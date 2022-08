À Nelson, le candidat à la direction du NPD de la Colombie-Britannique dit que le parti est trop à l’aise et a besoin d’un remaniement

Anjali Appadurai pense que le parti provincial du NPD a trop dérivé vers le centre.

Lors d’une conférence devant une soixantaine de personnes au Nelson’s Lakeside Park mardi, elle a déclaré que la fête était devenue trop à l’aise avec les affaires comme d’habitude.

“Je pense que beaucoup de membres avaient du mal à différencier ce parti des éléments plus centristes”, a-t-elle déclaré. “Et donc j’articule une vision qui est très différente … Et je pense que cela ramène beaucoup de gens mécontents.”

Elle a déclaré que les militants de la justice sociale et du climat devaient « les pousser à être meilleurs ».

Appadurai tente d’y parvenir en se présentant à la direction du parti. Elle est, jusqu’à présent, la seule candidate dans la course autre que l’ancien ministre du Logement et procureur général David Eby, qui a le soutien de plus de 80 % du caucus du NPD.

Le gagnant de la course à la direction deviendra le premier ministre, en remplacement de John Horgan, jusqu’à la prochaine élection qui se tiendra le 19 octobre 2024 ou avant.

Pour réussir dans sa candidature à la direction, Appadurai devra recueillir la majorité des voix des membres du NPD, qui sont actuellement au nombre d’environ 11 000 en Colombie-Britannique.

Elle espère recruter des milliers de nouveaux membres pour la soutenir, et elle souhaite également obtenir le soutien des membres actuels du NPD qui, dit-elle, ont été mécontents de la position du gouvernement sur des sujets tels que le site C, la fracturation hydraulique, les vieilles forêts et le conflit Wet’suwet’en.

“Nous ne voyons pas de signaux du gouvernement indiquant que leurs plans seront modifiés, pas seulement dans l’environnement mais dans tous les systèmes publics”, a-t-elle déclaré. “Nous avons en fait entendu le contraire, qu’ils ont l’intention de continuer dans la trajectoire actuelle, et pour beaucoup de gens, c’est incroyablement frustrant.”

Elle a exhorté la foule à rejoindre le parti avant le 4 septembre, date limite pour être éligible au vote de novembre.

Lorsque Appadurai s’est présentée aux dernières élections fédérales en tant que candidate néo-démocrate dans la circonscription de Vancouver Granville, elle a perdu contre la candidate libérale par 436 voix.

C’était sa première course à la politique électorale, et elle est fière de sa quasi-victoire parce que “c’était une vague de fond très populaire qui s’est levée – des militants et des organisateurs avec lesquels j’ai travaillé pendant plus d’une décennie se sont réunis pour rendre cette campagne incroyablement important.”

Le parcours d’Appadurai, depuis son adolescence, est celui d’une militante pour le climat et la justice sociale. Elle a travaillé pour West Coast Environmental Law, le Sierra Club et l’unité d’urgence climatique de la Fondation David Suzuki. Elle a travaillé avec une coalition internationale qui tentait d’influencer les gouvernements aux Nations Unies.

Appadurai a déclaré qu’elle souhaitait que le NPD fasse mieux en matière de changement climatique, ajoutant que le climat n’est pas un problème unique, mais un problème global qui affecte tous les autres.

“Ce n’est pas seulement un problème environnemental, comme beaucoup ont essayé de l’enfermer”, a-t-elle déclaré. “Il s’agit fondamentalement de notre relation les uns avec les autres et avec la terre, et avec nos économies.”

Elle a vu la chaleur, les incendies et les inondations de l’été dernier dans la province comme «un indicateur pour le reste du monde» ainsi qu’un indicateur de la façon dont les émissions, les soins de santé et le logement sont liés.

La plupart des personnes décédées dans le dôme chauffant de l’été dernier sont mortes chez elles, a-t-elle déclaré.

«C’est différent de toute autre catastrophe que nous avons connue dans l’histoire du Canada, la grande majorité des gens mourant chez eux», a-t-elle déclaré, ajoutant que cela indique la nécessité d’«investissements profonds» simultanés dans le logement, les soins de santé et la réduction des émissions.

Elle a plaidé pour “un déclin immédiat et maîtrisé de l’industrie des combustibles fossiles, qui donne la priorité aux travailleurs avec un investissement public majeur dans des programmes de formation pour les emplois verts”.

Cela pourrait être financé en utilisant les économies réalisées grâce à l’arrêt des subventions aux entreprises de combustibles fossiles, a-t-elle déclaré.

« La seule chose qui empêche que cela se produise, c’est la volonté politique. Il n’y a aucune autre raison pour laquelle nous ne pouvons pas commencer cette transition. Il y aura des sanctions légales, et il doit y avoir de la transparence à ce sujet pour le public. Ça va nous coûter de l’argent pour sortir de ce pétrin.

Elle a proposé un moratoire sur l’exploitation forestière ancienne, un référendum sur le site C, des pompes à chaleur requises dans tous les bâtiments et l’arrêt de la construction de maisons qui utilisent le chauffage au gaz naturel. Elle a déclaré que le gouvernement devrait cesser de classer le GNL comme carburant vert.

Appadurai propose de changer le système électoral en introduisant la représentation proportionnelle, en formant des assemblées de citoyens sur des questions importantes et en abaissant l’âge de vote à 16 ans.

«Regardez cette génération, ils en savent plus et ils comprennent la question climatique avec un degré de nuance qui dépasse presque tous ceux que je connais au gouvernement. Et donc abaisser l’âge de vote à 16 ans est également une partie très importante de cela.

