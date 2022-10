À Milwaukee, les Latinos en ont assez du crime pèsent sur l’appel du GOP

MILWAUKEE (AP) – Au cours de deux décennies de sensibilisation dans la rue du côté sud de Milwaukee, le pasteur évangélique Marty Calderon a proposé des études bibliques, la prévention des gangs, un lieu de séjour sûr pour ceux qui luttent contre la dépendance et une aide pour trouver un emploi aux personnes nouvellement libérées de prison.

Mais alors qu’il a vu la criminalité croissante menacer ces efforts pour «nettoyer» son quartier pauvre, Calderon a commencé à amener des politiciens républicains à son ministère, God Touch.

Il espère que la communauté ouvrière, majoritairement hispanique, entendra ce qu’elle peut faire pour elle – et que les candidats conservateurs apprendront la réalité de ces électeurs, en particulier leurs parcours d’immigration.

«Nous n’avons jamais vu les républicains venir aussi fort qu’eux. … Je suis très prudent en faisant cela parce que je ne veux tout simplement pas que les gens pensent qu’ils vont venir voter », a déclaré Calderon dans son sanctuaire, ajoutant qu’il ne pousse pas de candidats spécifiques dans sa communauté. “Je dis juste de sortir et de voter, et de prier à ce sujet.”

Les candidats républicains à travers le pays cherchent à étendre les gains récents que le parti a réalisés auprès des électeurs hispaniques de la Floride à la vallée du Rio Grande en passant par Los Angeles. Ce qui semble les motiver, ce sont des problèmes de pain et de beurre que les voisins de Calderon ont constamment mentionnés aux journalistes de l’Associated Press la semaine dernière – l’anarchie endémique, les écoles en difficulté et les prix de la nourriture et de l’essence qui dépassent la portée de leurs chèques de paie.

Ceux-ci comptent systématiquement plus pour les électeurs latinos que l’immigration, permettant aux républicains de faire des percées qui constituent un «grand réalignement» – s’ils finissent par diviser leur vote près de 40% républicain et 60% démocrate au lieu d’historiquement un tiers des Latinos votant avec la droite, a déclaré Geraldo Cadava, professeur d’histoire et d’études latino-américaines à la Northwestern University.

Balancer même quelques milliers de votes dans un État comme le Wisconsin – qui a fourni des marges minuscules pour Trump en 2016 et pour Biden en 2020 – pourrait avoir un impact sur la politique nationale car le sénateur du GOP Ron Johnson est dans une course de réélection serrée avec le challenger démocrate, le lieutenant-gouverneur Mandela Barnes.

Un mois avant les mi-mandats, Johnson parlait de l’importance d’une «foi renouvelée» lors de sa rencontre avec Calderon et d’autres dirigeants communautaires dans le centre de sensibilisation hispanique du Comité national républicain, à deux pâtés de maisons de God Touch.

“Nous nous présentons”, a déclaré Johnson à propos de la sensibilisation du parti dans des communautés comme celle-ci. “Nous avons un message universel.”

Quelques minutes plus tôt, le représentant républicain américain Bryan Steil, dont le district du sud-est du Wisconsin se trouve à quelques kilomètres au sud, s’était également arrêté au centre de la devanture, décoré de panneaux de signalisation, d’une piñata en forme d’éléphant et de drapeaux américains et nationaux.

Ces efforts encouragent Hilario Deleon, 21 ans, qui a grandi du côté sud et, après avoir perdu son travail de lave-vaisselle pendant le verrouillage du COVID-19, s’est impliqué dans la campagne républicaine.

“Nous avons échoué dans le passé à être dans la communauté”, a-t-il déclaré à propos du GOP. Il a ajouté qu’il aime voir les dirigeants politiques et religieux marcher, comme la distribution hebdomadaire de nourriture de Calderon. “J’aime voir Dieu à travers les actions des gens.”

La commission électorale du Wisconsin ne collecte pas de données sur la race ou l’origine ethnique, mais le groupe de défense des droits des immigrants Voces de la Frontera estime qu’il y a environ 180 000 électeurs parmi les Hispaniques de l’État, dont près de 40 % vivent à Milwaukee. La plupart sont d’origine mexicaine, suivis des Portoricains.

Et 46% des électeurs latinos inscrits se considèrent indépendants, selon le sondeur Charles Franklin de la faculté de droit de l’Université Marquette. Ses données de sondage agrégées au cours des deux dernières années montrent que les électeurs latinos du Wisconsin se situent à mi-chemin entre les Blancs et les Noirs sur les questions politiques – et 71% s’identifient comme chrétiens.

“Les partis politiques ne peuvent pas tenir cette population pour acquise”, a déclaré Felipe Hinojosa, professeur à la Texas A&M University, qui étudie le lien entre religion et politique chez les Latinos.

Il trouve que la centralité de la foi dans la vie quotidienne de nombreux Hispaniques ne les rend pas automatiquement républicains, mais le fait d’être une minorité ethnique ne les rend pas non plus démocrates par réflexe.

Il n’est pas étonnant que des solliciteurs bilingues aient fait du porte-à-porte la semaine dernière du côté sud de Milwaukee. Ils venaient à la fois de Voces, qui soutient les démocrates, et d’Operación Vamos (“opération allons-y”, en espagnol), la nouvelle organisation de sensibilisation hispanique du Parti républicain.

En passant devant des taquerias et des églises historiques, fondées par des immigrants d’Europe centrale et désormais fréquentées en grande partie par des fidèles mexicains, les solliciteurs se sont arrêtés dans de modestes maisons unifamiliales, dont beaucoup avec des décorations d’Halloween mais pas de panneaux de campagne.

Portant des dépliants de Voces faisant la promotion de candidats “pro-immigrés, pro-classe ouvrière” – les démocrates du Wisconsin se présentant aux élections dans tout l’État – Deisy Espana, une étudiante de 20 ans, a déclaré que le traitement “injuste” que ses parents sans papiers ont subi motive son activisme .

Mais “les Latinos basculent à cause du manque de promesses tenues”, a-t-elle ajouté, notamment sur l’immigration. La directrice fondatrice de Voces, Christine Neumann-Ortiz, a déclaré qu’elle craignait que les Latinos désenchantés ne votent pas du tout.

Les solliciteurs de Vamos ont été confrontés à un autre type de défi avec des électeurs hispaniques non engagés.

«Les gens sur le terrain entendent:« Personne ne nous a jamais contactés auparavant »ou« Je ne m’attendais pas à ce que les républicains nous contactent », a déclaré Ana Carbonell, consultante pour la sensibilisation hispanique auprès du Comité sénatorial national républicain, qui a lancé les efforts de Vamos cette saison à mi-parcours dans neuf États clés, dont le Wisconsin.

Dans un sondage réalisé fin septembre par le Pew Research Center, plus de Latinos ont déclaré qu’ils estimaient que le Parti démocrate “travaillait dur pour gagner le vote des Latinos” et “se souciait des Latinos” que le Parti républicain.

Le manque historique de sensibilisation de la communauté latino-américaine laisse les électeurs hispaniques «regrouper» leurs propres problèmes, souvent basés sur la foi, au lieu d’adhérer à un «paquet idéologique» de l’un ou l’autre des partis, a déclaré Ali Valenzuela, professeur de politique latino-américaine à l’université américaine. Cela peut profiter aux républicains lorsque l’accent est mis sur l’économie, comme dans ces mi-parcours.

Depuis avril, Vamos dans le Wisconsin y a contacté plus d’électeurs hispaniques qu’au cours des trois derniers cycles électoraux combinés – des électeurs comme la femme qui a dit en riant à deux solliciteurs de Vamos la semaine dernière : « Vous êtes dans le mauvais quartier.

“Je peux toujours en savoir plus”, a-t-elle néanmoins ajouté en prenant leurs flyers.

À proximité, Artemio Martinez, un ouvrier du bâtiment mexicain marié à un citoyen américain, a déclaré qu’il était reconnaissant à Vamos d’avoir frappé à sa porte.

Alors que sa fille de 2 ans jouait avec le dépliant bilingue répertoriant les candidats républicains à l’échelle de l’État sous “¡Equipo Ganador!” – «l’équipe gagnante», décrite d’abord comme «pro-foi» et «pro-famille» – Martinez a déclaré qu’il n’avait pas prévu de voter.

“Mais si le sénateur (Johnson) fait quelque chose à ce sujet”, a-t-il ajouté, faisant référence au crime et à la consommation de drogue qu’il voit dans tout le quartier, “Nous apporterons notre soutien et voterons pour que les choses puissent changer dans la communauté”.

Travaillant sur un nouveau revêtement pour sa maison blanche, Noah Ledezma a également déclaré qu’il n’était pas sûr de voter. Il a soutenu les républicains dans le passé, car il estime que le parti est plus aligné sur sa foi chrétienne et ses valeurs familiales.

Mais maintenant, il croit que peu importe qui est au pouvoir, la vie devient de plus en plus difficile pour les gens de la classe ouvrière comme lui – né d’immigrants mexicains, père de cinq travaux dans la construction tandis que sa femme est institutrice.

“Tout ce qu’ils font, c’est se chamailler”, a-t-il déclaré à propos des politiciens. « Il faut voir le changement. Il faut les voir travailler ensemble.

Les solliciteurs de Vamos et leur littérature ne l’ont pas influencé. Mais qu’est-ce qui pourrait arriver si Johnson se présentait en personne pour répondre à des «questions ouvertes» sur un sujet crucial comme l’éducation.

“C’est différent quand vous les voyez ici”, a déclaré Ledezma. « Disons que je demande… ‘Sénateur, qu’allez-vous faire de différent ?’ … Et vous l’entendez de la bouche du cheval … Je peux dire, ‘Je vais tenir responsable. D’accord, vous avez mon vote.

Giovanna Dell'orto, The Associated Press