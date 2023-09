Garth Crooks a extraordinairement suggéré que les nouveaux venus en Premier League, Luton, seraient relégués d’ici Noël.

Les Hatters sont entrés cette saison en tant que grands favoris pour le drop et ont perdu les trois matchs jusqu’à présent, le plus récemment s’inclinant 2-1 à domicile contre West Ham vendredi soir alors que Kenilworth Road accueillait son premier vol de haut niveau en 30 ans.

Après avoir perdu 4-1 contre Brighton et 3-0 contre Chelsea, l’équipe de Rob Edwards s’est montrée prometteuse contre les Hammers – tentant 16 tirs contre neuf pour les visiteurs – mais Crooks a déjà écarté les chances de survie de l’équipe du Bedfordshire.

Luton a remporté la promotion via les barrages du championnat la saison dernière, après avoir été en dehors de la ligue pas plus tard qu’en 2014. (Crédit image : Getty Images)

Y compris le défenseur de West Ham Kurt Zouma dans son BBC Sport Équipe de la semainel’ancien attaquant de Tottenham, Manchester United et Angleterre a noté :

« Zouma a été le défenseur exceptionnel des Hammers lors de leur victoire 2-1 contre une équipe de Luton Town qui, jusqu’à présent, ne fait que composer les chiffres de la Premier League. C’est bien de voir les couleurs mandarine de Luton de retour dans la grande ligue. , mais je ne peux pas les prendre au sérieux et les voir d’ici Noël.

« Ils pourraient prendre quelques scalps en cours de route, mais ne vous laissez pas tromper par le score : cette victoire a été aussi confortable que possible pour West Ham. »

Pourquoi Luton a dû réorganiser son terrain pour la Premier League

Luton se retrouve deuxième de la Premier League avant la trêve internationale, devant Burnley uniquement à la différence de buts.

Ils reviennent à l’action avec un déplacement à Craven Cottage pour affronter Fulham le samedi 16 septembre.

