Jim McGovern aurait fait pression sur les législateurs démocrates mécontents de la direction de Nancy Pelosi pour suivre la ligne du parti et voter pour garder le marteau de l’orateur dans ses mains, affirmant que tout autre vote ira à «l’aile QAnon» du GOP.

Une lettre fortement formulée a été envoyée par McGovern, qui préside le comité des règles de la Chambre, aux membres du caucus démocrate. Maintenant, ils peuvent envisager de ne pas voter pour Pelosi dans un geste de protestation.

«Ne vous y trompez pas, tout vote non pour le Président de la Chambre sera compté contre elle et pour [House Minority Leader] Kevin McCarthy et l’aile QAnon du Parti républicain », dit la lettre, citée par plusieurs correspondants politiques de DC.

QAnon est une théorie du complot populaire parmi certains cercles de droite, qui prétend qu’il existe une vaste cabale de pédophiles tirant secrètement les ficelles dans les cercles du pouvoir américains. Les croyants ont longtemps tenu le président Donald Trump en haute estime, s’attendant à ce qu’il sévisse contre les prédateurs secrets.

Le mois dernier, Pelosi a été nommée pour conserver son poste de présidente de la Chambre par le caucus démocrate, sans opposition. Mais elle devra encore être confirmée à la majorité simple en janvier. Si tous les représentants votent, le seuil serait de 218 voix.

La dernière fois qu’elle avait été réélue en 2019, un groupe de 15 démocrates avait refusé de soutenir sa candidature. Cela n’a pas affecté le résultat à cette occasion. Mais les élections du mois dernier ont réduit la majorité démocrate à la Chambre à sa plus petite taille en plus d’une décennie, au lieu d’apporter une vague bleue prévue. Cela signifie que chaque vote pourrait être essentiel pour la présidence de Pelosi.

Faire échouer les dissidents potentiels peut être particulièrement difficile car l’aile progressiste du Parti démocrate semble être snobée encore et encore par la nouvelle administration Biden. L’un des exemples les plus explicites a été la nomination de Neera Tanden au poste de directrice du budget.

Centriste clintonite dévoué vérifiant toutes les bonnes cases identitaires, Tanden a passé des années à attaquer sans relâche les commentateurs progressistes sur Twitter. Les critiques la traitent de troll et disent que sa nomination n’est rien de moins que de montrer le majeur aux partisans de Bernie Sanders, à qui on a dit de voter Biden sur une promesse qu’ils pourraient le faire pression pour qu’il se déplace à gauche après avoir obtenu la présidence.

Pelosi, membre de longue date de l’establishment démocrate centriste, a été critiquée par la gauche par des gens qui pensent que son leadership calcifié a fait perdre des sièges au parti en novembre.

Entre autres choses, elle a été accusée d’avoir prétendu résister à Trump avec des gestes vides comme des applaudissements simulés et déchirer son discours sur l’état de l’Union, tout en soutenant nombre de ses politiques dommageables lors des votes à la Chambre. Peu de temps avant les élections, elle a rejeté la proposition du président pour un projet de loi de sauvetage de Covid-19, qui, selon les critiques, visait simplement à refuser à Trump un coup d’État publicitaire.

