À Penn, les tensions pourraient ne faire qu’augmenter après la démission de Magill

Les manifestations sur les campus ne visent généralement pas une seule personne. Mais la semaine dernière, à l’Université de Pennsylvanie, des professeurs ont organisé un rassemblement visant à Marc Rowanle milliardaire new-yorkais du private equity.

Ancien élève de Penn et bienfaiteur majeur de l’université, Rowan a déployé ses formidables ressources dans une campagne incessante contre la présidente de Penn, M. Elizabeth Magill, qui a conduit à sa démission en décembre.

Mais c’est ce qui s’est passé ensuite qui a déclenché la protestation. Rowan a envoyé un e-mail de quatre pages aux administrateurs de l’université intitulé « Aller de l’avant », que de nombreux professeurs ont interprété comme un modèle pour un campus plus conservateur.

Amy C. Offner, professeur d’histoire à la tête de la manifestation, a qualifié le document de proposition de « prise de contrôle hostile des fonctions académiques essentielles de l’université ».

La manifestation d’environ 100 personnes était le signe que la discorde sur le campus continuerait probablement malgré la démission de Magill, dont de nombreux membres de la communauté de Penn espéraient qu’elle apaiserait l’indignation suscitée par son témoignage lors d’une audience au Congrès qui semblait équivoque sur la question de savoir si les étudiants seraient disciplinés. s’ils appelaient au génocide des Juifs.

Au lieu de cela, Penn, qui opère désormais sous la direction d’un président par intérim, le Dr J. Larry Jameson, est confrontée à une série d’anciens élèves, de donateurs et d’étudiants qui affirment que les universités ont été prises en charge par une orthodoxie libérale qui tolère, voire promeut l’antisémitisme.

Penn est désormais attaqué de toutes parts. Il est accusé dans un procès intenté par des étudiants juifs et financé en partie par des donateurs anonymes, et fait l’objet d’une enquête du Congrès avec pouvoir d’assignation à comparaître. Les législateurs républicains de l’État ont menacé de retenir 31 millions de dollars pour son programme de médecine vétérinaire, le seul crédit d’État que reçoit l’université privée.

Deux anciens élèves, Rowan et Ronald S. Lauder, l’héritier des cosmétiques, figuraient parmi les sponsors d’une collecte de fonds pour la réélection du représentant. Virginie FoxxRN.C., dont le comité de la Chambre enquête sur Penn et d’autres universités sur des allégations d’antisémitisme.

Rowan et Lauder n’ont pas assisté à la collecte de fonds, mais l’organisateur de l’événement – ​​Andrew Sabin, un New-Yorkais qui a fait fortune dans le recyclage des métaux – a déclaré que les sponsors partageaient une opposition à l’antisémitisme et espéraient faire pression sur le Congrès pour qu’il supprime le financement fédéral et la taxe. -statut d’exonération de certaines universités.

Une enquête distincte menée par le comité des voies et moyens de la Chambre des représentants s’est demandé si l’antisémitisme sur les campus mettait en péril le statut d’organisation à but non lucratif de Penn ainsi que de l’université Cornell, de l’université Harvard et du Massachusetts Institute of Technology.

“Nous avons une voie à suivre très, très agressive”, a déclaré Sabin, qui n’a pas assisté à Penn.

Certains professeurs de l’université affirment que l’attaque contre Penn fait partie d’un effort conservateur, lancé par des gouverneurs tels que Ron DeSantis de Floride, pour réformer l’enseignement supérieur américain – un effort qui s’étend désormais à des dizaines d’universités. dont Penn, Harvard et l’Université de Columbia, qui font actuellement l’objet d’une enquête du gouvernement fédéral suite à des informations faisant état d’antisémitisme.

“Il s’agit d’une attaque antidémocratique qui se déroule non seulement à Penn, mais dans tout le pays, y compris dans les universités publiques de Floride, du Texas, de l’Ohio et au-delà”, a déclaré Offner, président de la section universitaire de l’American Association of Professeurs d’université, une organisation professionnelle de professeurs.

Penn, a-t-elle déclaré, était devenue « le point zéro d’une attaque nationale coordonnée contre l’enseignement supérieur, une attaque organisée par des milliardaires, des organisations de lobbying et des politiciens qui voudraient contrôler ce qui peut être étudié et enseigné aux États-Unis ».

Mercredi – deux jours après la collecte de fonds, qui a permis de récolter environ 60 000 $ pour sa campagne – Foxx a soumis une lettre de 14 pages à l’université, exigeant des documents qui pourraient refléter les inquiétudes de certains donateurs de Penn quant à la baisse du nombre d’étudiants juifs à Penn. car l’université a admis davantage d’étudiants asiatiques, noirs et latinos.

Les demandes formulées par Foxx citent des chiffres de l’organisation juive Hillel International suggérant que la population juive de premier cycle de Penn était tombée à environ 1 600, soit 16,4 % du corps étudiant, en 2023, contre environ 2 500 étudiants, soit 25 % du corps étudiant, en 2013. Les Juifs représentent un peu plus de 2 % de la population américaine.

La proposition de Rowan, publiée dans son intégralité par The Philadelphia Inquirer, était présentée comme une série de questions sur l’orientation de l’université. Il a demandé si certains programmes universitaires devraient être éliminés et si le mérite et l’excellence académique devraient être les considérations primordiales lors de l’embauche et de l’admission, ce que beaucoup ont interprété comme un appel à l’élimination des considérations de diversité.

Le document a suscité une forte réticence de la part des membres du corps professoral, plus de 1 200 d’entre eux ayant signé une lettre envoyée aux administrateurs le 16 janvier. « Nous nous opposons à toutes les tentatives des administrateurs, des donateurs et d’autres acteurs externes d’interférer avec nos politiques académiques et de porter atteinte à la liberté académique », indique la lettre.

Cependant, les professeurs ne sont pas du même avis. Michael J. Kahana, professeur de psychologie, a répondu directement dans un courriel adressé au Sénat de la faculté.

“Votre lettre fait spécifiquement référence aux questions de Marc Rowan, que j’ai étudiées et que j’ai trouvées raisonnables et utiles”, a écrit Kahana, qui a partagé son e-mail avec le New York Times. Kahana a récemment organisé un voyage dans des universités israéliennes avec des professeurs de Penn, en signe de solidarité avec ses collègues universitaires en Israël.

Rowan, qui préside un comité consultatif à Wharton, la prestigieuse école de commerce de Penn, a suggéré par l’intermédiaire d’un porte-parole que la faculté avait mal interprété son intention.

“Marc dit que ce sont les questions, il n’essaie pas de fournir des réponses”, a déclaré Steven Lipin, le porte-parole. « Ce n’est en aucun cas ce que veut Marc. En fin de compte, c’est ce que veulent les administrateurs et les professeurs.

Lors du rassemblement de la semaine dernière, juste après le début du semestre de printemps de Penn, des professeurs et d’autres personnes sont restés dehors dans des températures glaciales pendant près de deux heures et ont déclaré qu’ils cherchaient à obtenir l’assurance de Jameson, le président par intérim de Penn, que les idées de Rowan ne seraient pas adoptées. Une douzaine de conférenciers, ainsi que plusieurs étudiants, ont déclaré qu’ils craignaient que les donateurs soient en croisade pour attaquer les traditions de diversité, de liberté académique et de liberté d’expression de Penn.

Jusqu’à présent, l’administration de l’université n’a pas émis ce que les professeurs considèrent comme un rejet énergique de Rowan. Mais dans un récent document de questions-réponses publié sur le site Web de l’université, Jameson, un endocrinologue qui a été doyen de la faculté de médecine de Penn, a réitéré l’idée selon laquelle le rôle des administrateurs était de déléguer la gestion aux dirigeants universitaires et au corps professoral.

Ni Jameson ni le nouveau président du conseil d’administration de l’université, Ramanan Raghavendran, un investisseur, n’étaient disponibles pour commenter cet article.

Raghavendran, titulaire de trois diplômes de Penn, dont celui de Wharton, a été nommé à la suite de la démission de Scott L. Bok, un allié de Magill. La sélection de Raghavendran pour diriger le conseil d’administration a été considérée comme un signe d’espoir par certains membres du corps professoral, qui ont cité son soutien à l’université d’arts libéraux de Penn, la School of Arts and Sciences, où il a siégé au conseil consultatif.

Harun Kucuk, professeur agrégé d’histoire de la sociologie et des sciences, a déclaré que les professeurs pourraient être prêts à faire encore plus d’activisme. L’AAUP, le groupe des professeurs, a déclaré que le nombre de ses membres augmentait sur le campus de Penn.

Kucuk a récemment démissionné de son poste de directeur du Centre du Moyen-Orient de l’université pour protester contre la tentative de l’université de bloquer la projection d’un film critiquant Israël.

“Il y a une fenêtre de temps pour arranger les choses”, a-t-il déclaré, “et je ne pense pas que ce soit dans un an.”

