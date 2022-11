À mi-mandat, la Chine copie le manuel d’interférence russe sur Twitter

J’ai également animé trois discussions sur les défis technologiques mondiaux auxquels le monde est confronté. De toute évidence, l’accent était mis sur la Chine, qui, comme vous le savez les lecteurs de la newsletter, est l’un des acteurs technologiques les plus importants aujourd’hui. Mes invités ont abordé des questions cruciales, telles que : Pourquoi les contrôles récents des exportations de puces particulièrement significatif ? Et comment les comprenons-nous non seulement d’un point de vue géopolitique, mais aussi moral ? J’ai également eu une conversation axée sur la désinformation des médias sociaux, qui s’est avéré extrêmement opportun étant donné rapports la semaine dernière des réseaux de robots basés en Chine qui tentaient d’influencer la politique américaine avant les élections de mi-mandat d’aujourd’hui.

Eh bien, ces conversations n’étaient pas exactement les optimiste aimable, mais ils m’ont apporté les éclaircissements nécessaires sur ce qui se passe de l’autre côté du Pacifique. Le cycle de l’actualité chinoise a toujours été chargé (c’est pourquoi cette newsletter existe !), mais il est également bon de prendre un rythme, de discuter et de comprendre où nous en sommes en ce qui concerne les relations américano-chinoises.

Au cas où vous auriez manqué l’événement cette année, voici les faits saillants liés à la Chine qui devraient vous intéresser :

Quelle est la stratégie – et la véritable justification – derrière les restrictions américaines sur la Chine ?

Cela fait plusieurs années que les relations américano-chinoises ont clairement plongé, et les universitaires et les travailleurs de la technologie des deux côtés acceptent maintenant que les tensions ne se résorberont pas de si tôt. Quand j’ai demandé à Matt Sheehan, chercheur en technologie mondiale au Carnegie Endowment for International Peace, ce qu’il pensait des relations américano-chinoises aujourd’hui, il a dit qu’il était «sur les nerfs» parce que «de nombreuses décisions sont prises en succession rapide avec résultats extrêmement incertains.

L’une de ces grandes décisions est l’escalade des restrictions sur les exportations de puces vers la Chine par l’administration Biden. Alors que les gens essaient toujours de comprendre la politique en temps réel, il est devenu clair que les décisions de l’administration ne consistent pas seulement à ajouter plus d’entreprises chinoises ou plus de technologies de puces à une liste de cibles, mais un changement dans l’état d’esprit du gouvernement américain lorsque il s’agit de contenir la Chine.

Pendant longtemps, la principale question sur le contrôle des exportations chinoises était de savoir s’il fallait “faire autant de dégâts que possible aujourd’hui ou conserver son effet de levier à plus long terme”, a déclaré Sheehan.

Ce dernier – continuer à vendre des puces et des technologies pertinentes à la Chine dans l’espoir que le pays ne développera pas son propre écosystème autosuffisant – est ce que les États-Unis ont fait. Mais cela va changer, selon Sheehan : « Je pense que ce dernier type de contrôle règle fermement ce débat au sein de [Washington] DC sur le côté de faire des dégâts aujourd’hui. Les gens ont décidé que l’effet de levier s’érode naturellement avec le temps de toute façon, et nous devons utiliser cet effet de levier pendant que nous le pouvons.

Mais il est également important d’examiner les justifications de ces contrôles à l’exportation. Sont-ils vraiment fondés sur la prise en compte des préoccupations relatives aux droits de l’homme, comme on le prétend souvent, ou s’agit-il simplement de jeux plus politiques ? Yangyang Cheng, membre du Paul Tsai China Center de la Yale Law School, a noté dans le panel que les politiques sont “logiquement incohérentes et moralement indéfendables” si le raisonnement “n’est pas parce que la construction d’armes est mauvaise ou la construction de différents types de systèmes de surveillance est mauvaise, mais parce que je veux construire de meilleures armes et de meilleurs systèmes de surveillance.