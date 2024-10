À Nava Elementary, l’accent mis sur l’individu a conduit à d’importants gains de résultats aux tests collectifs

13 octobre — Sur une échelle allant de Baby Yoda triste à Baby Yoda heureux, comment vous sentez-vous aujourd’hui ?

Ce sont des questions comme celles-ci, associées à des images souvent assemblées par les élèves, qui sont posées chaque jour à l’école primaire Nava. Et cela fait partie de l’approche holistique de l’éducation que le directeur Justin Hunter attribue à la croissance récente de son école.

C’est une croissance qui a été reconnue à la fin du mois dernier, lorsque les écoles publiques de Santa Fe ont publié des données préliminaires d’évaluation standardisées pour 2023-2024, signalant que les compétences à l’échelle du district avaient augmenté dans tous les domaines. Pour la première fois depuis au moins 2005, selon les données préliminaires de l’État, les moyennes du district ont dépassé les moyennes de l’État en matière de compétence en lecture – atteignant 40 %, contre 38 % en moyenne à l’échelle de l’État – et ont atteint la moyenne de 22 % de l’État en mathématiques. .

Le communiqué de presse du district a également récompensé quelques-unes des écoles du district pour leur croissance notable en termes de compétences en lecture et en mathématiques.

Nava s’est démarqué en mathématiques et en lecture, signalant une croissance de 22 points de pourcentage de ses compétences en lecture et de 12 points de ses compétences en mathématiques. Ces améliorations sont le double de ce que rapportent les meilleures écoles suivantes, avec une croissance de 10 points en lecture de l’école communautaire Nina Otero et une croissance de 6 points en mathématiques de l’école communautaire El Dorado.

Le Nouveau-Mexique a demandé des données complètes sur toutes les écoles du district pour 2023-2024, mais le district ne les a pas fournies à la fin de la semaine dernière. Au cours de l’année scolaire 2022-23, 11 % des élèves Nava maîtrisaient les mathématiques et 17 % l’anglais, selon les données de l’État. L’année dernière, la moyenne de toutes les écoles du district était de 25 % en mathématiques et de 39 % en anglais.

L’amélioration des résultats vise à prouver à Nava que la petite taille de l’école, ce qui a failli mettre fin à l’école il y a quelques années, est exactement ce qui lui permet de réussir aujourd’hui.

En 2018, le district envisageait de fermer Nava, ainsi que les écoles élémentaires EJ Martinez et Chaparral, et de consolider leur population étudiante, citant la perte de 500 élèves du district de 2014 à 2017, que Hunter a attribuée à la gentrification et au déplacement de la population vers le district. côté sud de la ville.

Les écoles ont été épargnées, mais des questions subsistent pour les écoles que le district jugeait sous-inscrites.

Lorsque Hunter, auparavant directeur adjoint de la Milagro Middle School, est devenu directeur de Nava en août 2021, sa première priorité était de « mettre fin à cette conversation ».

Mais cela a pris du temps pour y parvenir. Les résultats de l’évaluation de l’année dernière placent Nava avec un niveau de lecture de 17 %, contre une moyenne de 38 % pour le district. Aujourd’hui, il considère la croissance de la lecture comme le dividende tant attendu d’un programme de lecture institué lorsque Hunter est devenu directeur.

« Je me demandais : ‘Est-ce que les enfants ne savent pas lire ou ont-ils du mal à comprendre ce qu’ils lisent ?’ » dit-il. « Et donc, j’étais professeur de mathématiques avant de devenir directeur. Donc pour moi, c’était juste de simples mathématiques. Si je m’occupe d’une variable, je n’ai plus qu’une seule variable à résoudre. »

Sa stratégie consistait à s’assurer que les enfants avaient d’abord une bonne compréhension du vocabulaire en intégrant la liste de mots à haute fréquence de Fry, une liste de 1 000 des mots les plus couramment utilisés en anglais, puis en donnant la priorité aux stratégies de compréhension pour l’utilisation de ces mots.

« Les élèves de la troisième à la sixième année n’ont pas bénéficié de mon leadership ici avec la même intention. Ils sont donc plus en retard, mais chaque année, ils arrivent », a déclaré Hunter. « Donc, vous allez entendre parler de Nava dans deux ou trois ans. Nous allons être comme une norme que d’autres écoles devront observer. »

L’un des fondements du travail de Nava est l’approche « tout est connecté » de Hunter.

« Il y a des rapports sur le bien-être de nos enfants au Nouveau-Mexique [being] mort dernier dans le pays. Et puis, on entend aussi parler d’éducation et du fait que nous sommes les derniers là-bas », a-t-il déclaré. « Je n’ai jamais entendu personne parler de la corrélation entre les deux. … Si le bien-être des enfants est si terrible, il est évident qu’ils n’apprendront pas. »

L’école déploie un certain nombre d’initiatives d’apprentissage social et émotionnel, comme l’échelle Baby Yoda susmentionnée, pour garantir que les enseignants sont à l’écoute du bien-être émotionnel de leurs élèves et pour leur donner un moyen d’exprimer leurs propres sentiments.

« L’un est Baby Yoda qui est heureux. L’un est qu’il joue dans la neige. Un autre, il a l’air grincheux. Un autre, il a l’air malade. Tout cela est lié à un sentiment quelconque. Alors vous savez comment… approcher cette situation étant donné la réponse qu’ils donnent », a-t-il déclaré.

Les étudiants eux-mêmes se mobilisent également. Hunter a pointé du doigt un élève de cinquième année bilingue qui, dit-il, traduit mieux que les professeurs.

« Nous sommes très uniques », a déclaré Hunter. « Étant une petite école, j’ai une relation personnelle avec presque tout le monde ici. Je connais toute l’école par son nom – chaque enfant. Les enfants savent que je suis là pour eux. Pour les étudiants plus âgés, qui ont un sens de la justice et de l’injustice, cela compte vraiment.

Parce qu’il s’agit d’une très petite école, Nava ne dispose pas de suffisamment de fonds pour embaucher un conseiller ou un spécialiste du comportement à temps plein – une autre raison pour laquelle les enseignants et les élèves doivent créer eux-mêmes cet environnement de soutien.

« Nous n’enseignons pas seulement les mathématiques, les sciences, les études sociales et… les domaines fondamentaux. Mais nous enseignons à l’enfant dans sa globalité. Et nous essayons d’amener les enfants à devenir des citoyens, même les uns envers les autres », a déclaré l’enseignant. Laura Mayo-Rodriguez.

Dans son cours « Innovation Nation », les élèves codent de petits robots qui se déplacent le long de cartes historiques du Nouveau-Mexique. Ils utilisent des imprimantes 3D pour fabriquer des objets d’importance locale ou personnelle, intégrant un programme fonctionnel STEM avec des études sociales et une éducation culturelle.

Il est financé par CSR2025, le programme informatique du district, qui a reçu deux subventions du Département de l’éducation publique de l’État pour promouvoir l’informatique auprès des écoles qui choisissent de l’intégrer dans leur programme.

Hunter avait déjà reçu la même subvention à Milagro. Ainsi, lorsque cet argent a été attribué à Nava, il a su comment le dépenser et a créé « Innovation Nation ».

« Que cela nous plaise ou non, personne ne juge cette école sur les sourires des enfants qui entrent dans cette école », a déclaré Hunter. « … Ils nous jugent sur nos universitaires. J’ai dû surmonter cet obstacle avec le groupe, donc nous examinons les universitaires de beaucoup plus près. »

Hunter a crédité les « communautés d’apprentissage professionnelles » – des réunions mensuelles au cours desquelles les enseignants examinent les données personnalisées des élèves recueillies lors des tests mensuels, afin que les enseignants puissent savoir dans quels domaines leurs élèves sont en retard et puissent adapter leurs plans de cours en conséquence.

Quant à être une école modèle, Hunter a reconnu que toutes les écoles ont leurs propres défis et circonstances, et que toutes les pratiques ne sont pas transférées entre les écoles, en particulier pour les écoles aussi petites que Nava.

« Je regarde au-delà [the proficiency results] », a déclaré Hunter. « Je cherche un ruban bleu. Je cherche à ce que notre école obtienne une reconnaissance nationale pour notre grandeur. Je ne sais pas à quel point je serai satisfait même lorsque cela arrivera. C’est juste que nous essayons constamment de nous améliorer. Mais vu la façon dont notre école fonctionne… nous finirons ici avec 70 à 80 % d’enfants de la maternelle à la 2e année compétents. Je me sens plutôt bien à ce sujet. »