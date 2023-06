À Novoselivak, en Ukraine, l’espoir obstiné s’enracine au milieu des roses et de la ruine – National

Par une journée de juin inhabituellement froide et humide dans le nord de l’Ukraine, la nouvelle se répand rapidement que le painman arrive.

Petits et grands se précipitent vers une structure couverte à côté de poubelles et attendent.

Novoselivak est un petit village de la région de Tchernihiv laissé en ruines par les frappes aériennes russes au début de la guerre. Une fois par semaine, une camionnette arrive chargée de pain frais à l’odeur délicieuse – une mesure de soin prise par les entreprises locales et le gouvernement pour soutenir ceux qui ont tout perdu.

« C’est nécessaire parce qu’ils ne peuvent pas construire de maisons maintenant à cause de la guerre. Une telle attention comme un panier alimentaire tous les mois, ou l’hygiène ou la pause chaque semaine ou des sucreries pour les enfants… c’est notre attention », a déclaré Oleg Serky, connu par les locaux comme « le bonhomme de pain ».

Oleg Serky, connu sous le nom de « homme de pain », distribue des miches de pain à l’arrière de son camion.

Lorsque Global News a visité la petite communauté pour la première fois en mai 2022, une poignée de personnes, pour la plupart des personnes âgées, du village ont encerclé le véhicule en pensant que l’équipage appartenait à une agence d’aide.

Ils ont partagé des histoires poignantes de survie, comment ils se sont cachés dans des caves et ont vu des maisons brûler, ainsi que des voisins blessés.

« Je n’arrive pas à me sortir ça de la tête. Le bruit des fusées volantes ou des avions est tout dans ma tête. Il vole et tombe, et nous voyons la maison de quelqu’un en feu. Tout était bien en vue », a déclaré Olha Makarenko.

Cela fait 13 mois que l’équipe de Global News n’a pas vu la petite femme au visage expressif et son partenaire, Grygoriy. Lorsqu’on leur a demandé comment ils allaient, la réponse était simple.

« En vie et Dieu merci », a déclaré Grygoriy.

Le couple vit maintenant dans une unité modulaire. Il ressemble à un conteneur de location de stockage typique.

Des rangées d’unités de logement modulaires se dressent contre un ciel gris et pluvieux à Novoselivak.

Toutes les unités sont identiques avec deux ensembles de lits superposés séparés par un sol étroit et des rangements muraux. Il y a une petite table et deux fenêtres en face de la porte. Les résidents ont accès à une cuisine commune avec des sièges, une buanderie, une salle de jeux et des salles de bains.

Les unités ont été aménagées pour former un plus grand complexe mobile au centre de la communauté, juste à côté d’un bâtiment partiellement détruit et d’une grande souche d’arbre, où plusieurs résidents étaient assis le jour où Global News est arrivé pour la première fois dans le communauté.

De ce point de vue, vous pouvez voir qu’un mur de la communauté modulaire a une image du drapeau ukrainien mélangé avec le drapeau polonais, les mains jointes et un hashtag, #PolandFirstToHelp

Le gouvernement polonais a fourni à plusieurs communautés ukrainiennes des villages modulaires, ainsi qu’un certain nombre d’agences d’aide.

« Avant la guerre, nous avions un très bon village », a déclaré Nadiya, qui vit également dans les unités modulaires après que sa maison a été détruite lors d’une frappe aérienne.

« Mieux que rien. L’été, je vivais dans une grange, puis à l’automne, on nous donnait ce logement », a-t-elle ajouté.

Nadiya coupe des roses laissées en fleurs à côté des ruines de sa maison en Ukraine.

Les amis des unités adorent s’occuper des jardins. Et malgré la pluie et le froid, ils emmènent l’équipe de Global News sur la route des ruines qui étaient autrefois leurs maisons bien-aimées.

Nadiya a plusieurs grands rosiers qui bordent les fondations de sa maison détruite. Elle coupe quelques tiges, façonnant un bouquet de roses rouges et roses.

La destruction est un contraste frappant avec les fleurs lumineuses.

En face de Nadiya, vivait Mararenko. Des trous d’obus marquent la grande porte et la porte en métal rouge qui cachent un grand jardin.

Makarenko a planté des rangées sur des rangées de légumes, et la vue la fait sourire. Mais alors qu’elle se tourne vers ce qui était autrefois sa maison, elle se met à pleurer.

Lorsque nous l’avons rencontrée pour la première fois, elle a déclaré que toutes ses maisons avaient été « ruinées », sa première maison ayant été perdue à la suite de la catastrophe de Tchernobyl et l’autre détruite par les Russes.

Dans le village, certains des grands bâtiments détruits ont été démolis et quelques propriétés privées ont été reconstruites.

Mais Grygoriy dit qu’il y a un long chemin à parcourir.

« Ils détruisent le pays », a-t-il dit à propos des Russes. « Ce sera beaucoup de travail pour restaurer et tout faire. »