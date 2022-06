À Passionflix, Tosca Musk diffuse des émissions de « Toe Curling Yumminess »

First Look Media est le plus gros investisseur de Passionflix, bien que le directeur général de cette société, Michael Bloom, ait refusé de divulguer la taille de sa participation. (Mme Musk reste propriétaire majoritaire de Passionflix.) First Look, fondé par Pierre Omidyar, le milliardaire d’eBay, est composé de plusieurs entités non liées. Il existe une branche à but non lucratif axée sur le journalisme d’investigation et la réalisation de films documentaires. Un studio de divertissement, Topic, est spécialisé dans les films de prestige tels que « Spencer », « Spotlight » et « Le Mauritanien ». Une division relativement nouvelle abrite des services de streaming de niche, notamment Topic.com, qui se concentre sur le crime, et Passionflix.

« Nous comprenons parfaitement que nous marchons aux pieds des éléphants », a déclaré M. Bloom, faisant référence aux services de streaming tout public comme HBO Max et Netflix. « Mais nous n’essayons pas d’être eux. Il existe une opportunité pour les services spécialisés comme Passionflix de superservir un public particulier d’une manière que les grands détaillants traditionnels ne font pas.

L’évasion romantique était autrefois un incontournable de la télévision. Il a été propulsé par la mini-série (« The Thorn Birds », « Hollywood Wives ») dans les années 1980 et le film de la semaine dans les années 1990 (toutes ces adaptations gémissantes de Danielle Steel). Mais les réseaux ont largement abandonné ces formats dans les années 2000. Le coût était une des raisons ; les réseaux ont également commencé à privilégier les procédures criminelles répétables et les émissions de téléréalité, y compris la franchise «Bachelor» axée sur la romance.

Au cours de la dernière décennie, seules quelques adaptations de romans d’amour ont été diffusées à la télévision. Encore moins (« Outlander » sur Starz, « Bridgerton » sur Netflix) ont été des hits.

Passionflix n’a pas été conçu comme un moyen cynique de profiter du boom du streaming, a déclaré Mme Musk. Au contraire, elle et deux amis, Jina Panebianco et Joany Kane, voulaient faire de la télévision romantique épicée et n’ont pas pu trouver d’acheteurs à Hollywood.

« Nous avons donc dû créer une solution de distribution », a déclaré Mme Musk.

Mme Musk, du nom de l’opéra de Puccini, a étudié le cinéma à l’Université de la Colombie-Britannique à Vancouver. Après avoir obtenu son diplôme en 1997, elle a travaillé pour Alliance, une société de production canadienne, avant de déménager à Los Angeles, où elle a réalisé, écrit et produit un film, « Puzzled » (2001), avec le soutien d’Elon. Elle a finalement commencé à produire et à réaliser des téléfilms pour Hallmark, Lifetime et ION Television.

Mais elle était frustrée. « Je n’arrêtais pas d’entrer en conflit avec les dirigeants du réseau, qui n’étaient pas intéressés par les histoires de femmes autonomes embrassant leur sexualité. »