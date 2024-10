À Nirmal Kapoor à l’occasion de son 90e anniversaire, grand amour d’Anil Kapoor, Sonam et Khushi

Le clan Kapoor est incroyablement heureux aujourd’hui. Ils célèbrent le 90e anniversaire de Nirmal Kapoor, la mère de Boney Kapoor, Anil Kapoor et Sanjay Kapoor. A l’occasion, Anil Kapoor a posté trois clichés sur Instagram. La première image présente un moment de retour, montrant un jeune Anil assis sur les genoux de sa mère. Vient ensuite une photo de famille mettant en vedette Anil Kapoor, sa mère et d’autres membres de la famille – Sunita Kapoor, Boney Kapoor, Sanjay Kapoor, Maheep Kapoor, Arjun Kapoor, Anshula Kapoor, Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Jahaan Kapoor et Shanaya Kapoor. Rhea Kapoor et Sonam Kapoor sont MIA sur la photo. Enfin, il y a un autre plan d’Anil Kapoor avec Nirmal Kapoor.

« 90 ans d’amour, de force et de sacrifices sans fin. Votre présence remplit nos vies de joie et de positivité chaque jour. Heureux d’être votre enfant. Joyeux anniversaire, maman ! Anil Kapoor a écrit dans sa légende.

En réaction au message, Shabana Azmi a écrit : « Votre mère est une personne très chaleureuse et adorable avec un rire très contagieux. Joyeux anniversaire à elle. » Chunky Panday a dit : « Joyeux anniversaire ». Suniel Shetty a posté des cœurs rouges.

L’épouse d’Anil Kapoor, Sunita Kapoor, a re-partagé cette publication dans ses histoires Instagram. « Joyeux anniversaire maman », lit-on dans sa légende.

https://www.instagram.com/ histoires/kapoor.sunita/ 3466080035888472343/

Boney Kapoor a également partagé une image de sa mère sur Instagram. Dans son souhait, l’acteur-producteur a écrit : « Maman, joyeux 90e anniversaire, encore 1 décennie pour un siècle. Nous avons besoin que vous soyez là pour nous, que vous nous bénissiez, que vous nous protégiez et surtout que vous continuiez à nous guider.

Sanjay Kapoor a partagé une série d’images de la fête d’anniversaire de Nirmal Kapoor sur Instagram. Les clichés capturent toute la famille se réunissant pour célébrer cette journée spéciale. Sa légende disait simplement : « Joyeux anniversaire maman. Nous t’aimons. »

L’épouse de Sanjay Kapoor, Maheep Kapoor, a également partagé une publication Instagram pour sa belle-mère. Le La vie fabuleuse des épouses de Bollywood La star a posté une série de photos avec le texte : « Bonne 90e maman… Santé et bonheur toujours ».

Sonam Kapoor a partagé un adorable carrousel sur Instagram. Dans le cadre d’ouverture, Nirmal Kapoor est vu tenant le paquet de joie de Sonam, Vayu. La publication présente également des images du mariage de Sonam et Anand Ahuja. En légende, l’actrice a écrit : « Joyeux 90ème papa, je t’aime ! »

La sœur d’Arjun Kapoor, l’entrepreneur Anshula Kapoor, lui a souhaité « grand-mère » en publiant un collage dans ses histoires Instagram. La note latérale disait : « Joyeux anniversaire papa. 90 ans jeune !

https://www.instagram.com/ histoires/anshulakapoor/ 3466188785333230815/

La fille de Sanjay Kapoor, Shanaya Kapoor, qui est prête à faire ses débuts à Bollywood, a également partagé une publication spéciale. Elle a écrit « Joyeux anniversaire papa » et a partagé une image avec Nirmal Kapoor dans ses histoires Instagram.

https://www.instagram.com/ histoires/shanayakapoor02/ 3466073504456752814/

Nous souhaitons encore de nombreuses années de bonheur et de santé à Nirmal Kapoor.