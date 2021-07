À un moment donné de la pandémie, peut-être entre les débuts de « Ted Lasso » en août dernier et « Bridgerton » en décembre, vous êtes peut-être tombé sur l’importation française de Netflix « Appelle mon agent! » (« Dix Pour Cent » en français), un envoi doux mais absurde du complexe mondial du divertissement vu à travers l’objectif d’une agence de talents parisienne où les agents sont pour la plupart des amoureux du cinéma au bon cœur à la merci de leurs très exigeants. clientes. Si c’est le cas, vous faites partie des millions de personnes qui ont découvert Camille Cottin, l’actrice française qui a joué Andrea Martel, le dur à cuire aux yeux verts perçants qui essaie de maintenir son agence à flot alors que sa vie personnelle s’effondre. L’émission a été l’une des rares joies de la pandémie, une qui a incité les téléspectateurs à goûter du contenu international supplémentaire comme « Lupin » et « Vol d’argent, « surmontant « la barrière d’un pouce de haut des sous-titres » que le réalisateur de « Parasite », Bong Joon Ho, évoqué lors de son discours aux Golden Globes 2020. Le succès de « Call My Agent ! » a suscité des retombées en Grande-Bretagne, au Québec et en Turquie. Et il est maintenant question d’un film indépendant qui verra Andrea Martel se rendre à New York. Mais Cottin, 42 ans, dont les antécédents incluent le théâtre et la comédie à sketches, a complètement raté le phénomène «Call My Agent!» est devenue aux États-Unis alors qu’elle était en confinement à Paris avec son mari et ses deux jeunes enfants. Il s’avère qu’elle était aussi malheureuse que nous.

« J’étais assez inquiet de la pandémie et j’étais un peu paralysé », a déclaré Cottin en anglais lors d’un récent appel vidéo. « Je voulais être créatif, mais je ne l’étais pas du tout. J’avais aussi l’impression que je ne travaillerais plus jamais. J’étais effrayé. » « Maintenant, vous me dites que pendant la pandémie, tout le monde a regardé« Appelez mon agent ! » J’étais à des kilomètres de là, imaginant que j’étais enterrée vivante », a-t-elle ajouté avec un rire sinistre.

Cottin menait cette interview dans une voiture alors qu’elle rentrait chez elle après un essayage de costumes pour le Festival de Cannes. (Pas de fans de « Call My Agent ! », l’essayage n’impliquait pas une robe à plumes comme celle Juliette Binoche maladroitement enfilé à la fin de la saison 2.) Le nouveau film de Cottin »Eau plate”, dans laquelle elle incarne Virginie, une actrice active et mère célibataire qui guide le père plein de remords de Matt Damon à travers un voyage mal conçu à Marseille, vient de faire ses débuts avec des critiques majoritairement positives. Manohla Dargis l’a qualifiée d’« électrique » dans le New York Times. Vanity Fair a appelé sa performance « brillant et séduisant. » Mais ce moment dans la voiture était beaucoup moins glamour. Sa fille de 6 ans dormait profondément, la tête sur les genoux de sa mère. Et quand la voiture s’est arrêtée, j’ai pu voir Cottin multitâche au travail, ramassant son enfant groggy, un pouf de taffetas rose dans un bras, son appel vidéo toujours allumé dans l’autre, un ciel parisien lumineux en arrière-plan. Elle s’est arrêtée un instant pour mettre sa fille au lit avant de poursuivre la conversation sur le sol de sa salle de bain, compromis qu’elle a fait avec son enfant, qui lui a demandé de ne pas trop s’éloigner. Puis son mari, Benjamin, est rentré à la maison. « Le père est là ! s’exclama-t-elle. « Virginie aurait dû gérer cette situation seule. »

Après un petit rôle dans « Allied » en 2016 avec Brad Pitt, « Stillwater » représente la plus grande introduction de Cottin au public américain à ce jour. C’est peut-être le rôle qui lui permet officiellement de passer d’une obscure actrice française à une sensation mondiale. Plus tard cette année, elle jouera aux côtés de Lady Gaga et Adam Driver dans « House of Gucci » de Ridley Scott, dans le rôle de Paola Franchi, la petite amie de Maurizio Gucci (Driver). Et elle s’apprête à reprendre son rôle d’Hélène, membre de haut rang de l’organisation assassine les Douze, dans BBC’s « Tuer Eve. « La communauté internationale s’est éveillée aux charmes de Cottin bien avant que nous tous, aux États-Unis, ne soyons coincés chez nous. Lorsque « Appelez mon agent ! » est apparu à la télévision britannique, Cottin a découvert que l’émission avait trouvé un public outre-Manche. C’était en 2019 et elle assistait à un festival de directeurs de casting à Kilkenny, en Irlande, avec son propre agent français. Soudain, elle était le centre d’attention. « Ils se sont dit : « Oh, pourrais-je faire un selfie avec vous ? » et je me suis dit :« Quoi ? Vous êtes le directeur de casting de James Bond », a-t-elle déclaré en riant. Ce voyage et un autre à Londres l’ont conduit à son casting dans « Gucci » et à sa rencontre avec le producteur de « Killing Eve ».