande « fonderie » au monde, comme l’industrie appelle ces services, et s’est récemment dotée de la technologie de fabrication la plus avancée. Outre Apple, ses gros clients incluent Amazon, Qualcomm, Nvidia et Advanced Micro Devices.

Ces entreprises n’ont pas exprimé publiquement leurs inquiétudes concernant la concentration de la fabrication de puces à Taïwan, qui fait face à des risques associés aux tremblements de terre et aux sécheresses en plus des affirmations de la Chine. Mais la présence de cadres supérieurs de plusieurs des entreprises à l’événement de mardi suggère un fort soutien pour avoir plus de composants clés pour leurs produits fabriqués près de chez eux.

Le plan d’expansion à Phoenix montre que la pression des clients a une plus grande influence sur TSMC, qui a longtemps soutenu que la concentration de la production dans des “gigafabs” géants à Taïwan était la plus efficace, ont déclaré des analystes et des dirigeants de l’industrie.

TSMC a quelque peu assoupli cette position en 2020 en acceptant d’ouvrir l’usine de Phoenix. Mais la société a fixé une limite au niveau de technologie de production de l’usine, qui est évaluée en mesurant la taille à laquelle une entreprise peut fabriquer des éléments clés de transistors individuels sur une puce. Plus ces dimensions sont petites – mesurées en nanomètres ou en milliardièmes de mètre – plus il est possible de placer de transistors sur un morceau de silicium.

La société avait initialement fixé le niveau technologique de l’installation de Phoenix à cinq nanomètres. C’était une avancée par rapport à la plupart des puces en 2020, mais en deçà du niveau que TSMC produirait à Taïwan en 2024, lorsque l’usine américaine devait ouvrir. Le nouveau plan mettrait à niveau l’usine pour utiliser également la technologie à quatre nanomètres, qu’Apple a été la première à adopter. La deuxième usine, qui devrait commencer à fonctionner en 2026, sera en mesure de produire des puces de trois nanomètres, a déclaré TSMC.