Le nouveau thriller de TV One est en première Dimanche 23 juillet à 9/8 et il détaillera le combat d’une mère pour savoir ce que vraiment est arrivé à son enfant.

L’intuition d’une mère est un thriller poignant qui dévoile l’histoire de Toni, interprétée par Denise Boutté.

Le monde de Toni est bouleversé lorsqu’elle passe de la joie de la grossesse au deuil après la mort subite de son mari. Puis, dans une autre tournure tragique des événements, Toni apprend que son bébé est mort-né, mais son intuition lui dit que quelque chose ne va pas.

Un communiqué de presse rapporte qu’un ami de longue date et détective privé, interprété par Matt Cedeño, l’aide dans sa quête choquante pour découvrir la vérité. Les médecins et les infirmières disent à Toni qu’elle doit être confuse et avoir du mal à faire face à son chagrin, mais la mère protectrice ne relâche pas son combat pour la vérité.

La distribution dynamique comprend le Dr Chaundra (Tamar Braxton), Cicely (Brely Evans), Simone (Hazel Renee), le Dr Ken Zarada (Jeff Marchelletta) et le Dr Linda Snyder (Rachelle Carson Begley).

Jetez un œil à la bande-annonce ci-dessous.

« TV ONE est fier de présenter ces histoires captivantes et stimulantes à nos téléspectateurs cet été », a déclaré Austyn Biggers, SVP de la programmation et de la production à propos du film. « Notre engagement est de fournir un divertissement de haute qualité qui trouve un écho auprès de notre public, met en évidence des problèmes pertinents et, en fin de compte, les maintient en haleine. »

Allez-vous regarder L’intuition d’une mère?

A MOTHER’S INTUITION est réalisé par Cas Sigers-Beedles et écrit par ​Nicole D. Sconiers. Le film est produit pour TV One par Relevé Entertainment, le Dr Holly Carter est la productrice exécutive. Pour TV One, Susan Henry est productrice exécutive en charge de la production. Austyn Biggers est vice-président directeur de la programmation originale et de la production.