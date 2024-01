A Paris, une bataille entre le fort et le doux

PARIS – La semaine de la mode masculine qui s’est terminée dimanche a été essentiellement une bataille entre les discrets et les audacieux ; le volume a augmenté ou est resté bas. Cependant, être bruyant, bien sûr, peut prendre de nombreuses formes. Et si les choses devenaient ringardes chez Louis Vuitton, où Pharrell Williams servait à son public riche et avare d’argent un fantasme de l’Ouest américain où plus était définitivement plus, Rick Owens a lancé un hurlement puissant, inventif, libérateur et, malgré le ton délibérément grotesque, étrangement apaisant.

L’effort a peut-être résonné, en partie, parce qu’il était d’une intimité rafraîchissante, organisé dans le propre manoir d’Owens sur la Place du Palais-Bourbon, où le designer a exploré des formes énormes aux proportions presque inhumaines, ainsi qu’un allongement élégant, jouant avec les drapés et les volumes énormes. , avec texture et couleur. Le fait qu’il ait impliqué un groupe de renégats tout aussi nombreux dans la création de la collection – Straytukay a réalisé les bottes en caoutchouc gonflées, Leo Prothman les bottes Kiss, Matisse Di Maggio une gamme de pièces en caoutchouc – a créé un sentiment de communauté. Si les animaux déchaînés de la mode sont aujourd’hui des spécimens rares, ils se rassemblent dans l’église de Rick Owens, porte-flambeau de l’invention et vainqueur de la saison.

Look Rick Owens Automne/Hiver 2024 1. (Spotlight/Launchmetrics.com)

La façon dont Walter Van Beirendonck est resté pendant près de quarante ans un véritable animal de la mode, largement en dehors du système, est admirable, tout comme la manière unique avec laquelle il fusionne le caricatural avec le sexuel, l’humour avec l’agressif. Sa dernière sortie était une émeute : des créatures d’un autre monde dans divers états d’abstraction habillée transportant chacune leur propre musique sous la forme d’un haut-parleur.

De retour à Paris après une interruption de quelques saisons, Benjamin Alexander Huseby et Serhat Isik se sont montrés totalement personnels chez GmbH, dans une collection d’inspiration palestinienne qui était une réaction claire à la guerre et à l’islamophobie plus large qui s’est emparée d’une grande partie du monde occidental. Introduite par un discours sincère des designers, cette sortie était pleine de gravité et évoquait fortement, de la meilleure des manières, la merveilleuse vision de Miguel Adrover des références du Moyen-Orient. Il y avait une élégance qui se traversait dans les coupes rondes, les keffiehs, la sobriété et la séduction : un rappel que la beauté peut être salvatrice.

Look GmBH Automne/Hiver 2024 1. (Spotlight/Launchmetrics.com)

Miharayasuhiro a opté pour le surdimensionné cette saison, ce qui n’est pas nouveau, mais sa vision était si extrême – les modèles ressemblaient à des adultes imitant des enfants portant des vêtements pour adultes – et c’était poignant. Le roi des grandes tailles, Hed Mayner, quant à lui, est devenu classique, comme en costume-cravate pour le bureau et en baskets pour les déplacements quotidiens, montrant un côté étonnamment humoristique, frais et progressiste.

L’aspect ludique était également un ajout bienvenu chez Homme Plissé Issey Miyake, où la collaboration créative avec Ronan Bouroullec s’est traduite non seulement par une série d’imprimés bulbeux, mais également par une multitude de formes polyvalentes permettant diverses interactions entre le vêtement et celui qui le porte, et un joyeux sentiment de liberté. Pendant ce temps, chez Kiko Kostadinov : les coupes angulaires et la tension superficielle qui donnent à son travail l’allure permanente de costumes imaginés pour un obscur film de science-fiction d’art et d’essai. En d’autres termes, il y a là une vision, mais l’intention de Kostadinov mériterait d’être clarifiée.

L’accent mis sur le classicisme et la couture qui était partout à Milan est également apparu à Paris. Le plus inventif de tous était Junya Watanabe, qui a utilisé ses prouesses en matière de couture avec ingéniosité, créant des manteaux fins comme un crayon en attachant des pantalons tranchés aux blazers (très Martin Margiela, à vrai dire) et des capes en cousant des manches au buste des manteaux, tout en gardant le avoir l’air rude et un peu punky.

Junya Watanabe Look Automne/Hiver 2024 1. (Spotlight/Launchmetrics.com)

Chez Sacai, Chitose Abe continue d’explorer les hybrides et les vêtements aux fonctions multiples, mais son approche devient de plus en plus architecturale au fil du temps, à son grand bénéfice. Ses talents de couturière restent remarquables et son idée de l’uniforme est affirmative.

Ailleurs, la coupe aux larges épaules de Louis Gabriel Nouchi était séduisante et surhumaine, mais aussi positivement inclusive grâce au casting transversal, et pourtant la marque doit définir une voix plus forte et une concentration plus nette au-delà de l’idée de lier chaque collection à un livre. , qui s’amenuise.

Chez Yohji Yamamoto, c’était toujours une élégance badass et maudite. Le maître japonais a probablement dit tout ce qu’il avait à dire en matière de masculinité et il est entré dans une phase de maintien, mais son œuvre reste toujours un plaisir à contempler.

Chez Hermès, où Véronique Nichanian est une force à part entière, les lignes ajustées étaient élancées et l’esprit rebelle, son interprétation graphique de l’élégance à la fois actuelle et durable. Pendant ce temps, chez Paul Smith, c’est toujours une question de classicisme avec une touche d’originalité, qui s’est présentée cette saison sous la forme de gilets matelassés inspirés des vêtements de travail qui se superposent à tout.

Look Wales Bonner Automne/Hiver 2024 1. (Spotlight/Launchmetrics.com)

Grace Wales Bonner a une main si douce qu’elle en est presque impalpable, et pourtant il y a une forte puissance dans ce qu’elle fait, et une bonne énergie dans sa capacité à rassembler une communauté créative. Cette saison, elle a livré une version de l’Americana qui semblait particulièrement légère et facile, et exquise à cause de cela.

Le tailleur est toujours ludique et complexe chez Kolor, où Junichi Abe a produit une collection puissante, retravaillant un certain nombre de classiques à sa manière, à la fois dérangée et appropriée.

Chez Givenchy, l’effort intérimaire développé par l’équipe après le départ de l’ancien créateur Matthew Wiliams était une exploration de l’idée du gentleman, avec des touches féminines comme le foulard et les plumes, et une certaine sécheresse. Un spectacle conçu par une équipe sans tête est toujours difficile à juger. Celui-ci semblait parfois un peu sans direction, mais il y avait une sensibilité à l’œuvre.

Chez Amiri, une formalité ample et fastueuse à la limite de l’adolescence et de l’âge adulte, avec une aisance charmante et caractéristique de Los Angeles, a donné naissance à une collection qui a marqué une avancée pour cette marque à croissance rapide.

Dans une saison de couture et de représentation classique et strictement codifiée du masculin qui l’accompagne généralement, les arguments en faveur d’une masculinité douce n’étaient pas complètement absents. Au contraire, la fusion du tailleur et de la masculinité féerique a produit des résultats remarquables, des jupes plissées et des vestes croisées rétrécies chez Comme des Garçons, où Rei Kawakubo se sentait légère et spirituelle et parvenait à rendre même le noir scintillant et vertigineux, à la manière des rois et des reines nacrés, à la refonte gracieuse mais sèche de Valentino du costume et de ce qui tourne autour de lui.

Le designer de Valentino, Pierpaolo Piccioli, est impliqué depuis longtemps dans la lutte contre la masculinité toxique, mais c’était la première fois qu’il concrétisait réellement son idée et les résultats semblaient viables. Cela est dû au fait qu’il opérait dans le cadre du formel, creusant tout de l’intérieur tout en gardant la silhouette exacte et l’esprit léger, et évitant à tout prix le piège d’un look jeune.

Dries Van Noten était au top de sa forme, autre vainqueur de la saison. En jouant avec la notion d’inattendu et en travaillant sur une ligne haute et élancée mais aussi ample et facile, Van Noten s’est révélé un maître coloriste tout en ajoutant la surprise de sensualité et de jeu dans les fermetures éclair qui permettaient de défaire les pulls, dans la combinaison d’articles qui avaient eu une énergie impromptue, le tout s’ils reposaient sur des pantoufles super plates qui ressemblaient à des chaussures à billes et faisaient vraiment danser la silhouette.

Look Dries Van Noten Automne/Hiver 2024 1. (Spotlight/Launchmetrics.com)

En parlant de danse, chez Dior, Kim Jones a opté pour une collection inspirée de Rudolf Noureev qui était probablement sa plus assurée depuis le début de son mandat dans la maison et coïncidait avec le lancement de la couture pour hommes. Explorant la personnalité de Noureev et son sens unique du style sur scène et hors scène, Jones a livré un effort léger et épuré, féerique d’un côté, exubérant, voire opulent, de l’autre. Tout n’était pas collé, et une main moins référentielle aurait probablement aidé, mais en tant que spectacle, le spectacle, chorégraphié par Baillie Walsh, avec une musique de Max Richter réinterprétant Prokofiev, était vraiment émouvant.

Merveilleux également comme spectacle, Kenzo s’est déroulé dans la grande salle de lecture de la Bibliothèque Nationale, au milieu de livres, de bois ouvragés et de stucs dorés. C’était une magnifique toile de fond pour une collection plutôt prévisible qui était la nième réitération, bien que légèrement plus ciblée, du thème de la rencontre entre l’Orient et l’Occident qui est la philosophie déterminante de la maison.

À Paris, le contingent de designers réalistes travaillant sur des garde-robes parfaitement normales mais tout à fait spéciales destinées à un usage quotidien ne cesse de croître, chacun avec sa propre touche inimitable. Lemaire est certainement le leader de cette école de pensée : ce que font Christophe Lemaire et Sarah-Linh Tran avec des vêtements qui se fondent véritablement dans celui qui les porte et permettent à la personnalité de briller est exceptionnel. Cette sortie était particulièrement douce et superposée, et a bénéficié d’une présentation dans le siège blanchi à la chaux du Marais de la marque.

Pierre Maheo d’Officine Générale parvient à capturer la touche parisienne par excellence dans tout ce qu’il fait. Son travail a une immédiateté et une élégante spontanéité qui expliquent son succès imparable.

Nouvel ajout bienvenu au calendrier, Auralee, idée originale du designer japonais Ryota Iwai, a toujours été axée sur les vêtements normaux mais beaux. Son premier défilé était exquis dans tous les sens, de la combinaison de couleurs à l’allure dégagée par les looks : celle des passants mémorablement subtils rencontrés dans la rue. En comparaison, la première sortie sur le podium de 032c, la ligne qui a commencé comme produit commercial pour le magazine éponyme et est devenue une entreprise à part entière, semblait à la fois lourde et déjà vu.

Idris Balogun a exposé sa collection Winnie dans les allées de l’American Library : une ambiance tout à fait appropriée pour une collection de vêtements tout à fait normaux avec un léger air forcé de cool étudiant pour…