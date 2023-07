À part le coroner Russell, Kane GOP manque de candidats à l’échelle du comté pour 2024 – Shaw Local

La direction républicaine du comté de Kane n’a toujours pas d’engagements solides de la part des candidats pour défier les titulaires démocrates à la présidence du conseil de comté, au commis de circuit, au procureur de l’État ou au vérificateur.

Le premier jour pour faire circuler les pétitions de nomination est le 5 septembre pour les élections primaires du 19 mars 2024 et les élections générales du 5 novembre 2024.

Le coroner Rob Russell est le seul titulaire républicain d’un bureau à l’échelle du comté qui a déclaré qu’il cherchait à être réélu pour un quatrième mandat.

La flûte à bec Sandy Wegman avait déclaré en juin qu’elle envisageait de briguer un septième mandat, mais n’avait pas pris sa décision. Elle n’a pas répondu aux messages vocaux ou aux SMS lui demandant si elle avait décidé.

Parmi les démocrates, la présidente du conseil d’administration du comté, Corinne Pierog, la greffière du circuit Theresa Barreiro, le procureur de l’État Jamie Mosser et la vérificatrice Penny Wegman ont tous déclaré que leur intention était de briguer un second mandat.

Le président du Parti républicain du comté de Kane, Andro Lerario, a déclaré qu’il avait interviewé des candidats potentiels du GOP.

« Nous avons un très bon intérêt pour le poste d’auditeur, le président du conseil du comté et le procureur de l’État », a déclaré Lerario.

Juillet peut sembler tôt pour déclarer une candidature, mais Mosser a fait son annonce lors d’une collecte de fonds le 21 juin, Russell a fait son annonce lors d’une collecte de fonds le 27 juin et Pierog a fait son annonce le 28 juin. La sénatrice d’État Cristina Castro, D-Elgin, accueille Barreiro et Penny Wegman pour une collecte de fonds le 24 août à The Martini Room à Elgin.

Le président démocrate du comté de Kane, Mark Guethle, a déclaré que la raison pour laquelle davantage de républicains ne se présentent pas pour les bureaux à l’échelle du comté est que Donald Trump est toujours en tête du ticket GOP.

« Ce qui se passe dans un cas comme celui-ci, c’est que toutes les personnes normales ne se présenteront pas si Trump est en tête du ticket », a déclaré Guethle. « Trump, s’il gagne, il va bien. S’il perd, c’est frauduleux. Cela n’a jamais été prouvé. Il l’a juste dit et les gens l’ont cru.

Lerario a rejeté les commentaires de Guethle comme « insensés et puérils ».

« C’est agréable de voir que Trump vit toujours sans loyer dans sa tête », a déclaré Lerario. «Il ne s’agit pas de Trump ou du haut du ticket. Il est convaincu que Trump sera le favori et le haut du ticket ? Ensuite, remerciez-le d’avoir fait le travail.

Lerario a déclaré que les gens ne parlent pas de Trump lorsqu’ils discutent du comté. Il a dit qu’ils sont plus préoccupés par les impôts.

« Trump et le haut du ticket n’apparaissent jamais », a-t-il déclaré. « Et MAGA – je ne vois rien de mal à rendre l’Amérique grande. »