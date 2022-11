À Pelosi, les femmes admirent un leader avec une confiance calme et froide

PHILADELPHIE (AP) – Alors qu’elles regardaient la présidente de la Chambre Nancy Pelosi s’avancer pour se disputer un Congrès indiscipliné au fil des ans ou regarder un président pompeux, de nombreuses femmes à travers le pays ont vu une version du leader calme et confiant qu’elles espéraient être elles-mêmes.

Pelosi, dans des salles pleines d’hommes puissants, était tenace, tactique, coriace. Tout en étant une mère et une grand-mère dévouée à la maison. Et trouvant rarement le besoin d’élever la voix.

“L’image d’elle sortant dans le manteau rouge m’a toujours amusée parce qu’elle personnifiait en quelque sorte à quel point elle est dure à cuire”, a déclaré Gina Lind, 61 ans, de Phoenix, directrice marketing d’une compagnie aérienne. “Cela représentait complètement une femme en contrôle silencieux.”

Après son annonce cette semaine qu’elle quitterait la direction démocrate après deux décennies, de nombreuses personnes ont republié ce mème de Pelosi sortant en toute confiance de la Maison Blanche de Trump avec des lunettes de soleil et un long manteau rouge après une réunion tendue. Le moment a été un rappel de la façon dont Pelosi, la première femme à devenir présidente de la Chambre, a redéfini les attentes dépassées concernant le rôle des femmes aux plus hauts niveaux du gouvernement.

Les fans de Pelosi, un démocrate californien, ont enregistré l’image sur leur réfrigérateur, l’ont téléchargée comme économiseur d’écran ou l’ont gravée sur des tasses à café. Ils savourent également les photos d’elle confrontant le président de l’époque Donald Trump dans la salle du Cabinet de la Maison Blanche ou déchirant son dernier discours sur l’état de l’Union.

“Quand je regarde cette photo (Cabinet Room), je pense:” D’accord, levez-vous et dites ce que vous avez à dire “”, a déclaré Kelly Haggerty, 49 ans, ingénieur de la ville de Syracuse, New York, qui travaille sur projets de construction et se retrouve souvent, comme Pelosi, à s’affronter dans une pièce pleine d’hommes.

“Je veux dire, ces gars en face de moi ne sont pas le président des États-Unis, mais ce n’est pas amusant d’être toujours la seule femme dans la pièce”, a déclaré Haggerty, qui a qualifié la photo d’inspirante. “Je l’ai mis sur mon réfrigérateur parce que j’ai deux adolescentes et je veux qu’elles soient pareilles. Je ne veux pas qu’ils se retirent », a-t-elle déclaré.

Comme beaucoup d’autres femmes de sa génération, Pelosi n’a officiellement commencé sa carrière qu’à la fin de la quarantaine et ses cinq enfants étaient pour la plupart adultes. Mais son père avait été en politique, d’abord maire de Baltimore, puis au Congrès. Et Pelosi, dans son discours d’adieu à la direction du parquet de la Chambre jeudi, s’est souvenue avoir été impressionnée par la vue du bâtiment du Capitole à l’âge de 6 ans.

“Ne vous méprenez pas, cependant, elle est en politique depuis sa naissance, qu’elle soit candidate ou non”, a déclaré la représentante Karen Bass, une collègue démocrate californienne qui est maintenant la nouvelle maire de Los Angeles.

À son avis, Pelosi embrasse son pouvoir sans en être “la main lourde”. Elle attribue à Pelosi sa fermeté pendant les années tumultueuses de Trump.

“Les femmes dirigent différemment et doivent tirer parti de leur pouvoir d’une manière tout simplement différente, et je pense qu’elle a perfectionné cela”, a-t-elle déclaré. “(Mais) si quelqu’un doit l’affronter, bonne chance.”

Et que la force et la ténacité féminines sont ce qui irrite les gens à propos de Pelosi, Hillary Clinton et d’autres femmes dirigeantes, pensent certaines femmes.

« Les gens s’attendent à ce que nous soyons gentils tout le temps. Si et quand nous ne nous comportons pas dans cette “boîte” particulière, les gens peuvent devenir très émotifs et en colère à ce sujet », a déclaré la sénatrice de l’État du Maryland, Sarah Elfreth, 34 ans, démocrate.

“Je pense qu’elle a reçu une quantité excessive de critiques pour avoir fait le travail de la même manière et souvent mieux que les hommes avaient fait ce travail”, a déclaré Elfreth. “Et ce faisant, elle ouvre la voie à d’autres femmes électives pour qu’elles soient tout aussi dures et tout aussi résilientes.”

Si le pays n’a pas encore vu de femme présidente, les jeunes générations ont au moins vu Pelosi et un nombre croissant d’autres femmes au Congrès travailler à leurs côtés. Lorsque Pelosi est arrivée au Congrès en 1987, elle n’avait que deux douzaines de collègues féminines parmi les 535 législateurs. Cette année, il y a 147 femmes à la Chambre et au Sénat – et un nombre croissant de femmes gouverneurs.

“Je pense que nous prenons pour acquis comment cela (le leadership de Pelosi) a transformé ce que signifie être une femme au pouvoir, peut-être ce que cela signifie d’être une femme dirigeante, et je pense que dans les années à venir, nous serons particulièrement reconnaissants à pour avoir brisé ce plafond de verre », a déclaré Cecilia Ritacco, une étudiante diplômée de 22 ans en études gouvernementales à l’Université de Georgetown.

___ Suivez Maryclaire Dale sur Twitter à https://twitter.com/Maryclairedale

Maryclaire Dale, Associated Press