A mi-chemin de l’hiver : le Carnaval de Vernon en fête avec des jeux

L’hiver est peut-être dans des mois, mais le carnaval d’hiver de Vernon est composé d’un événement à mi-chemin.

À seulement six mois du 64e carnaval, une soirée d’été amusante est prévue pour les adultes seulement.

Une soirée présentée comme des jeux pour adultes, un barbecue et un film en plein air aura lieu pour les 19 ans et plus le jeudi 24 août au Collège Okanagan. La soirée se déroulera de 18h à 22h30

Les jeux de jardin tels que Cornhole, Axe Throw, Ladder Ball et Yardzee commencent à 18 h et le film Happy Gilmore commencera au crépuscule (vers 20 h).

« Apportez vos propres couvertures et chaises de jardin pour plus de confort, et des chaussures de course ou des orteils fermés sont recommandés car la colline herbeuse est un peu sèche et dure », a déclaré le directeur exécutif de Carnival, Kris Fuller.

Il y aura une concession sur place avec du pop-corn, des collations et plus encore. Aucune nourriture ou boisson extérieure n’est autorisée.

Les billets coûtent 15 $ et comprennent l’entrée, le film, les jeux et un hamburger (ou hot-dog). Il y a un jardin de plus de 19 boissons sur place proposant de la bière, des panachés et du cidre pour 5 $ et du vin pour 7 $.

Visitez vernonwintercarnival.com pour les billets.

Le 64e carnaval d’hiver de Vernon se déroulera du 2 au 12 février 2024, à partir de 175 jours, selon le site Web du carnaval le jeudi 17 août.

