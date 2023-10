Il y a deux semaines, un garçon de 17 ans a été abattu par la police après avoir été arrêté lors d’un contrôle routier à Nanterre, près de Paris. Ensuite, de violentes manifestations ont éclaté dans de nombreux quartiers de la capitale française et dans d’autres villes, avec des voitures et des immeubles incendiés.

L’événement a relancé une débat sur la surveillance policière excessive dans les communautés marginalisées. Les autorités ont répondu à la vague de protestations par des actions telles que l’imposition de couvre-feux dans certaines villes. A Paris, les services de bus et de tramway ont été temporairement arrêtés à 21 heures

Mais les protestations se sont calmées la semaine dernière. Les vacances scolaires ont désormais commencé dans la capitale française, et de nombreux Parisiens quitteront la métropole pour les deux prochains mois pour échapper à la chaleur estivale. Ceux qui restent se dirigent généralement vers les espaces verts de la villey compris ses nombreux parcs.

Je me dirige vers le parc La Villette, le plus grand parc de la ville, qui possède un canal et une aire de loisirs. L’ambiance y est optimiste – quoiqu’un peu plus modérée que d’habitude en raison des récentes manifestations.

L’été offre de nombreuses activités à Paris pour ceux qui restent Image : photo alliance/dpa/MAXPPP

Une ambiance différente pendant la Fête Nationale

“La ville est encore une fois beaucoup plus animée qu’en hiver, les gens sont en quelque sorte plus sympathiques”, me dit l’Allemand Adrian Zimmer, qui vit à Paris depuis un an, lors d’une promenade le long du canal de l’Ourcq. Il dit qu’il s’est habitué aux fréquentes manifestations.

“Vous voyez de temps en temps des fenêtres avec du verre brisé, même si vous en avez également vu pendant la manifestations contre la réforme des retraites en mars. Maintenant, je ne remarque plus vraiment rien”, a-t-il déclaré.

Mais pour beaucoup, les répercussions de la mort du jeune Nahel à Nanterre sont loin d’être terminées. Le 14 juillet est une fête nationale en France, connue sous le nom de Fête Nationale. Il symbolise le début de la Révolution française et la prise de l’ancienne prison de la Bastille en 1789, ainsi que la Fête de la Fédération en 1790.

Traditionnellement, ça se fête à Paris avec un défilé militaire sur les célèbres Champs-Élysées, ainsi qu’un feu d’artifice à la Tour Eiffel. Cette année, cependant, pour éviter une résurgence de manifestations violentes, la France a interdit à l’échelle nationale les feux d’artifice privés pour la fête nationale. Les bus et tramways cesseront de circuler dans la capitale à partir de 22 heures

Les émeutes ont été particulièrement violentes à Nanterre, où un jeune homme a été tué par la police en juin Image : Zakaria Abdelkafi/AFP

L’année dernière, 9,9 millions de personnes ont visité Paris pendant les mois d’été entre juin et août, la plupart en juillet. Pourtant, depuis le début des manifestations en juin, les réservations d’hôtels et les recherches en ligne de vols vers Paris ont légèrement diminué. Les autorités françaises estiment que la baisse est minime, de 0,5 % à 2 %. “Nous devons rester calmes, nous n’avons pas de vague d’annulations à Paris”, a déclaré la ministre du Tourisme Olivia Grégoire à l’AFP.

Les activités de plein air règnent

Même si beaucoup quittent Paris en août, ceux qui restent profiteront probablement de l’étendue des activités de plein air proposées. “Il y a beaucoup d’événements à l’extérieur, comme le festival de cinéma Cinéma Paradiso au Louvre par exemple”, me raconte Berry Ntambwe, un habitant du quartier. “La plupart des choses que je fais en été sont des événements en plein air dans différents quartiers.”

Depuis 2002, les événements annuels Paris Plages en juillet et août se déroulent le long de la Seine. Ils comprennent des activités récréatives et artistiques comme des parties de pétanque, des événements de danse, des projections de films et bien plus encore.

Il y a aussi beaucoup de musique dans l’air pendant l’été. Citons par exemple le festival de musique Rock en Seine, fin août, ou le spectacle son et lumière “La Nuit aux Invalides”, qui se déroule chaque soir d’été dans la cour des Invalides et raconte la vie de Napoléon. Bonaparte.

À seulement 40 minutes en train du centre de Paris, le château de Sceaux offre un répit de la jungle urbaine Image : Kim Sterzel/DW

Bien entendu, échapper à la chaleur intérieure est également une option pendant les mois d’été. “J’aime aller au musée quand il y a moins de monde”, explique Emma Compagnion de Strasbourg, en visite à Paris. C’est l’un de ses conseils pour passer l’été dans la capitale française.

Personnellement, j’aime profiter d’un moment de tranquillité au petit matin en regardant le lever du soleil sur la ville depuis la plateforme panoramique située devant la basilique du Sacré-Cœur à Montmartre. Ou, si j’en ai vraiment marre de l’été en ville, je me dirige vers la région Ile-de-France, dans des endroits comme le jardin des nénuphars de Claude Monet à Giverny.

Même de nombreux endroits en banlieue parisienne, comme Sceaux et son magnifique château ou Rambouillet, offrent un répit loin de la jungle urbaine. Ils sont facilement accessibles en train.

Un nouveau départ en septembre ?

Les tensions et les émeutes ne sont pas nouvelles à Paris. Mais souvent, les manifestations sont oubliées au bout de quelques semaines.

“Si vous reposez la question dans deux mois, personne n’en parlera. C’est un phénomène qui arrive et disparaît”, a déclaré le local Thomas Orssaud au parc La Villette. “Les phénomènes violents ont toujours existé. Cela se reproduira encore.”

Le Parc La Villette est le plus grand parc de Paris et un lieu populaire en été Image : Kim Sterzel/DW

Dans deux mois, les vacances d’été seront déjà terminées. Le quotidien remplacera la légèreté de l’été et les Parisiens retrouveront leur métropole. En France, la « rentrée » début septembre signifie la rentrée scolaire et le travail après les vacances d’été — et c’est une période de nouveau départ.

Personnellement, je n’ai pas encore envie de penser à la fin de l’été dans la capitale française. Cela signifierait plus d’apéritifs lors des étouffantes soirées d’été et de recherche de romance dans les grandes villes, comme dans le film de Woody Allen “Midnight in Paris” de 2011. Heureusement, il reste encore quelques mois. En attendant, vous me retrouverez sur les bords de Seine à écouter la bande originale parisienne de l’été, composée de chansons françaises et de sirènes hurlantes.

Cet article a été traduit de l’allemand.