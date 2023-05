À Parkland, un programme spécial de baseball au secondaire mérite votre attention

PARKLAND, Floride — Le bus s’est arrêté sur le campus et la meilleure équipe de baseball du lycée du pays a été accueillie en héros.

Le directeur de l’école, le directeur sportif, les pom-pom girls et la fanfare étaient là pour célébrer une saison parfaite et un troisième championnat d’État consécutif à l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas jeudi après-midi.

Il y avait de la joie – et beaucoup de câlins et de coups de poing échangés.

Et vous auriez peut-être oublié ce qui s’est passé ici il y a cinq ans si le bâtiment où a eu lieu l’une des fusillades les plus meurtrières dans les écoles d’Amérique n’était pas encore à quelques mètres de là. Il est difficile de ne pas ressentir quelque chose en regardant le bâtiment, qui se trouve derrière une clôture grillagée de 15 pieds de haut enveloppée d’un grillage sombre orné de symboles scolaires.

« Personne ici n’en parle vraiment », a déclaré le lanceur vedette de Douglas, Christian Rodriguez, à propos de la structure de trois étages où 14 étudiants et trois adultes ont été assassinés le jour de la Saint-Valentin en 2018. « C’est juste une sorte de quelque chose qui persiste. »

Rares sont ceux qui oublieront jamais la tragédie de Douglas.

Le programme de baseball de Todd Fitz-Gerald essaie au moins de donner aux gens une raison différente de parler de Parkland. Ses Eagles ont remporté 51 matchs de suite et ont envoyé de nombreux joueurs de grande qualité au baseball universitaire et professionnel au cours des trois dernières années.

Douglas est allé 28-2 en 2021 et a été nommé l’équipe n ° 1 du pays par Perfect Game.

En 2022, l’équipe a terminé 30-2 et Baseball America a nommé les champions nationaux des Eagles.



Parkland AD Al Guzzo, l’entraîneur Todd Fitz-Gerald et le fils de Todd, Devin. (Manny Navara / L’athlétisme)

Cette année, après avoir remporté les 29 matchs et être devenu la première équipe de lycée de Floride depuis 2017 à rester invaincue, les chances sont bonnes que Douglas soit à nouveau couronné meilleure équipe du pays par plusieurs médias.

Difficile de prétendre le contraire. Les Eagles ont absolument dominé leur compétition.

Ils ont traîné pendant cinq manches toute la saison et par pas plus d’un point – et jamais après la troisième manche. Ils ont eu plus de circuits (35) que de circuits autorisés toute la saison (33). Ils ont frappé .342 et avaient une équipe ERA de 0,87. Et ils ne se sont pas contentés de battre un tas de gommages. Douglas a joué un calendrier difficile qui comprenait quelques champions d’État en titre.

Fitz-Gerald, qui a remporté son cinquième championnat d’État en tant qu’entraîneur et quatrième à Douglas depuis 2016, a déclaré qu’il pensait que son équipe perdrait cinq ou six matchs cette saison avec la quantité de talent qu’elle a perdu à la fin de la saison 2022. Le voltigeur Roman Anthony a été repêché 79e au total et a signé avec les Red Sox pour 2,5 millions de dollars. Le receveur Santiago Ordonez a signé avec Florida State, le lanceur Sam Beir avec FAU et les lanceurs Chris Arroyo et Jake Clemente avec Florida.

Mais ce groupe, ancré par seulement trois seniors dans la formation de départ quotidienne, n’est devenu que la deuxième équipe de lycée du sud de la Floride et la première depuis Miami Westminster Christian en 1996 à rester invaincue.

« Ils sont juste un groupe différent de gars », a déclaré Fitz-Gerald. « Rien ne les dérange. Ils ne regardent pas devant. C’est un match à la fois, un terrain à la fois. Pas d’ego. Juste des enfants vraiment cérébraux qui aiment jouer au baseball. Ils jouent ensemble depuis qu’ils sont tout petits et ils se connaissent tous. C’est comme une machine bien huilée sur le terrain. Ils savent où tout le monde est à tout moment. C’est étrange. »

Rodriguez, qui s’est dirigé vers la Floride grâce à une bourse à moins qu’une équipe de la MLB ne fasse la peine de sauter l’université, a obtenu une fiche de 13-0 sur le monticule, n’accordant que sept points mérités et 12 buts sur balles tout en retirant 117 frappeurs en 70 2/3 manches. Il a également frappé .359 avec six circuits et 18 points produits.

Le premier frappeur Alex Rodriguez, cousin de Christian et engagé de l’UCF diplômé en 2024, a frappé 0,367 et a mené l’équipe avec 41 points marqués et 24 buts volés.

Le joueur de premier but Matt Ossenfort, un signataire de Vanderbilt et transplanté de Sioux Falls, SD, a frappé .400 avec 10 circuits et 37 points produits en 75 présences au bâton.

Arrêt-court Devin Fitz-Gerald, un junior engagé envers NC State et le fils de l’entraîneur, a mené l’équipe avec une moyenne de .410, a frappé six circuits, a conduit en 32 et n’a pas commis d’erreur toute la saison.

« Nous avons fait confiance à tous ceux que nous avions et sommes allés là-bas et n’avons ressenti aucune pression », a déclaré Rodriguez, qui a lancé un match complet de deux coups sûrs sur 88 lancers lors de la victoire 5-1 en demi-finale de l’État après avoir lutté contre la fièvre.

« J’ai eu l’impression qu’il y avait quelques fois où nous avons été mis au défi, face à Doral et Naples avec des gauchers lançant de 94 à 96 mph avec des trucs hors vitesse », a déclaré Ossenfort. « Mais nous avons toujours eu confiance que nous allions les battre. »

Douglas a couronné sa saison en battant Tampa Plant 10-0 en cinq manches mercredi soir dans le championnat d’État avec des sauvegardes dans le match. C’était la 11e fois cette saison qu’il blanchissait un adversaire et le 10e match qu’il gagnait par 10 points ou plus.

Aigles dignes d’intérêt

Mais les éruptions et les statistiques impressionnantes ne sont pas la raison pour laquelle nous devrions nous soucier de ce qui se passe à Douglas. Ce dont nous devrions nous émerveiller, c’est la façon dont les humains peuvent se rassembler et faire quelque chose d’incroyable après d’immenses douleurs et souffrances.

Parkland n’est pas le seul lycée à le faire. C’est juste le dernier. Comme le Denver Post l’a relaté il y a quelques années, le programme de football de Columbine (Colo.) High School aidé à porter le poids de la guérison d’une communauté à la suite d’une fusillade de masse sur le campus en 1999. Le programme de football de Columbine a remporté cinq titres d’État en 12 saisons, dont le premier la chute immédiatement après la tragédie.

La plupart des gens ne le savent probablement pas – de la même manière que le triomphe des Eagles cette semaine a à peine fait son apparition dans le cycle des nouvelles du sud de la Floride. Alors que les Panthers de la Floride ont décroché une place dans la finale de la Coupe Stanley et que le Heat de Miami a mené les Boston Celtics dans la finale de la Conférence de l’Est, les projecteurs sportifs n’ont pas brillé sur Douglas.

Les chances sont, cependant, que les médias nationaux reviendront bientôt. Le bâtiment 1200 devrait être démoli à la suite du procès de Scot Peterson, l’officier des ressources scolaires qui était sur place le jour du massacre. Peterson fait face à des accusations de négligence envers les enfants pour ne pas avoir agi pendant la fusillade, et son procès devrait commencer la semaine prochaine.

Aucun des joueurs qui sont descendus du bus de Douglas jeudi n’était à l’école le jour de la fusillade. Ils étaient encore au collège.

Fitz-Gerald, cependant, était sur le campus. Il était dans le club de baseball en train de se préparer pour l’entraînement. Si le tournage avait eu lieu plus tôt dans la journée, les choses se seraient probablement déroulées différemment. La salle de classe de Fitz-Gerald, a-t-il dit, était située juste en face du bâtiment 1200, qui a encore des impacts de balles et du sang séché du massacre à l’intérieur de la structure, selon le Miami Herald.

Aucun des joueurs de Fitz-Gerald n’a été blessé lors de la fusillade, mais le tireur a rencontré l’un d’eux, Chris McKenna, alors qu’il entrait dans le bâtiment 1200 et lui a dit de partir. McKenna, qui a signé avec Gardner-Webb il y a deux ans, était le joueur de premier but de l’équipe du championnat d’État 2021. L’équipe de 2021 portait un écusson sur ses uniformes en l’honneur des 17 victimes.

Fitz-Gerald a déclaré qu’il écrivait toujours les noms des victimes sur les cartes d’alignement pour les honorer, ainsi que d’autres amis et membres de la famille du programme décédés au fil des ans.

« Si vous avez déjà assisté à un match à domicile ici, c’est un endroit vraiment spécial pour jouer », a déclaré Fitz-Gerald, un vétéran de 22 ans qui n’a pas perdu un match à domicile à Douglas depuis le 22 avril 2021. « Vous J’ai juste l’impression qu’il y a des anges partout.

« Comme, c’est vraiment difficile pour les autres équipes de gagner ici. Si vous êtes une équipe adverse, pour une raison quelconque, nous avons juste eu de la chance. Nous avons eu de la chance. Je me fiche de ce que vous dites – vous devez avoir de la chance.

Le programme a prospéré non seulement sur le terrain mais aussi en dehors, recueillant des milliers de fonds pour la rénovation des stades sur le campus.

Au cours des trois dernières années, le club de rappel a amélioré le gazon, la terre intérieure, l’enclos des releveurs, le vestiaire, le système de sonorisation, la salle de presse et les gradins pour le rendre plus convivial pour les fans et les joueurs. La cuisine du parc a également été améliorée pour inclure des hamburgers gastronomiques, des sandwichs cubains, des dîners au steak et au poulet. Les éclaireurs de la MLB et les entraîneurs de la SEC, de l’ACC et du Big 12 ont été des habitués des matchs à domicile.

« Nous n’avions aucune appréhension à envoyer Christian ici », a déclaré Ralfie Rodriguez, le père du joueur vedette de Douglas. « La réalité est qu’après ces malheureux événements tragiques, une école comme Douglas devient l’un des endroits les plus sûrs. Entre notre lien avec la communauté, Fitz entraînant Chris depuis l’âge de 6 ans, aller ailleurs n’était même pas une pensée qui nous passait par la tête.

Fitz-Gerald, qui a remporté son premier titre d’État à Plantation American Heritage avec Eric Hosmer en 2008, a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de quitter Douglas de si tôt. Il est l’entraîneur des Eagles depuis 2012 et a beaucoup de joueurs talentueux désireux de jouer pour lui.

Les Eagles de 2024 pourraient être encore meilleurs que l’équipe de cette année.

(Photo du haut : Valeria Sandoval / École secondaire Parkland)