«A Mothers Cry» entendu dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique capture la douleur de la séparation et de la perte – Kelowna Capital News

“Aidé moi aidé moi. Ils m’ont enlevé mes enfants. Oh, mon pauvre cœur. Mon pauvre cœur brisé, ils m’ont enlevé mes enfants.

« A Mother’s Cry », la chanson vénérée des Nisga’a du nord-ouest de la Colombie-Britannique, exprime si efficacement l’angoisse des mères aux bras vides lorsque leurs enfants ont été volés que des conseillers et des soutiens communautaires sont disponibles après chaque représentation.

La chanson a été écrite il y a plus de 30 ans par Camilla Haines, une survivante des pensionnats née dans la nation Gitxsan et mariée dans la nation Nisga’a.

Elle l’a écrit pour faire la chronique du chagrin ressenti dans les communautés des Premières Nations lorsque leurs enfants ont été emmenés et placés dans le système des pensionnats, où beaucoup ont finalement perdu leur chemin à cause des démons de la toxicomanie, de l’alcoolisme, de l’automutilation, du vol de culture et de la perte d’identité.

« Les parents ne pouvaient rien faire. J’ai donc basé la chanson sur le fait des pleurs de la pauvre mère », a déclaré Haines.

La chanson solennelle commence par l’appel déchirant d’une mère. La danse qui l’accompagne personnifie des prêtres vêtus de longues robes noires arrachant des enfants à leur mère et les emmenant.

Haines a déclaré que lorsqu’elle a écrit la chanson, le visage de sa mère était au premier plan dans sa vision.

Une image cimentée dans sa mémoire et agrippée au sanctuaire de son être est celle de sa mère debout sur la jetée, seule dans une tristesse silencieuse regardant un bateau à vapeur transporter trois de ses enfants sur l’eau. Les autres parents, en deuil à leur manière, avaient quitté le quai, mais Haines a déclaré qu’elle et ses frères se tenaient à la balustrade du navire, regardant leur mère les regarder jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus se voir.

Haines était le plus jeune de 12 frères et sœurs. Ses frères et sœurs aînés avaient été emmenés dans un pensionnat à Edmonton. Elle avait 10 ans lorsqu’elle a été emmenée avec ses frères de 12 et 14 ans dans un pensionnat à Port Alberni.

“Vous savez, cela aurait été très dur pour ma mère parce que nous étions trois en même temps, et puis seule ma sœur cadette aurait été à la maison avec elle.”

Elle ne se souvient pas de ce qu’on lui a dit de partir, mais elle se souvient de l’invincible mal de mer qui l’a mise à plat pendant tout le voyage et de l’aimable commissaire de bord qui a essayé de l’aider parce que la personne qui était censée « superviser ” elle n’a fait aucun effort pour s’enregistrer.

Elle a dit qu’il y avait beaucoup d’enfants sur le bateau à vapeur venant de Hazelton, de la vallée du Nass, de Haida Gwaii et des Lax Kw’alaams.

« Ce qu’ils ont fait à l’époque, le gouvernement a menacé… ils ont menacé [parents] que si jamais ils avaient besoin d’aide, ils ne les aideraient pas du tout… Certains d’entre eux, ils ont même menacé de les jeter en prison s’ils ne laissaient pas partir leurs enfants », a-t-elle déclaré.

“Les parents ont juste accepté la façon dont les choses étaient.”

Tout le monde n’a pas été traité ou maltraité de la même manière à l’école de Port Alberni. Elle ne sait pas pourquoi. C’était peut-être parce qu’elle fréquentait déjà l’externat indien depuis quatre ans et qu’elle connaissait l’anglais.

« Moi-même, je n’ai pas subi les abus que certains ont subis. Mais je savais qu’une fille avait été abusée. Nous ne pouvions rien y faire. »

Elle a été autorisée à rentrer chez elle pendant les étés où elle s’est occupée des jeunes enfants pendant que leurs parents travaillaient.

Lorsqu’elle avait 17 ans et qu’elle s’est rendu compte qu’elle n’allait pas obtenir son diplôme, elle a approché le directeur avec l’idée d’aller à l’école de secrétariat. Il a aidé et elle a déménagé dans un foyer de groupe pour filles à Vancouver. Peu de temps après, elle a épousé un Nisga’a et ils sont finalement retournés dans le Nord.

Déménager en ville est ce que de nombreux survivants des pensionnats ont fait, dit-elle, parce qu’ils avaient perdu tout lien avec leur culture. Cet exode est décrit dans « A Mother’s Cry ».

Alors qu’une traduction littérale de la chanson écrite en nisga’a est difficile, Cam a expliqué certaines des paroles.

« Viens avec moi, Viens avec moi pour voir mon grand-père. Viens avec moi. Viens avec moi voir mon grand-mère», se rapporte aux enfants qui réapprennent les traditions et récupèrent la culture volée.

“Nous serons OK. Nous les trouverons. Nous les ramènerons à la maison », s’adresse aux parents et aux aînés qui se rendent dans les villes pour retrouver les perdus.

Le crescendo final de la chanson célèbre comment les perdus ont été retrouvés, rendus à leurs familles et s’entremêlent dans leur lignée et leur héritage.

Cam a écrit la chanson alors qu’elle occupait un poste au Conseil anglican pour les peuples autochtones (AICP) à la fin des années 80.

« J’entendais toutes les histoires d’horreur de gens partout au Canada et ce qu’ils ont vécu. Cela m’affecterait juste d’entendre tout cela. Alors finalement, un an, j’ai dit que je devais écrire une chanson à ce sujet.

Elle a apporté la chanson à la tante et à l’oncle de son mari qui parlaient couramment nisga’a et ont aidé à la traduction. La chanson a été tenue dans une telle estime solennelle qu’elle a été considérée comme « sacrée » et seuls les danseurs de la Gitmaxmak’ay Nisga’a Society ont obtenu la permission de l’interpréter.

Photographier ou filmer une performance était strictement interdit jusqu’à récemment. Cam a dit qu’elle avait fait le changement pour aider à la vérité et apporter la réconciliation.

«Au début, les gens du Nass détestaient ça parce que ça leur rapportait tellement… d’émotion. Mais ensuite ils l’ont accepté. Maintenant, il y a des villages qui ont des groupes de danse et ils ont fait des choses similaires parce que tout cela fait partie de notre histoire.

Elle a dit que toutes les chansons finissaient par s’estomper, et c’est maintenant aux deuxième et troisième générations de la maintenir en vie.

« Je leur ai toujours dit que cela faisait partie de notre histoire. Vous savez, c’est émotif, mais c’est arrivé. Donc, l’histoire doit encore être racontée.

KJ Millar | Rédacteur et journaliste multimédia

