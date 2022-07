À Okinawa au Japon, les femmes font revivre l’art du tatouage hajichi

Commentez cette histoire Commentaire

NAHA, Japon – Hana Morita parcourait Pinterest lorsqu’elle est tombée sur hajichi, un tatouage minimaliste porté par les femmes d’Okinawa sur leurs doigts et leurs mains. Autrefois commun sur les îles subtropicales où subsistent les traces d’une culture distincte, l’art avait presque disparu au cours d’un siècle d’assimilation. En tant qu’Américaine d’origine japonaise de quatrième génération qui rendait visite à sa grand-mère à Okinawa chaque été, Morita a fait de la recherche sur le hajichi une partie de sa quête pour comprendre les racines de sa famille. Ensuite, elle a trouvé un artiste hajichi d’Okinawa sur Instagram et s’est fait tatouer son premier tatouage.

“Je voulais que cela marque l’affirmation physique de devenir plus moi-même”, a déclaré Morita, 22 ans. “Ma grand-mère était vraiment contente de le voir, car sa grand-mère avait aussi du hajichi.”

Au Japon, l’avortement est légal, mais la plupart des femmes ont besoin du consentement de leur mari

Morita fait partie d’un nombre croissant de femmes dans la vingtaine et la trentaine qui découvrent la forme d’art perdue à travers les médias sociaux et conduisent un petit mais passionné retour. Ils font partie d’un mouvement plus large visant à préserver le caractère unique d’Okinawa et à montrer qu’elle est bien plus que sa réputation de destination de villégiature qui abrite des bases militaires américaines.

Okinawa était le royaume indépendant des Ryukyu avant d’être annexé par le Japon en 1879 puis occupé par les États-Unis pendant près de 30 ans après la Seconde Guerre mondiale. Cette année marque le 50e anniversaire du retour d’Okinawa au Japon après la domination américaine, mais les habitants d’Okinawa disent qu’ils sont traités comme des citoyens de seconde classe au Japon malgré le fardeau de la présence militaire américaine.

Hajichi a été interdit en 1899 lorsque le gouvernement japonais a poussé à l’assimilation et que de nouvelles normes sur la décence publique sont apparues à l’époque où le pays s’est ouvert aux étrangers après plus de 200 ans de politiques isolationnistes. Alors que les tatouages ​​sont de plus en plus à la mode chez les jeunes Japonais, ils restent stigmatisés et souvent associés aux yakuza, le syndicat criminel japonais.

Aujourd’hui, les tentatives d’une poignée de tatoueurs d’Okinawa et de Tokyo pour faire revivre le hajichi ont atteint des artistes et des clients de communautés diasporiques au Brésil et à Hawaï. Certains considèrent la résurgence comme un rappel à une époque où les femmes d’Okinawa occupaient des postes puissants en tant que chefs religieux et soutiens de famille. Pour eux, c’est un symbole d’autonomisation dans un pays qui se classe parmi les plus bas parmi les pays développés en matière d’avancement des femmes.

Les start-ups japonaises dirigées par des femmes font des gobelets menstruels et de la pilule une chose

« Hajichi fait également partie de cette idée que les femmes possèdent le pouvoir. Et vivre dans une société patriarcale comme le Japon, je pense que c’est en partie pourquoi j’ai été attiré par le hajichi », a déclaré Moeko Heshiki, 30 ans, fondateur du projet Hajichi. “Même dans l’industrie du tatouage, beaucoup de tatoueurs ont tendance à être des hommes. Mais le hajichi était généralement fait par des femmes pour des femmes, donc cela semblait particulièrement significatif.

Ayant grandi à Tochigi, au nord de Tokyo, Heshiki a subi des micro-agressions liées à son identité d’Okinawa. “Vous avez la peau claire pour une Okinawan”, disaient les gens et soulignaient que son nom ne ressemblait pas à un nom japonais typique. (C’est Okinawan.) Mais être Okinawan était important pour elle.

Alors qu’elle cherchait un dessin de tatouage représentant sa famille, elle est tombée sur hajichi sur Pinterest. Elle a obtenu son premier hajichi auprès d’un tatoueur tribal à Tokyo, puis en 2020 a ouvert ses propres studios à Tokyo et à Okinawa. Les tatoueurs d’Okinawa pratiquent désormais le hajichi, mais Heshiki est le seul spécialiste du hajichi – “hajicha” – sur les îles.

Les origines de Hajichi sont troubles et remontent au XVIe siècle, selon les chercheurs.

C’était un signe de fierté de la féminité, de la beauté et de la protection contre les mauvais esprits. Cela pourrait aussi indiquer un mariage. Selon « Hajichi of Nakijin, A Vanishing Custom », un document de recherche de 1983, les jeunes femmes recevaient souvent le hajichi au cours de plusieurs séances comme rite de passage à travers différentes étapes de la vie. Les îles de Ryukyu avaient chacune leurs propres conceptions et coutumes.

Heshiki essaie de s’en tenir le plus possible aux techniques originales, en piquant à la main avec des aiguilles de bambou et en faisant référence à des dessins dans des livres d’histoire de librairies d’occasion et à des tissus de diverses régions.

Elle s’assure que ses clients sont d’origine okinawaienne avant de leur faire tatouer les emplacements traditionnels des doigts, des mains et des poignets. Beaucoup sont de jeunes femmes métisses qui la retrouvent sur Instagram. Pour ceux qui y sont attirés pour des raisons esthétiques, elle les tatoue sur différentes parties du corps pour préserver le tatouage porté à la main pour les femmes d’origine okinawaienne.

Les féministes sud-coréennes luttent contre les réactions sexistes

La résurgence a conduit les femmes à de nouvelles découvertes sur Okinawa avant la domination japonaise ou américaine. Par exemple, quand Heshiki a montré son hajichi à son père, qui est né à Okinawa sous l’occupation américaine, cela a déclenché des souvenirs de sa grand-mère, dont Heshiki a appris qu’elle avait aussi le tatouage et parlait un dialecte différent qui a disparu après l’annexion.

Et ils espèrent le transmettre. Akemi Matsuzaki, une native d’Okinawa âgée de 32 ans, enseigne la danse hip-hop et est souvent interrogée sur son hajichi par ses élèves, ce qui conduit à des conversations sur la culture indigène d’Okinawa.

Matsuzaki, dont le grand-père est américain, a obtenu son premier hajichi cette année et prévoit de réaliser un dessin complet sur les deux mains. Quand elle aura 37 ans, un âge marquant à Okinawa, elle prévoit d’obtenir un design spécial pour marquer l’année.

“Quand je l’ai fait, c’était tellement génial et tout me semblait si naturel”, a-t-elle déclaré. “Bien que je sois né à Okinawa et que je travaille ici, obtenir le hajichi m’a fait sentir encore plus fortement le fait que je suis vraiment ici, et je me sens plus à l’aise et fier de qui je suis.”

Pourtant, le hajichi est rare. Se faire tatouer, en particulier sur une partie du corps exposée comme les mains, est un engagement majeur qui pourrait se retourner contre vous sur le plan professionnel.

Pour ces femmes, Minami Shimoji, une ergothérapeute de 30 ans à Okinawa, propose une alternative : un hajichi temporaire utilisant de l’encre à base de fruits utilisée pour les tatouages ​​tribaux amazoniens. Shimoji a découvert le hajichi lorsqu’elle a vu une patiente âgée qui avait une marque sur la main qui ressemblait à l’art.

Se faire tatouer au Japon, en particulier sur une partie du corps exposée comme les mains, est un engagement majeur qui pourrait se retourner contre vous sur le plan professionnel. (Vidéo : Michelle Lee/The Washington Post)

Shimoji avait grandi en exécutant des danses d’Okinawa et voulait en savoir plus. Elle aspire à être tatoueuse à temps plein, mais dirige pour l’instant un studio à temps partiel dans un immeuble à Chatan, près d’une base militaire américaine.

Alors que les avions militaires rugissaient, noyant la musique dans son studio, elle a fait défiler les centaines de commentaires sur une vidéo TikTok qu’elle a faite sur le hajichi.

Elle est consciente du refus des traditionalistes qui n’approuvent pas son adaptation du hajichi en art corporel qui ne dure que deux semaines. Mais même à l’époque Ryukyu, le hajichi avait évolué, dit-elle.