À Mykolaïv déchirée par la guerre, les Ukrainiens recherchent des informateurs

Les attaques ont détruit environ 1 200 maisons et immeubles d’habitation, selon le maire de la ville, Oleksandr Senkevych. Depuis le début de la guerre, a-t-il dit, 132 habitants ont été tués et plus de 619 blessés lors d’attaques russes.

Au milieu de la dévastation, certains habitants ont déclaré que les chèques pour les collaborateurs apportaient un certain réconfort, malgré les inconvénients.

“Cela nous a un peu calmés”, a déclaré Valentina Hontarenko, 74 ans, qui se trouvait dans un kiosque vendant du kvas, une boisson populaire à base de pain fermenté. « Ils ont posé des questions sur nos relations avec la Russie. Nous n’en avons pas.

Pendant le verrouillage, les agents ont fait du porte-à-porte et ont arrêté les gens dans la rue, vérifiant leurs documents et faisant défiler leurs téléphones à la recherche de preuves qu’ils pourraient se coordonner avec les forces russes. Une vidéo de l’opération publiée par les autorités locales montre des agents vérifiant des ordinateurs et des SMS sur des téléphones.