À mi-chemin des pourparlers de l’ONU sur le climat, l’Égypte s’efforce de combler les écarts

CHARM EL-CHEIKH, Égypte — L’Égypte pousse pour combler les écarts entre les parties aux négociations à la conférence des Nations Unies sur le climat alors que les négociateurs finalisent samedi les projets d’accords alors que la première semaine du sommet se termine dans la station balnéaire de Charm el-Cheikh. La ministre de l’Environnement, Yasmine Fouad, a déclaré que le plus grand défi pour l’Égypte en tant que pays hôte est d’avoir des négociateurs “convaincus sur différentes questions”, y compris des fonds pour que les nations s’adaptent au changement climatique et un consensus sur les “pertes et dommages” – le financement des pays industrialisés vers les plus pauvres. , les personnes vulnérables qui subissent les dommages liés au climat.

S’adressant à l’Associated Press lors du sommet sur le climat, également connu sous le nom de COP27, Fouad a déclaré que le pays hôte s’efforçait également de faire avancer le programme de travail visant à limiter le réchauffement à 1,5 degrés Celsius (2,7 degrés Fahrenheit) depuis l’époque préindustrielle conformément à la Accord de Paris. L’Égypte a déclaré qu’elle ferait pression sur d’autres pays pour qu’ils mettent en œuvre les promesses climatiques faites lors des conférences précédentes.

“Il y a une sorte d’accord dont nous avons besoin pour faire avancer l’agenda”, a déclaré Fouad à propos des négociations. “Mais cela dépend de nous tous là-dessus.”

Le financement est un autre défi majeur pour les pays en développement qui cherchent à réduire leurs émissions, à passer aux énergies renouvelables et à protéger leurs communautés vulnérables des chocs climatiques, tels que la sécheresse et les inondations. Pour la première fois, l’ordre du jour du sommet de cette année comprenait également la question des pertes et dommages.

Les nations riches ont déjà manqué à une promesse mobiliser 100 milliards de dollars par an d’ici 2020 dans le financement climatique pour les pays pauvres. Cela a ouvert une faille de méfiance que les négociateurs espèrent combler avec de nouveaux engagements. Mais les besoins augmentent et un nouvel objectif plus élevé doit être fixé à partir de 2025, selon certains pays.

L’Égypte a besoin de 264 milliards de dollars d’investissements au cours des sept prochaines années pour réaliser son programme d’adaptation et d’atténuation, a déclaré le ministre. Une grande partie de l’infrastructure du pays dépend des combustibles fossiles, et ses régions côtières, y compris des parties du delta du Nil riche en terres fertiles, sont de plus en plus menacés par la montée du niveau de la mer.

“La finance est le goulot d’étranglement de toute transition verte”, a déclaré Fouad.

L’Égypte, le pays arabe le plus peuplé avec plus de 104 millions d’habitants, est déjà confrontée à des défis économiques difficiles, en partie à cause de la pandémie de COVID-19 et de la guerre russe en cours en Ukraine.

Le gouvernement égyptien annoncé plusieurs accords ces derniers jours avec les pays occidentaux et les banques de développement mondiales pour rendre ses secteurs de l’énergie et des transports plus propres, y compris un ensemble de 500 millions de dollars pour financer et faciliter sa transition vers une énergie propre. Le paquet, qui a été annoncé vendredi par le président américain Joe Biden, aiderait l’Égypte à atteindre son objectif de produire 42 % de sa production d’électricité à partir de sources renouvelables en 2030, cinq ans plus tôt que prévu.

Fouad a également parlé des mesures visant à réduire la pollution de l’air dans ses principales villes, notamment au Caire.

Ces derniers mois, des groupes écologistes ont critiqué le gouvernement pour raser des espaces verts et couper des arbres qui bordaient les rues, dans le cadre de vastes projets de réaménagement urbain qui transforment une grande partie de Le Caire historiquey compris le célèbre quartier d’Héliopolis.

Le ministre a défendu les mesures en disant qu’elles étaient nécessaires.

“Parfois, il faut élargir une rue pour qu’il n’y ait pas d’embouteillage” et cela aurait un impact positif sur la qualité de l’air, a déclaré Fouad.

Elle a ajouté que le gouvernement ne réduisait plus ses espaces verts et prévoyait de planter 100 millions d’arbres à travers le pays.

