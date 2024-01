À Penn, les tensions pourraient ne faire qu’augmenter après la démission de Magill

M. Rowan et M. Lauder n’ont pas assisté à la collecte de fonds, mais l’organisateur de l’événement – ​​Andrew Sabin, un New-Yorkais qui a fait fortune dans le recyclage des métaux – a déclaré que les sponsors partageaient une opposition à l’antisémitisme et espéraient faire pression sur le Congrès pour qu’il supprimer le financement fédéral et le statut d’exonération fiscale de certaines universités.

Un séparé enquête par le House Ways and Means Committee s’est demandé si l’antisémitisme sur les campus mettait en danger le statut d’organisation à but non lucratif de Penn ainsi que de Cornell, Harvard et MIT.

“Nous avons une voie à suivre très, très agressive”, a déclaré M. Sabin, qui n’a pas assisté à Penn.

Certains professeurs de l’université affirment que l’attaque contre Penn fait partie d’un effort conservateur, lancé par des gouverneurs comme Ron DeSantis de Floride, pour réformer l’enseignement supérieur américain – un effort qui s’étend désormais à des dizaines d’universités, dont Penn, Harvard et Columbia. qui font actuellement l’objet d’une enquête du gouvernement fédéral suite à des informations faisant état d’antisémitisme.

“Il s’agit d’une attaque antidémocratique qui se déroule non seulement à Penn, mais dans tout le pays, y compris dans les universités publiques de Floride, du Texas, de l’Ohio et au-delà”, a déclaré le Dr Offner, président de la section universitaire de l’American College of Economics. Association des professeurs d’université, une organisation professionnelle de professeurs.

Penn, a-t-elle déclaré, était devenue « le point zéro d’une attaque nationale coordonnée contre l’enseignement supérieur, une attaque organisée par des milliardaires, des organisations de lobbying et des politiciens qui voudraient contrôler ce qui peut être étudié et enseigné aux États-Unis ».