« A partir de maintenant, Square Enix prévoit d’augmenter le nombre de titres sortant simultanément sur chaque plateforme », Square Enix confirme davantage de support Xbox en discutant de ce nouveau JRPG à venir

Ce que vous devez savoir

Naoki Yoshida de Square Enix a confirmé les informations selon lesquelles davantage de jeux Square Enix sortiraient jour et date sur Xbox et PC.

L’éditeur a déjà conclu des accords d’exclusivité avec PlayStation pour certaines franchises, dont Final Fantasy, qui n’ont pas été aussi rentables en raison de chiffres de ventes ne compensant pas les coûts d’exploitation croissants du jeu.

Plus tôt cette année, Square Enix a annoncé son intention de modifier sa stratégie marketing pour éviter les accords d’exclusivité et adopter plutôt un calendrier de sortie plus étendu sur plusieurs plates-formes, notamment Xbox et PC.

De plus en plus de titres Square Enix arrivent sur Xbox et PC avec des sorties jour et date sur leurs homologues PlayStation, selon les commentaires du directeur et directeur général de Square Enix, Naoki Yoshida (alias Yoshi-P) dans un communiqué. entretien avec 4gamer.net.

Square Enix a annoncé son intention de proposer davantage de ses jeux sur Xbox et PC plus tôt cette année après que des rapports financiers ont révélé que les jeux de l’éditeur japonais ne parvenaient pas à récupérer leurs coûts d’exploitation et de développement, même avec des chiffres de ventes en hausse. Le plan tournait autour des franchises majeures et des titres AAA, ainsi que des anciennes IP cachées dans le catalogue de l’éditeur, et verrait la fin des accords d’exclusivité chronométrés pour les jeux des franchises Final Fantasy et Dragon Quest.

FANTASIAN Neo Dimension – Bande-annonce – YouTube



Regarder dessus

FANTASIAN Neo Dimension est l’un des premiers titres Square Enix à être lancé simultanément sur toutes les plateformes suite à l’annonce du changement de stratégie. Prévu pour le 5 décembre sur Xbox, PC via Steam, PlayStation et Nintendo, FANTASIAN Neo Dimension est une édition définitive d’une aventure JRPG classique qui précède la série Final Fantasy. Dans l’interview ci-dessus avec 4gamer.net, Yoshida explique qu’il s’attend à ce que la Nintendo Switch soit la plateforme la plus populaire pour FANTASIAN en raison de sa portabilité. Interrogé sur les ports PC et autres consoles, Yoshi-P répond : « Cette fois, le Xbox Série X|S la version sortira en même temps. À l’avenir, Square Enix publiera de plus en plus de titres simultanément sur chaque plateforme… j’espère donc que les utilisateurs de Xbox y joueront également. »

Nous devons réfléchir à la manière d’amener le plus de personnes possible à y jouer et à la manière de le rendre viable d’un point de vue commercial. Naoki Yoshida

Yoshi-P a suivi cette déclaration en présentant ses excuses à Mistwalkers, les développeurs de FANTASIAN, pour le travail supplémentaire requis pour proposer le jeu sur toutes les plateformes. « Le fait qu’il soit publié simultanément sur une telle plateforme a suscité de l’enthousiasme… nous sommes donc reconnaissants qu’ils aient fait du bon travail », a déclaré Yoshida. Yoshida a été à l’avant-garde de la promotion de FANTASIAN vers une version multiplateforme, déclarant à 4gamer.net : « Nous devons réfléchir à la façon d’amener le plus grand nombre de personnes possible à y jouer et à comment le rendre viable d’un point de vue commercial. »

Selon Yoshida, l’équipe a examiné le métascore de FANTASIAN et la notoriété suscitée par le jeu lors de sa sortie en 2021 sur Apple Arcade. L’équipe a également examiné les régions où la version originale de FANTASIAN a été jouée afin de déterminer quelles plateformes seraient les meilleures pour la sortie de l’édition définitive. Yoshi-P a également laissé entendre que d’autres titres de Final Fantasy pourraient voir des versions multiplateformes à l’avenir, laissant espérer que Final Fantasy XVI pourrait voir une Xbox une fois le port PC terminé. Square Enix est connu pour être à l’origine de certains des meilleurs JRPG sur Xbox, et l’éditeur a été fortement courtisé par les dirigeants de Xbox, Phil Spencer et Sarah Bond.

Publié par @xboxp3 Afficher sur les discussions

Leurs efforts ont connu un certain succès, puisque Square Enix a récemment introduit plusieurs JRPG, y compris les versions définitives de Final Fantasy I-VI, sur les consoles Xbox et les PC Windows ces derniers mois. La populaire série Mana, composée de Trials of Mana et Legends of Mana, a également été récemment ajoutée à la bibliothèque Xbox Game Pass. Dragon Quest 3 HD-2D Remake devrait également être lancé le 14 novembre sur Xbox.

🎃Les meilleures offres du Black Friday🦃