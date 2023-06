À Miami, les ardents partisans de Trump sont un signe du virage à droite de la ville

MIAMI (AP) – Le virage de la Floride vers la droite n’est peut-être nulle part plus notable que dans cette bande dynamique de la côte sud-est de l’État où se déroule le dernier drame de Donald Trump.

Les républicains ont fait des percées régulières dans cet ancien bastion démocrate ces dernières années, culminant avec le GOP emportant le comté de Miami-Dade lors des élections de mi-mandat de l’année dernière. L’avenir plus large du parti pourrait désormais dépendre de ce qui se passe dans le sud de la Floride, mais pour une raison très différente.

Trump, l’ancien président qui est à nouveau le favori pour la nomination du GOP 2024, fera sa première comparution devant le tribunal fédéral mardi à Miami, où il fait face à 37 chefs d’accusation liés à des accusations de vol illégal d’informations classifiées.

Les accusations ont propulsé Miami au centre d’un scénario qui, jusqu’à récemment, était largement considéré comme se déroulant dans une salle du grand jury à Washington. Et cela a mis au premier plan la popularité croissante de Trump parmi les Latinos de Floride, dont certains ont établi des comparaisons entre les poursuites de l’ancien président et les événements à l’étranger au cours desquels des dirigeants de l’opposition ont été arrêtés ou poursuivis devant des tribunaux kangourous – malgré la tradition américaine de respect de la règle. de droit et d’un pouvoir judiciaire indépendant.

« C’est le genre de choses que vous voyez dans les Caraïbes et en Amérique latine, où vous avez le parti au pouvoir qui persécute l’opposition », a déclaré Kevin Marino Cabrero, un commissaire du comté de Miami-Dade qui est ami avec Trump et a servi de Floride. directeur d’État pour sa campagne de réélection de 2020. « Cette communauté, ce qu’elle voit, c’est de l’injustice commise. »

Miami-Dade est le comté le plus peuplé de l’État et abrite 1,5 million de Latinos en âge de voter. La démocrate Hillary Clinton a porté le comté sur Trump de près de 30 points de pourcentage en 2016. Mais Trump a fait des gains en 2020, ramenant la marge à 9 points de pourcentage contre le démocrate Joe Biden.

L’année dernière, le comté a basculé, avec le gouverneur républicain Ron DeSantis, qui a construit sa marque en tant que politicien MAGA sorti par Trump d’une relative obscurité, battant son adversaire démocrate de plus de 11 points.

Le changement a été visible la semaine dernière lorsque, le jour où son acte d’accusation a été rendu public, Trump jouait au golf avec le représentant républicain américain Carlos Gimenez, dont le district couvre certaines parties de Miami-Dade. En 2016, le membre du Congrès d’origine cubaine a voté pour Hillary Clinton, mais il a soutenu Trump en 2020, soutenant même les efforts visant à rejeter les résultats de l’élection dans les heures qui ont suivi l’insurrection du Capitole du 6 janvier.

Lundi, Trump devait arriver à son complexe de golf dans la banlieue de Miami, Doral, parfois appelée « Doralzuela » en raison de sa grande population de Vénézuéliens. Ils constituent l’un des groupes où le GOP a connu des gains spectaculaires.

« Il n’y a pas de justice égale pour tous », a déclaré Ernesto Ackerman, membre du Club républicain vénézuélien-américain. « Trump est persécuté depuis six ans. Ils cherchent des excuses pour le destituer parce qu’ils sont terrifiés par lui.

Comme pour remuer cette base de Miami, Trump en Caroline du Nord au cours du week-end a rappelé aux électeurs sa position intransigeante contre le président vénézuélien, Nicolas Maduro, la mettant en contraste avec les efforts de l’administration Biden pour assouplir les sanctions contre le leader socialiste.

« Quand je suis parti, le Venezuela était prêt à s’effondrer, nous l’aurions repris et nous aurions obtenu tout ce pétrole », a déclaré Trump lors d’un rassemblement électoral à Greensboro. « Mais maintenant, nous achetons du pétrole au Venezuela, donc nous rendons un dictateur très riche. »

Miami est également un foyer pour l’extrême droite, ce qui fait craindre que les manifestations ne deviennent incontrôlables mardi. Lors d’une conférence de presse à la veille de la comparution de Trump devant le tribunal, le chef de la police de Miami, Manuel Morales, a refusé d’entrer dans les détails des mesures de sécurité, mais a déclaré qu’il ne s’attendait à aucun problème.

Lundi, des gardes de sécurité et des agents fédéraux étaient postés devant le palais de justice fédéral de Wilkie D. Ferguson, un élégant gratte-ciel en verre bordé de palmiers. Plus d’une douzaine de tentes médiatiques ont été installées à l’extérieur pour couvrir l’affaire historique.

Alex Otaola, une personnalité YouTube d’origine cubaine qui se présente à la mairie du comté de Miami-Dade, rassemble sa multitude d’adeptes pour se présenter pour protester contre les poursuites de Trump. Otaola est connue pour organiser des caravanes pro-Trump dans la Petite Havane de Miami et dans d’autres quartiers.

« Ceux d’entre nous qui croient que le salut de l’Amérique ne vient que si Donald Trump est élu pour un second mandat, nous nous réunirons mardi », a déclaré Otaola dans un clip YouTube.

Miami a déjà connu sa part d’affaires de sécurité nationale très médiatisées – de la poursuite dans les années 1990 de l’homme fort panaméen Manuel Noriega au procès de la recrue américaine d’al-Quaeda Jose Padilla.

Alors que Trump fera sa comparution initiale mardi à Miami, l’affaire a été déposée à West Palm Beach, à 70 miles au nord. Il y a été initialement attribué à la juge Aileen Cannon, une personne nommée par Trump qui a été critiquée pour des décisions en sa faveur lors d’un différend l’année dernière au sujet d’un maître spécial chargé d’examiner les documents classifiés saisis.

Il y a aussi la question de savoir si la politique en évolution rapide du sud de la Floride pourrait fournir des avantages tactiques à la défense de l’ancien président. Le comté de Palm Beach est également devenu rouge lors des récentes élections de mi-mandat.

L’ancien procureur fédéral David Weinstein a déclaré que Trump avait peut-être été convoqué pour sa première comparution à Miami en raison du grand intérêt des médias et des forces de l’ordre fédérales plus importantes nécessaires pour assurer la sécurité des procédures.

Bien que Trump conteste l’idée qu’il apprécie l’attention qu’un acte d’accusation fédéral lui accorde, il se vante souvent de l’amour qu’il reçoit de ses partisans.

Avant les élections de mi-mandat de l’année dernière, Trump a organisé un rassemblement avec le sénateur américain Marco Rubio à Miami, auquel ont participé des milliers de partisans. Ils brandissaient des pancartes indiquant « Cubains pour Trump », « Nicaraguayens pour Trump » et « Vénézuéliens pour Trump ».

Après que Trump ait qualifié les Hispaniques de « gens formidables », la foule a applaudi et a commencé à chanter : « Nous vous aimons ! Nous vous aimons! »

« Oh, je t’aime aussi », a déclaré Trump. « Vous n’avez aucune idée de combien. »

La rédactrice d’Associated Press Gisela Salomon a contribué à ce rapport depuis Miami.

Adriana Gomez Licon et Joshua Goodman, Associated Press