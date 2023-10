Alors que le Maroc poursuit sa reconstruction après le tremblement de terre du mois dernier (qui a dévasté de nombreuses communautés rurales des montagnes du Haut Atlas), la vie à Marrakech continue en grande partie sans interruption, en particulier dans le secteur touristique économiquement vital de la ville. Cela comprend l’ouverture d’une série de nouveaux hôtels, comme Farasha Farmhouse, une propriété de charme de quatre chambres. Ancienne résidence privée d’artistes, Farasha, située à 30 minutes du centre-ville, est la vision de Rosena et Fred Charmoy. Le couple basé à Marrakech est les fondateurs de Boutique Souk – une société locale d’événements haut de gamme populaire auprès des célébrités et des marques de mode en visite (leur liste de clients comprend Chanel et Saint Laurent) – et est connu pour ses soirées théâtrales et extravagantes. et les mariages. Farasha, cependant, est une entreprise plus tranquille. “Nous avons adoré la vue sur les montagnes des deux côtés de la propriété”, explique Rosena, faisant référence aux chaînes de l’Atlas et du Jbilet qui semblent envelopper des hectares d’oliviers et de jardins d’herbes aromatiques. Le bâtiment principal de deux étages, qui abrite trois suites et un espace commun décloisonné, est complété par un cottage indépendant voisin. Pour meubler les lieux, les Charmoy se sont tournés vers des amis créatifs locaux : les sols sont recouverts de tapisseries personnalisées de Beni Rugs ; des sculptures ont été installées par l’artiste contemporain marocain Amine El Gotaibi ; et la collection de livres provient de la succession familiale de Diana Vreeland, l’ancienne rédactrice en chef légendaire de Vogue, offerte à l’hôtel par son fils Freck, qui a été ambassadeur des États-Unis au Maroc. La nourriture ici est également considérée, supervisée par le chef Aniss Meski. L’huile d’olive est fabriquée sur place, la plupart des plats de légumes sont issus des produits de la ferme et un troupeau de poules fournit quotidiennement des œufs frais. Et si la perspective de décrocher l’une des quatre chambres seulement semble être un défi de taille, n’ayez crainte : six autres seront disponibles à la réservation à partir de l’année prochaine. À partir d’environ 370 $ la nuit ; farashafarmhouse.com.

