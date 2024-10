A New York, un amendement constitutionnel alimente les élections à gauche et à droite

ALBANY, New York — Les démocrates ont fait pression pour obtenir un amendement constitutionnel lors du scrutin à New York parce qu’ils pensaient que cela pourrait dynamiser les libéraux désireux de protéger le droit à l’avortement. Les Républicains espèrent désormais que le même amendement allumera un feu chez les gens mécontents de la participation des athlètes transgenres aux sports féminins et féminins.

Les électeurs décideront le 5 novembre s’ils approuvent ou non le projet d’amendement sur l’égalité des droits proposé par l’État, qui a déjà fait l’objet d’une bataille judiciaire à propos de son libellé général. L’amendement, appelé « Proposition 1 » sur le bulletin de vote, est apparu comme l’une des batailles idéologiques les plus inhabituelles de la saison électorale de 2024, en partie à cause de désaccords sur les conséquences de son adoption.

Sur le papier, l’amendement proposé élargirait un article de la constitution de l’État qui stipule désormais qu’une personne ne peut se voir refuser ses droits civils en raison de sa race, de ses croyances ou de sa religion. Le nouveau texte interdira également la discrimination fondée sur l’origine nationale, l’âge, le handicap, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre, la grossesse, l’issue de la grossesse ou « les soins de santé reproductive et l’autonomie ».

Alors qu’une grande partie de la couverture médiatique de l’amendement s’est concentrée sur la façon dont il pourrait protéger le droit à l’avortement, les Républicains ont mené une campagne de messages avertissant que l’interdiction de la discrimination basée sur « l’expression de genre » d’une personne créerait un droit constitutionnel pour les athlètes transgenres de jouer sur les filles. équipes sportives.

« Les conséquences de l’amendement de la constitution de l’État sont drastiques », a déclaré Lee Zeldin, ancien membre du Congrès républicain et candidat au poste de gouverneur, qui est l’un des principaux critiques de l’amendement.

Le principal groupe opposé à l’amendement, la Coalition pour protéger les enfants de New York, a organisé des rassemblements dans tout l’État et publié des publicités contre la proposition, affirmant que l’interdiction de la discrimination fondée sur « l’origine nationale » pourrait permettre aux non-citoyens de voter, et que l’amendement prendrait également priver les parents du droit d’avoir leur mot à dire sur les soins médicaux de leur enfant.

Les partisans de l’amendement affirment que le groupe tente d’induire les électeurs en erreur.

Les tribunaux d’État ont statué que d’autres parties de la constitution de l’État interdisent déjà aux non-citoyens de voter. L’Association du Barreau de la ville de New York n’a pas déclaré que l’amendement annulerait les lois existantes de l’État exigeant le consentement des parents pour les soins médicaux d’un enfant.

« Ils cherchent vraiment à distraire, à diviser, à changer de sujet », a déclaré Jennifer Weiss-Wolf, directrice exécutive du Birnbaum Women’s Leadership Center de la NYU School of Law. « Je pense que les New-Yorkais seront capables de comprendre cela. »

Les partisans de l’amendement proposé affirment qu’il est vrai qu’une interdiction constitutionnelle de la discrimination fondée sur « l’identité de genre » d’une personne bénéficierait aux personnes transgenres, y compris les athlètes trans, mais pas de la manière dramatique suggérée par les opposants.

La loi de l’État offre déjà des protections anti-discrimination similaires à tous les élèves des écoles publiques, a déclaré Katharine Bodde, codirectrice par intérim des politiques de l’Union des libertés civiles de New York. En vertu de ces lois, a-t-elle déclaré, les personnes transgenres ont déjà le droit de jouer dans des équipes sportives qui correspondent à leur identité de genre, a-t-elle soutenu. Mais ces protections seraient codifiées dans la constitution de l’État, ce qui rendrait plus difficile la modification de la loi par une future législature.

« La campagne de peur des opposants à propos de la petite poignée d’étudiants qui participent déjà à des sports est dangereuse et l’intimidation d’une population d’enfants vulnérables », a déclaré Bodde à l’Associated Press.

Le comté le plus peuplé de l’État en dehors de la ville de New York a récemment adopté une loi interdisant aux équipes composées d’athlètes transgenres d’utiliser les installations du comté, à moins que l’équipe ne soit désignée comme mixte.

Une bataille judiciaire est en cours pour savoir si cette interdiction du comté de Nassau viole la loi de l’État en vigueur. Le procureur général de New York a déclaré que oui.

Les avocats du comté ont fait valoir devant le tribunal que l’interdiction n’était pas discriminatoire car elle n’excluait pas les femmes et les filles transgenres du sport, mais les obligeait plutôt à jouer dans une ligue mixte « avec des personnes de même capacité physique ». force, vitesse, force, pour ne pas dominer le sport féminin.

Il est également plausible que l’amendement, s’il était adopté, deviendrait un facteur si les législateurs de New York décidaient un jour de rejoindre le 25 états qui ont adopté des lois restreignant ou interdisant les soins médicaux d’affirmation de genre pour les mineurs transgenres. Les partisans de l’amendement ont déclaré qu’il interdirait les interdictions discriminatoires en matière de soins médicaux. La Cour suprême des États-Unis entend les arguments dans son nouveau mandat sur la question de savoir si de telles interdictions édictées ailleurs sont inconstitutionnelles ou violent la loi fédérale.

Concernant l’avortement, il y a déjà eu un débat devant les tribunaux sur ce que la proposition 1 fera et ne fera pas.

Les démocrates de la législature de l’État ont voté en faveur de l’inscription de l’amendement au scrutin de 2024 après que la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade.

Les partisans de l’amendement affirment que même si le texte ne consacre pas explicitement le droit d’interrompre une grossesse, il créerait un cadre juridique dans lequel les futures restrictions à l’avortement seraient interprétées par les tribunaux comme une forme inconstitutionnelle de discrimination.

Cependant, dans une décision récente, un juge d’un État a noté que son impact réel n’était pas aussi clair.

Le juge David A. Weinstein a rejeté une demande visant à ce que des documents écrits soient remis aux électeurs dans les bureaux de vote, affirmant que l’amendement protégerait le droit à l’avortement, en partie à cause de son langage non spécifique. Il a prédit que cela ferait l’objet de futures querelles juridiques.

« Je n’ai pas la boule de cristal nécessaire pour prédire comment l’amendement proposé sera interprété dans des contextes particuliers », a-t-il écrit.

La loi de l’État de New York autorise actuellement l’accès à l’avortement jusqu’à la viabilité fœtale, qui se situe généralement entre 24 et 26 semaines.

En 2022, les électeurs du Nevada ont approuvé un langage constitutionnel similaire interdisant la discrimination « sans distinction de race, de couleur, de croyance, de sexe, d’orientation sexuelle, d’identité ou d’expression de genre, d’âge, de handicap, d’ascendance ou d’origine nationale ».

Cet amendement a ensuite été cité dans un procès qui a annulé l’interdiction par l’État de la couverture Medicaid pour les services d’avortement, un tribunal ayant jugé que la politique violait la disposition de l’amendement sur la discrimination sexuelle.