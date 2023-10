Henry Taylor chez Hauser & Wirth Paris. Photo : Nicolas Brasseur © Henry Taylor. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de Hauser & Wirth.

Le titre de l’exposition d’Henry Taylor dans l’espace inaugural de Hauser & Wirth à Paris peut être lu en majuscules sur les élégantes fenêtres cintrées de 13 pieds de haut décorant la façade néoclassique de la galerie. Des magasins de vêtements de luxe haut de gamme bordent les rues voisines, à quelques pas des maisons de ventes aux enchères et des Champs Elysées, dans le nouveau quartier des galeries connu sous le nom de Matignon.

La voix non filtrée de l’artiste basé à Los Angeles ne passera probablement pas inaperçue ici, avec sa première grande exposition personnelle dans la ville qui s’ouvre juste avant la deuxième édition d’Art Basel Paris+, présentant des œuvres expressives aussi profondément engagées dans l’histoire de l’art que dans son puissant représentations de la vie contemporaine. Exposition de galerie la plus attendue dans un calendrier très chargé à l’échelle de la ville cette année, l’exposition illustre également à quel point la capitale française a changé.

Un large éventail de galeries internationales ont afflué vers la ville dans une vague qui a ouvert le paysage de l’art contemporain à un public plus international et, avec lui, à des formes d’art plus pluralistes. Outre Hauser & Wirth, il y a Mendes Wood DM, Thomas Zander, Stuart Shave’s Modern Art, Moretti Gallery et Friedman Benda. Tous inaugurent des espaces cet automne jusqu’au début de 2024. Il ne faut pas oublier que la liste des concessionnaires arrivés récemment depuis 2022 est longue : Dvir, Esther Schipper et Peter Kilchmann en sont quelques exemples, ainsi que des emplacements agrandis par des gens comme Gagosian.

La transformation a été alimentée par de nouvelles fondations privées au cours de la dernière décennie, ainsi que par une croissance constante du marché et des galeries plus grandes qui attirent davantage de leurs pairs. De plus, la première édition de Paris+ l’année dernière, qui a remplacé la foire moins internationale Fiac, coïncide désormais avec la première édition de Design Miami/Paris ce mois-ci, suivie en novembre par Paris Photo (fondée en 1997), tout cela contribuant à faire pencher la balance vers Paris.

“Quand je visitais Paris dans les années 90, c’était plus provincial”, a déclaré Marc Payot, président et associé chez Hauser & Wirth, sur Zoom. “Aujourd’hui, cela fait de plus en plus partie d’un dialogue international.” Il attribue cela en grande partie aux fondations, qui « ont fait bouger les choses en termes d’art contemporain et de ce qui peut être montré ». Pendant des décennies avant le début des années 2000, la peinture contemporaine a été mise à l’écart, selon les universitaires et les marchands d’art. Pourtant, Payot a déclaré que la méga-galerie zurichoise souhaitait ouvrir un espace parisien depuis des années.

“Nous aurions dû être à Paris depuis longtemps”, a déclaré Payot, soulignant la réceptivité française à la programmation de la galerie et à son ADN européen. « La France, avec sa culture sophistiquée, comprend très bien ce que nous faisons en termes d’artistes. Pour nous, c’est une sorte de retour aux sources. De plus, cette décision « ne s’inscrit pas du tout dans un conflit » avec Londres, où, selon lui, la galerie est en pleine expansion.

La vieille rivalité Londres-Paris a atteint un nouveau stade, Paris bénéficiant des retombées du Brexit. Mais les ventes d’œuvres d’art en France, même si elles ont augmenté ces dernières années, ne sont toujours pas comparables à celles du Royaume-Uni, dont les résultats des enchères mondiales d’art sont environ 2,5 fois supérieurs à ceux de la France (18 % contre 7 %), selon le Global Art Market d’Art Basel. Rapport. Néanmoins, le rapport évoque une « croissance positive et faible de 4 % sur un an » en dollars américains pour la France en 2022. Cette part est tombée à 5,9 % pour le premier semestre 2023, dans un contexte de ralentissement général du marché mondial, rapporte Art. Prix. Que cela change dépend des prochaines semaines artistiques les plus chargées à Paris.

“Paris a toujours été une ville importante pour le marché de l’art”, a déclaré le marchand de maîtres anciens Fabrizio Moretti, qui a ouvert un espace en face du Louvre en septembre. La galerie présente une collection itinérante d’œuvres de Picasso, organisée par un seul propriétaire, à temps pour Paris +. Néanmoins, malgré « l’importance » de Paris, « le centre du monde de l’art est Londres », a déclaré Moretti, qui possède également une galerie sur Duke Street à Londres. Néanmoins, avoir une empreinte parisienne permet également de réduire certains coûts de transport en raison des « difficultés » liées au Brexit, a-t-il expliqué.

Les marchands reconnaissent l’émergence d’une nouvelle génération de jeunes collectionneurs français, mais ils sont particulièrement frappés par l’afflux de personnalités internationales du monde de l’art à Paris, notamment des Américains, qui constituent le premier marché mondial.

En plus de 20 ans de travail ici, « je n’ai jamais vu autant d’étrangers et de personnalités influentes du monde de l’art transiter par Paris », déclare Nicolas Nahab, nouvellement nommé directeur de la galerie Mendes Wood DM Paris et ancien directeur de Marian Galerie Goodman, Paris. Il a déclaré que les spectacles à succès de la Fondation Louis Vuitton, par exemple, ont attiré des voyageurs qui se sentent plus accueillis dans cette ville accessible à pied et relativement abordable, où l’anglais est désormais plus couramment parlé.

La question n’est pas de savoir si le marché français peut absorber l’afflux de galeries entrantes, a expliqué Felipe Dmab, co-fondateur de Mendes Wood DM, qui a débuté à São Paulo et compte désormais six sites internationaux. “Il ne s’agit pas seulement du marché français, il s’agit aussi du potentiel et de la vocation d’une ville comme lieu de rencontre”, a-t-il déclaré.

Le nouvel emplacement parisien de la galerie, place des Vosges, est un endroit improbable pour les locaux, qui connaissent la place pour ses cafés touristiques et ses boutiques vendant de faux Kaws. Mais la Place n’est qu’à « une cigarette » de la principale galerie d’art du quartier du Marais, a fait remarquer Dmab. De plus, jusqu’au 23 octobre, la Chris Sharp Gallery de Los Angeles testera les eaux parisiennes avec un espace éphémère sur la même place, mettant en vedette le peintre Adam Higgins, dans le but d’ouvrir un site ici à l’avenir. The Approach from London s’associera également à une exposition éphémère de peintures de John Maclean.

Les locaux ont critiqué les grandes galeries internationales qui ont tendance à contourner les artistes français ou qui semblent investir peu dans leurs avant-postes parisiens.

« Nous voulons être ici de manière forte, mais respectueuse, et nous ne sommes pas là pour [just] faire des affaires. Nous sommes ici pour faire des expositions incroyables… et interagir davantage avec la scène locale », a déclaré Dmab. Cela inclut la collaboration avec des galeries et l’ajout de plus d’artistes français à sa liste.

Payot prend également « très au sérieux » les inquiétudes exprimées par la scène locale.

“Nous souhaitons vraiment ajouter davantage d’artistes français, pour souligner l’importance de la création en France”, a-t-il déclaré. Non pas dans l’esprit de « voler des artistes », mais en travaillant avec d’autres galeries. L’artiste française Hélène Delprat en est un exemple. Elle a récemment rejoint Hauser & Wirth et fera prochainement un solo à l’espace parisien. Par ailleurs, dans le souci d’être « l’opposé d’un satellite » ou d’une simple « marque », Payot a déclaré que Séverine Waelchli avait été choisie pour diriger la galerie parisienne grâce à sa vaste expérience locale. Elle a réalisé Thaddaeus Ropac juste avant.

En plus de travailler avec des artistes français, les artistes existants de la galerie ont été l’autre moteur du déménagement parisien. Plusieurs n’avaient jamais eu d’expositions significatives à Paris et étaient impatients d’être exposés dans la capitale historique de l’art – peut-être trop désireux.

« Chaque artiste vivant [on our roster] veut avoir un spectacle [in Paris]. Je n’ai donc aucune idée de la manière dont nous allons procéder, mais c’est un niveau d’enthousiasme énorme », a déclaré Payot. “Si les artistes se sentent à l’aise et veulent être dans cet endroit, ils feront des spectacles incroyables et les clients suivront.”

C’était le cas de Taylor, attiré par l’histoire de l’art de la ville. L’artiste, dont l’exposition « B Side » au Whitney Museum se déroule jusqu’au 28 janvier 2024, a passé deux mois à Paris l’été dernier, réalisant de nombreuses œuvres de l’exposition. En fait, lors d’une avant-première près de deux semaines après l’ouverture, les peintures étaient encore inachevées. Une planche à repasser transformée en palette de peinture, recouverte de grosses boules d’acrylique pour la plupart non mélangées, se tenait devant un grand tableau des frères de l’artiste vêtus de façon élégante et posant dans des tons noirs. Dans une autre œuvre de taille moyenne, trois individus noirs torse nu se prélassent sur l’herbe au milieu d’une forêt, comme dans l’œuvre de Manet. Le Déjeuner sur l’Herbe. Derrière eux, se trouve une silhouette de femme accroupie et tranquillement occupée.

« Aussi brut que cela puisse paraître », a déclaré Payot à propos du travail de Taylor, ses « références à l’histoire de l’art sont très profondes, et il aime penser à lui-même au milieu de la ville, dans ce contexte ».

Son arrivée n’arrive pas trop tôt.

